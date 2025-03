Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel alacağız

Bundan 198 yıl önce, 14 Mart 1827'de ordumuza hekim yetiştirmek üzere Tıphane-i Amire ve Cerrahine-i Amire kurulmuştur. Böylelikle ülkemizde modern tıp eğitimi resmen başlamıştır. İstanbul'un ve okullarının işgal edilmesine itiraz eden Tıbbiyeliler, 14 Mart 1919'da okulun iki kulesi arasına astıkları Türk bayrağı ile tüm öğrencileri direnişe çağırmıştır. İstiklal Harbimizde hem cephe hattında hem cephe gerisinde kahramanlıkla mücadele etmişlerdir. Genç cumhuriyetimizin büyümesinde ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Son olarak, Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safhasında yine sağlık çalışanları bulunuyordu. Sağlık çalışanlarımızın özverisine hem salgında hem de 6 Şubat felaketinde şahitlik ettik. Ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin şahsında tüm sağlık personellerine ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Zor günlerimizde gösterdiğiniz fedakarlıkların milletimiz tarafından her zaman şükranla yad edileceğini ifade etmek isterim. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Salgınla mücadeleyi imkan bakımından bizden daha ileri olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde sağlık tesislerimiz kritik roller oynamıştır. Ülkemizdeki muhalefetin israf dediği, engellemek için her yolu denediği, hatta akla ziyan bahaneler üreterek bağlantı yollarını dahi yapmadıkları bu hastaneler, binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Tabi sel gider ama balçığı kalırmış. Salgını atlatmış olsak da olumsuz etkilerini müşahede ediyoruz. Ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde çok ciddi artışlar yaşandı. Tüm dünya gibi biz de bu yeni durumla sınanıyoruz. Son 2 yılda sağlık sistemimizde ilave yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adımlar atıyoruz. Aile Hekimliğinin yeniden yapılandırılması ve koruyucu hekimliğin ön plana çıkartılması bunlardan sadece bir tanesidir. Her iki çalışmamızın da müspet neticelerini sahada görmeye başladık. Hastanelerimizdeki yoğunluğun azaltılmasını da temin edeceğiz.