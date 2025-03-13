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Uzayda mahsur kalan astronotlar yine dönemiyor: Falcon 9 görevi neden iptal edildi?
Uzayda mahsur kalan astronotlar yine dönemiyor: Falcon 9 görevi neden iptal edildi?
Sputnik Türkiye
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 9 aydır mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore’un dönüşünü sağlayacak NASA-SpaceX misyonu... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
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Falcon 9’un Florida’daki Cape Canaveral uzay istasyonundan fırlatılması planlanıyordu, ancak hidrolik sistemde yaşanan sorun nedeniyle kalkış iptal edildi. Yeni fırlatma tarihi olarak Perşembe günü ihtimali değerlendiriliyor, ancak kesin bir açıklama yapılmadı.Astronotlar planlanandan 9 ay fazla kaldı5 Haziran 2024’te sekiz günlük bir görev için uzaya gönderilen Sunita Williams ve Butch Wilmore, teknik sorunlar nedeniyle ISS’te planlanandan aylarca daha fazla kalmak zorunda kaldı.Williams ve Wilmore, ISS’te kalmaya alıştıklarını ve beklenmeyen durumlara hazırlıklı olduklarını belirtirken, dönüşleriyle ilgili belirsizlik devam ediyor.SpaceX: Teknik sorun çözülecek, ama kesin tarih yokSpaceX, Falcon 9’un fırlatılmasının neden ertelendiğini şu açıklamayla duyurdu:Falcon 9’un ISS’e varmasının ardından astronotların birkaç gün içinde dönüşe geçebileceği belirtiliyor.Astronotlar ISS’te günlük hayatlarına devam ediyor58 yaşındaki Sunita Williams ve 61 yaşındaki Butch Wilmore, Eylül ayında yaptıkları basın toplantısında, belirsizliğe rağmen morallerinin iyi olduğunu ifade etmişti.Uzayda kalış süreleri uzasa da tarih boyunca daha uzun süre ISS’te kalan astronotlar oldu.Uzayda en uzun süre kalan astronotlarWilliams ve Wilmore, planlanandan 9 ay fazla ISS’te kalmış olsa da bu, insanlık tarihinde bir ilk değil.Williams ve Wilmore’un ne zaman Dünya’ya döneceği belirsizliğini koruyor, ancak NASA ve SpaceX’in çalışmaları sürüyor.
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sunita williams, butch wilmore, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu, spacex, nasa, bilim, bilim insanları, uzay, astronot

Uzayda mahsur kalan astronotlar yine dönemiyor: Falcon 9 görevi neden iptal edildi?

08:33 13.03.2025
© AP PhotoElon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu
Elon Musk uzayda 'mahsur kalan' iki astronotu kurtaracağını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AP Photo
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 9 aydır mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore’un dönüşünü sağlayacak NASA-SpaceX misyonu, teknik bir aksaklık nedeniyle ertelendi. Astronotların dönüşü bir kez daha gecikti.
Falcon 9’un Florida’daki Cape Canaveral uzay istasyonundan fırlatılması planlanıyordu, ancak hidrolik sistemde yaşanan sorun nedeniyle kalkış iptal edildi. Yeni fırlatma tarihi olarak Perşembe günü ihtimali değerlendiriliyor, ancak kesin bir açıklama yapılmadı.

Astronotlar planlanandan 9 ay fazla kaldı

5 Haziran 2024’te sekiz günlük bir görev için uzaya gönderilen Sunita Williams ve Butch Wilmore, teknik sorunlar nedeniyle ISS’te planlanandan aylarca daha fazla kalmak zorunda kaldı.
Boeing’in uzay aracıyla geri dönmeleri planlanıyordu, ancak güvenlik riski nedeniyle dönüş görevi iptal edildi.
NASA ve SpaceX, astronotları Dünya’ya geri getirmek için yeni bir çözüm geliştirdi ve Falcon 9 ile dönüşü planladı.
Ancak son dakika teknik arızası, sürecin daha da uzamasına neden oldu.
Williams ve Wilmore, ISS’te kalmaya alıştıklarını ve beklenmeyen durumlara hazırlıklı olduklarını belirtirken, dönüşleriyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

SpaceX: Teknik sorun çözülecek, ama kesin tarih yok

SpaceX, Falcon 9’un fırlatılmasının neden ertelendiğini şu açıklamayla duyurdu:
Tutucu kollardan birinde hidrolik sistem arızası yaşandı.
Mühendisler sorunu çözmek için çalışıyor, ancak Perşembe günü kalkışın mümkün olup olmadığı net değil.
Falcon 9’un ISS’e varmasının ardından astronotların birkaç gün içinde dönüşe geçebileceği belirtiliyor.

Astronotlar ISS’te günlük hayatlarına devam ediyor

58 yaşındaki Sunita Williams ve 61 yaşındaki Butch Wilmore, Eylül ayında yaptıkları basın toplantısında, belirsizliğe rağmen morallerinin iyi olduğunu ifade etmişti.
Williams: "Burası benim mutlu olduğum yer ama ailemi ve köpeklerimi özlüyorum."
Wilmore: "Eğitimimizin %90’ı böyle durumlara hazırlık üzerine kurulu."
Uzayda kalış süreleri uzasa da tarih boyunca daha uzun süre ISS’te kalan astronotlar oldu.

Uzayda en uzun süre kalan astronotlar

Williams ve Wilmore, planlanandan 9 ay fazla ISS’te kalmış olsa da bu, insanlık tarihinde bir ilk değil.
Rus kozmonot Valeri Polyakov, 1990'larda Mir Uzay İstasyonu'nda 437 gün kalarak rekor kırdı.
Amerikalı astronot Frank Rubio, ISS’te 371 gün geçirerek NASA rekorunu kırdı.
Rus kozmonot Oleg Kononenko, toplamda 1.000 günden fazla uzayda kalarak tarihe geçti.
Williams ve Wilmore’un ne zaman Dünya’ya döneceği belirsizliğini koruyor, ancak NASA ve SpaceX’in çalışmaları sürüyor.
olay yeri - polis - - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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