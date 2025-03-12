https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/havalar-isiniyor-ama-uzun-surmeyecek-prof-dr-orhan-sen-10-gunluk-tahmini-acikladi-istanbula-kar-1094423011.html
Havalar ısınıyor ama uzun sürmeyecek: Prof. Dr. Orhan Şen 10 günlük tahmini açıkladı, İstanbul'a kar yağacak mı?
Havalar ısınıyor ama uzun sürmeyecek: Prof. Dr. Orhan Şen 10 günlük tahmini açıkladı, İstanbul'a kar yağacak mı?
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Sıcaklıklar yükseliyor, çöl tozları gökyüzünü puslu ve sarımsı hale getirecek. Önümüzdeki hafta aniden düşecek. Anadolu’da kar beklenirken, İstanbul’da sıcaklık tek hanelere inecek. İstanbul'a kar yağacak mı? 10 günlük hava durumu
2025-03-12T11:51+0300
2025-03-12T11:51+0300
2025-03-12T11:51+0300
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Türkiye genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren belirgin şekilde artarken, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisiyle birçok kentte gökyüzü puslu ve sarımsı bir renkte görünecek. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması beklenirken, pazartesi gününe kadar çöl tozlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının ardından önümüzdeki hafta sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacağını ve Anadolu’da kar yağışının geri döneceğini belirtiyor. İstanbul’da kar yağışı beklenmezken, kentte sıcaklıkların tek haneli derecelere gerilemesi öngörülüyor.Kuzey Afrika’dan çöl tozları geliyorMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çöl tozlarının Türkiye’yi etkisi altına alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Bahar aylarında çöl tozları geliyor. Bu tozların gelmesinin iki yolu var. Birincisi, Arap Yarımadası üzerinden Suriye ve Irak’tan Güneydoğu ve Doğu Anadolu’ya gelen tozlar. Geçen hafta bunları gördük. İkincisi ise Kuzey Afrika yönünden yukarı seviyelere gelip Türkiye’ye inen toz fırtınaları. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakasında görülmesi bekleniyor.”Çöl tozlarının sadece İstanbul’u değil, Ankara, İç Ege, Marmara’nın doğusu ve İç Ege’nin güneybatısını da etkileyebileceği belirtiliyor. Toz bulutlarının pazartesi öğlene kadar etkili olması beklenirken, bugün ve yarın için herhangi bir toz uyarısı yapılmadı.10 günlük hava durumu: İstanbul’a kar yağacak mı?Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağını vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı beklenmediğini ancak sıcaklıkların hızla düşeceğini söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/istanbulda-kizilimsi-olacak-onlem-almadan-disariya-cikmayin-bir-hafta-surecek-1094382833.html
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Havalar ısınıyor ama uzun sürmeyecek: Prof. Dr. Orhan Şen 10 günlük tahmini açıkladı, İstanbul'a kar yağacak mı?
Türkiye genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren artarken, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları birçok kentte gökyüzünü puslu ve sarı renkte gösterecek. Sıcaklıklar birçok kentte 30 dereceye yaklaşacak. Gelecek hafta sert bir düşüş bekleniyor. Anadolu'da kar yağışı ihtimali var, İstanbul'da ise sıcaklık tek hanelere gerileyebilir.
Türkiye genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren belirgin şekilde artarken, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisiyle birçok kentte gökyüzü puslu ve sarımsı bir renkte görünecek. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması beklenirken, pazartesi gününe kadar çöl tozlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının ardından önümüzdeki hafta sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacağını ve Anadolu’da kar yağışının geri döneceğini belirtiyor. İstanbul’da kar yağışı beklenmezken, kentte sıcaklıkların tek haneli derecelere gerilemesi öngörülüyor.
Kuzey Afrika’dan çöl tozları geliyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çöl tozlarının Türkiye’yi etkisi altına alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bahar aylarında çöl tozları geliyor. Bu tozların gelmesinin iki yolu var. Birincisi, Arap Yarımadası üzerinden Suriye ve Irak’tan Güneydoğu ve Doğu Anadolu’ya gelen tozlar. Geçen hafta bunları gördük. İkincisi ise Kuzey Afrika yönünden yukarı seviyelere gelip Türkiye’ye inen toz fırtınaları. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakasında görülmesi bekleniyor.”
Çöl tozlarının sadece İstanbul’u değil, Ankara, İç Ege, Marmara’nın doğusu ve İç Ege’nin güneybatısını da etkileyebileceği belirtiliyor. Toz bulutlarının pazartesi öğlene kadar etkili olması beklenirken, bugün ve yarın için herhangi bir toz uyarısı yapılmadı.
10 günlük hava durumu: İstanbul’a kar yağacak mı?
Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağını vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı beklenmediğini ancak sıcaklıkların hızla düşeceğini söyledi:
“Önümüzdeki 10 günlük hava tahminlerine göre, hafta sonu İstanbul’da sıcaklıklar 23-24 dereceye çıkacak. Bugün 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Kuzey ilçelerde lodos nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilebilir. Hafta başına kadar sıcaklıklar yüksek seyredecek ancak salı gününden itibaren Anadolu’da kar yağışı geri gelecek. İstanbul’a kar yağışı beklenmiyor ama sıcaklıklar tek haneli derecelere düşecek.”