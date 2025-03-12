https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/havalar-isiniyor-ama-uzun-surmeyecek-prof-dr-orhan-sen-10-gunluk-tahmini-acikladi-istanbula-kar-1094423011.html

Havalar ısınıyor ama uzun sürmeyecek: Prof. Dr. Orhan Şen 10 günlük tahmini açıkladı, İstanbul'a kar yağacak mı?

Havalar ısınıyor ama uzun sürmeyecek: Prof. Dr. Orhan Şen 10 günlük tahmini açıkladı, İstanbul'a kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Sıcaklıklar yükseliyor, çöl tozları gökyüzünü puslu ve sarımsı hale getirecek. Önümüzdeki hafta aniden düşecek. Anadolu’da kar beklenirken, İstanbul’da sıcaklık tek hanelere inecek. İstanbul'a kar yağacak mı? 10 günlük hava durumu

2025-03-12T11:51+0300

2025-03-12T11:51+0300

2025-03-12T11:51+0300

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Türkiye genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren belirgin şekilde artarken, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisiyle birçok kentte gökyüzü puslu ve sarımsı bir renkte görünecek. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması beklenirken, pazartesi gününe kadar çöl tozlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının ardından önümüzdeki hafta sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacağını ve Anadolu’da kar yağışının geri döneceğini belirtiyor. İstanbul’da kar yağışı beklenmezken, kentte sıcaklıkların tek haneli derecelere gerilemesi öngörülüyor.Kuzey Afrika’dan çöl tozları geliyorMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çöl tozlarının Türkiye’yi etkisi altına alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Bahar aylarında çöl tozları geliyor. Bu tozların gelmesinin iki yolu var. Birincisi, Arap Yarımadası üzerinden Suriye ve Irak’tan Güneydoğu ve Doğu Anadolu’ya gelen tozlar. Geçen hafta bunları gördük. İkincisi ise Kuzey Afrika yönünden yukarı seviyelere gelip Türkiye’ye inen toz fırtınaları. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakasında görülmesi bekleniyor.”Çöl tozlarının sadece İstanbul’u değil, Ankara, İç Ege, Marmara’nın doğusu ve İç Ege’nin güneybatısını da etkileyebileceği belirtiliyor. Toz bulutlarının pazartesi öğlene kadar etkili olması beklenirken, bugün ve yarın için herhangi bir toz uyarısı yapılmadı.10 günlük hava durumu: İstanbul’a kar yağacak mı?Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağını vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı beklenmediğini ancak sıcaklıkların hızla düşeceğini söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/istanbulda-kizilimsi-olacak-onlem-almadan-disariya-cikmayin-bir-hafta-surecek-1094382833.html

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