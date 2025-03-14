https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/bakan-ali-yerlikaya-duyurdu-2-yil-boyunca-kacan-ve-308-suc-kaydi-bulunan-zanli-yakalandi-1094505002.html

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 2 yıl boyunca kaçan ve 308 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 2 yıl boyunca kaçan ve 308 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da 308 suç kaydı bulunan ve 2 yıldır firari olan D.A. isimli şahsın yakalandığını açıkladı. 108 yıl 6 ay kesinleşmiş... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T09:45+0300

2025-03-14T09:45+0300

2025-03-14T09:45+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

operasyon

suç kaydı

tekirdağ

i̇l jandarma komutanlığı

tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094505308_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bfac17df2e3ee7974efcbfe6183baa56.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şahısla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonun, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlendiğini belirtti.308 suç kaydı vardıŞüpheli D.A., bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık gibi suçlardan 308 kez kaydı bulunan ve uzun süredir aranan bir isimdi. JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon sonrası Tekirdağ Valisi, operasyonu yürüten Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, suçluların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu vurguladı. Yerlikaya, “Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız. Hapis cezası almış ve aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/alkol-kilidi-olmadan-arac-calismayacak-yeni-duzenleme-geliyor-1094504502.html

türki̇ye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, operasyon, suç kaydı, tekirdağ, i̇l jandarma komutanlığı, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı