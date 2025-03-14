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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel alacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile bir araya gelerek iftar programına katıldı. Programda... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
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iftar yemeği
sağlık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Artık ortasına yaklaştığımız mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden, toplam sayısı 1.5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Böyle anlamlı bir iftar sofrasında bizleri bir araya getirerek gönüllerimizi birleştiren bakanımız ve bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum'' dedi.'Salgında en önde sizler vardınız'Sağlık çalışanlarının kutladığı 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu: '2025 yılında 37 bin personel alacağız'Sağlık çalışanlarına istihdam müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/cumhurbaskani-erdogan-teror-bitsin-acilar-dinsin-bu-ulkede-kan-ve-gozyasi-dinsin-istiyoruz-1094491173.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi, i̇ftar, iftar yemeği, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel alacağız

20:15 14.03.2025 (güncellendi: 20:37 14.03.2025)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile bir araya gelerek iftar programına katıldı. Programda sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını öven Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 2025 yılında 37 bin yeni sağlık çalışanı alınacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.
İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Artık ortasına yaklaştığımız mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden, toplam sayısı 1.5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Böyle anlamlı bir iftar sofrasında bizleri bir araya getirerek gönüllerimizi birleştiren bakanımız ve bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum'' dedi.

'Salgında en önde sizler vardınız'

Sağlık çalışanlarının kutladığı 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

Bundan 198 yıl önce, 14 Mart 1827'de ordumuza hekim yetiştirmek üzere Tıphane-i Amire ve Cerrahine-i Amire kurulmuştur. Böylelikle ülkemizde modern tıp eğitimi resmen başlamıştır. İstanbul'un ve okullarının işgal edilmesine itiraz eden Tıbbiyeliler, 14 Mart 1919'da okulun iki kulesi arasına astıkları Türk bayrağı ile tüm öğrencileri direnişe çağırmıştır. İstiklal Harbimizde hem cephe hattında hem cephe gerisinde kahramanlıkla mücadele etmişlerdir. Genç cumhuriyetimizin büyümesinde ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Son olarak, Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safhasında yine sağlık çalışanları bulunuyordu. Sağlık çalışanlarımızın özverisine hem salgında hem de 6 Şubat felaketinde şahitlik ettik. Ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin şahsında tüm sağlık personellerine ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Zor günlerimizde gösterdiğiniz fedakarlıkların milletimiz tarafından her zaman şükranla yad edileceğini ifade etmek isterim. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Salgınla mücadeleyi imkan bakımından bizden daha ileri olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde sağlık tesislerimiz kritik roller oynamıştır. Ülkemizdeki muhalefetin israf dediği, engellemek için her yolu denediği, hatta akla ziyan bahaneler üreterek bağlantı yollarını dahi yapmadıkları bu hastaneler, binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Tabi sel gider ama balçığı kalırmış. Salgını atlatmış olsak da olumsuz etkilerini müşahede ediyoruz. Ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde çok ciddi artışlar yaşandı. Tüm dünya gibi biz de bu yeni durumla sınanıyoruz. Son 2 yılda sağlık sistemimizde ilave yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adımlar atıyoruz. Aile Hekimliğinin yeniden yapılandırılması ve koruyucu hekimliğin ön plana çıkartılması bunlardan sadece bir tanesidir. Her iki çalışmamızın da müspet neticelerini sahada görmeye başladık. Hastanelerimizdeki yoğunluğun azaltılmasını da temin edeceğiz.

'2025 yılında 37 bin personel alacağız'

Sağlık çalışanlarına istihdam müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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