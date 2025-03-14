https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/bakan-ali-yerlikaya-duyurdu-2-yil-boyunca-kacan-ve-308-suc-kaydi-bulunan-zanli-yakalandi-1094505002.html
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 2 yıl boyunca kaçan ve 308 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 2 yıl boyunca kaçan ve 308 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da 308 suç kaydı bulunan ve 2 yıldır firari olan D.A. isimli şahsın yakalandığını açıkladı. 108 yıl 6 ay kesinleşmiş... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T09:45+0300
2025-03-14T09:45+0300
2025-03-14T09:45+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
operasyon
suç kaydı
tekirdağ
i̇l jandarma komutanlığı
tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şahısla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonun, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlendiğini belirtti.308 suç kaydı vardıŞüpheli D.A., bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık gibi suçlardan 308 kez kaydı bulunan ve uzun süredir aranan bir isimdi. JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon sonrası Tekirdağ Valisi, operasyonu yürüten Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, suçluların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu vurguladı. Yerlikaya, “Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız. Hapis cezası almış ve aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/alkol-kilidi-olmadan-arac-calismayacak-yeni-duzenleme-geliyor-1094504502.html
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ali yerlikaya, operasyon, suç kaydı, tekirdağ, i̇l jandarma komutanlığı, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı
ali yerlikaya, operasyon, suç kaydı, tekirdağ, i̇l jandarma komutanlığı, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 2 yıl boyunca kaçan ve 308 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da 308 suç kaydı bulunan ve 2 yıldır firari olan D.A. isimli şahsın yakalandığını açıkladı. 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kırklareli'nin Vize ilçesinde gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şahısla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonun, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlendiğini belirtti.
Şüpheli D.A., bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık gibi suçlardan 308 kez kaydı bulunan ve uzun süredir aranan bir isimdi. JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon sonrası Tekirdağ Valisi, operasyonu yürüten Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, suçluların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu vurguladı. Yerlikaya, “Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız. Hapis cezası almış ve aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.