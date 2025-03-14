https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/fenerbahceli-cenk-tosunun-yeni-adresi-japonya-oldu-kulup-urawa-red-diamonds-ile-anlasti-1094528049.html
Fenerbahçeli Cenk Tosun'un yeni adresi Japonya oldu: Kulüp, Urawa Red Diamonds ile anlaştı
Fenerbahçeli Cenk Tosun'un yeni adresi Japonya oldu: Kulüp, Urawa Red Diamonds ile anlaştı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Cenk Tosun'un yeni takımı Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds olacak. Sarı-lacivertli kulüp, Urawa Red Diamonds ile... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T21:08+0300
2025-03-14T21:08+0300
2025-03-14T21:08+0300
spor
cenk tosun
japonya
urawa red diamonds
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
fenerbahçe
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Milli futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Japonya Ligi takımlarından Urawa Red Diamonds'a transfer oluyor.TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de beklenen performansı veremeyen Cenk Tosun'un yeni takımı Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds olacak. Sarı-lacivertli kulüp, Urawa Red Diamonds ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varırken transferin kısa süre içerisinde açıklanması beklendiği ifade edildi.Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 17 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki oyuncunun Uzak Doğu'da kariyerine devam edeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahcenin-yildiz-ismi-cenk-tosun-japonya-yolcusu-25-yillik-sozlesme-teklif-edildi-1094301835.html
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cenk tosun, japonya, urawa red diamonds, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
cenk tosun, japonya, urawa red diamonds, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Fenerbahçeli Cenk Tosun'un yeni adresi Japonya oldu: Kulüp, Urawa Red Diamonds ile anlaştı
Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Cenk Tosun'un yeni takımı Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds olacak. Sarı-lacivertli kulüp, Urawa Red Diamonds ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varırken transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Milli futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Japonya Ligi takımlarından Urawa Red Diamonds'a transfer oluyor.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de beklenen performansı veremeyen Cenk Tosun'un yeni takımı Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds olacak. Sarı-lacivertli kulüp, Urawa Red Diamonds ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varırken transferin kısa süre içerisinde açıklanması beklendiği ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 17 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki oyuncunun Uzak Doğu'da kariyerine devam edeceği açıklandı.