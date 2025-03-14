https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/galatasaray-antalyasporu-4-0-yendi-osimhen-ilk-kez-hat-trick-yapti-1094531135.html
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi: Osimhen ilk kez hat-trick yaptı
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi: Osimhen ilk kez hat-trick yaptı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü. Victor Osimhen'in ilk kez... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T22:41+0300
2025-03-14T22:41+0300
2025-03-14T22:41+0300
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victor james osimhen
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Galatasaray, Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligde 71 puana ulaştı.Galatasaray, evinde konuk ettiği Antalyaspor karşısında maça etkili başladı ve ilk golü 30. dakikada Victor Osimhen'le buldu. Nijeryalı forvet, takımını 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada ise Alvaro Morata, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın asistinde Osimhen, kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti. İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 4. golü yine Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, skoru 4-0'a getirerek Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmazken, Galatasaray maçı 4-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.Bu galibiyetle Galatasaray, ligde 71 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 10 puan önüne geçti. 10. sıradaki Onvo Antalyaspor ise 33 puanda kaldı. Sarı kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/fenerbahceli-cenk-tosunun-yeni-adresi-japonya-oldu-kulup-urawa-red-diamonds-ile-anlasti-1094528049.html
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galatasaray, osimhen, victor james osimhen, gol kralı, antalyaspor, maç, tarihi maç, maç yayını
galatasaray, osimhen, victor james osimhen, gol kralı, antalyaspor, maç, tarihi maç, maç yayını
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi: Osimhen ilk kez hat-trick yaptı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü. Victor Osimhen'in ilk kez hat-trick yaptığı maçta, Alvaro Morata da penaltıdan bir gol kaydetti. Bu galibiyetle Galatasaray, 71 puana ulaşarak maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 10 puan önüne geçti.
Galatasaray, Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligde 71 puana ulaştı.
Galatasaray, evinde konuk ettiği Antalyaspor karşısında maça etkili başladı ve ilk golü 30. dakikada Victor Osimhen'le buldu. Nijeryalı forvet, takımını 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada ise Alvaro Morata, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın asistinde Osimhen, kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti. İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 4. golü yine Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, skoru 4-0'a getirerek Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmazken, Galatasaray maçı 4-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu galibiyetle Galatasaray, ligde 71 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 10 puan önüne geçti. 10. sıradaki Onvo Antalyaspor ise 33 puanda kaldı. Sarı kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.