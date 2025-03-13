https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/cumhurbaskani-erdogan-teror-bitsin-acilar-dinsin-bu-ulkede-kan-ve-gozyasi-dinsin-istiyoruz-1094491173.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bitsin, acılar dinsin, bu ülkede kan ve gözyaşı dinsin istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bitsin, acılar dinsin, bu ülkede kan ve gözyaşı dinsin istiyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi. Programda konuşma... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T20:04+0300

2025-03-13T20:04+0300

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türki̇ye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar yaptı.Milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Siyaset ülkeye hizmet yarışıdır. İktidar ve muhalefet fark etmeksizin emaneti taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkârıyız. Bir eksiğimiz ve hatamız olursa bunun hesabını veremeyiz. Sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmemiz büyük önem arz ediyor. Demokrasilerde iktidar ne kadar hayati ise muhalefet de o kadar vazgeçilmezdir. Muhalefet, yapıcı eleştirileriyle ve uygulanabilir çözüm önerileriyle yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Muhalefet sırasında oturan vekillerin katkılarına asla kulak tıkamadık. Gelen eleştirileri değerlendirdik. Daha güzelin, daha hayırlı olanı yapmanın gayretinde olduk. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Tansiyonu yüksek seyreden tartışmalara takılmadan ortak zeminde buluşmaya gayret gösteriyoruz. El birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz'' açıklamasında bulundu.'Terörsüz bir ülke bırakmak istiyoruz'Terör konusu hakkında çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye hedefi çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafeler aldık. Çok fazla uzamadan, gerilime, provokasyona mahal vermeden, işi yokuşa sürmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. İlk günden beri gayemiz açık. Bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın istiyoruz. Evlatlarımıza terörsüz bir ülke bırakmak istiyoruz. 40 yıllık terör belasının kökünün kazınmasını istemeyenlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Terörden nemalanan kirli odaklarla da mücadele ediyoruz. Tüm vekillerimizin aynı hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları tarihin çöp sepetine birlikte atalım. Destekleriniz için sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/erdogan-bundan-sonra-13-20-mart-haftasini-iyilik-haftasi-olarak-kutlayacagiz-1094480128.html

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