https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/alkol-kilidi-olmadan-arac-calismayacak-yeni-duzenleme-geliyor-1094504502.html
Alkol kilidi olmadan araç çalışmayacak: Yeni düzenleme geliyor
Alkol kilidi olmadan araç çalışmayacak: Yeni düzenleme geliyor
Sputnik Türkiye
Araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için gerekli teknik şartlar belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle, bu sistemlerin araçlara... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T09:34+0300
2025-03-14T09:34+0300
2025-03-14T09:34+0300
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Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelikle alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik gereksinimler açıklandı. 2024 yılında yürürlüğe giren olay veri inceleme kaydedici sistemlerine ilişkin yönetmeliğin devamı niteliğindeki düzenleme, bu sistemlerin sahip olması gereken teknik özellikleri belirledi.Sürücünün alkol oranını ölçen sistemYeni düzenlemeye göre, alkol kilidi, sürücünün alkol oranını ölçerek belirlenen sınırın üzerindeyse aracın çalışmasını engelleyecek. Cihaz, nefes kontrolü yöntemiyle çalışacak ve birçok farklı modeli bulunacak. Anahtara üflemeli sistemler de kullanılabilecek.Araçlarda şerit kontrol sistemi de zorunlu olacakAlkol kilidinin yanı sıra, yönetmelikle birlikte araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi de zorunlu hale getirildi. Bu sistem, sürücünün dikkat dağınıklığı yaşaması veya ani bir hareket yapması durumunda devreye girerek aracın şeritte kalmasını sağlayacak.Son adım tamamlandı, montaj süreci başlıyorTeknik şartnamelerin belirlenmesiyle birlikte, bu cihazların araçlara montajı konusunda da son adım atılmış oldu. Yeni sistemlerin ne zaman zorunlu hale geleceği ve hangi araçlarda uygulanacağına dair detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/is-insani-beyhan-benardetenin-vasiyeti-gibi-mektubu-ortaya-cikti-olmeden-once-uvey-kizlarina-son-1094503004.html
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resmi gazete, alkol, alkol testi, araç
resmi gazete, alkol, alkol testi, araç
Alkol kilidi olmadan araç çalışmayacak: Yeni düzenleme geliyor
Araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için gerekli teknik şartlar belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle, bu sistemlerin araçlara nasıl entegre edileceği netlik kazandı. Uygulamanın daha önce kabul edilmesine rağmen teknik detayların eksik olması nedeniyle süreç tamamlanamamıştı.
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelikle alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik gereksinimler açıklandı. 2024 yılında yürürlüğe giren olay veri inceleme kaydedici sistemlerine ilişkin yönetmeliğin devamı niteliğindeki düzenleme, bu sistemlerin sahip olması gereken teknik özellikleri belirledi.
Sürücünün alkol oranını ölçen sistem
Yeni düzenlemeye göre, alkol kilidi, sürücünün alkol oranını ölçerek belirlenen sınırın üzerindeyse aracın çalışmasını engelleyecek. Cihaz, nefes kontrolü yöntemiyle çalışacak ve birçok farklı modeli bulunacak. Anahtara üflemeli sistemler de kullanılabilecek.
Araçlarda şerit kontrol sistemi de zorunlu olacak
Alkol kilidinin yanı sıra, yönetmelikle birlikte araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi de zorunlu hale getirildi. Bu sistem, sürücünün dikkat dağınıklığı yaşaması veya ani bir hareket yapması durumunda devreye girerek aracın şeritte kalmasını sağlayacak.
Son adım tamamlandı, montaj süreci başlıyor
Teknik şartnamelerin belirlenmesiyle birlikte, bu cihazların araçlara montajı konusunda da son adım atılmış oldu. Yeni sistemlerin ne zaman zorunlu hale geleceği ve hangi araçlarda uygulanacağına dair detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.