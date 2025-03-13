https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/uzayda-mahsur-kalan-astronotlar-yine-donemiyor-falcon-9-gorevi-neden-iptal-edildi-1094458595.html

Uzayda mahsur kalan astronotlar yine dönemiyor: Falcon 9 görevi neden iptal edildi?

Uzayda mahsur kalan astronotlar yine dönemiyor: Falcon 9 görevi neden iptal edildi?

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 9 aydır mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore’un dönüşünü sağlayacak NASA-SpaceX misyonu... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T08:33+0300

2025-03-13T08:33+0300

2025-03-13T08:33+0300

yaşam

sunita williams

butch wilmore

uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)

uluslararası uzay i̇stasyonu

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Falcon 9’un Florida’daki Cape Canaveral uzay istasyonundan fırlatılması planlanıyordu, ancak hidrolik sistemde yaşanan sorun nedeniyle kalkış iptal edildi. Yeni fırlatma tarihi olarak Perşembe günü ihtimali değerlendiriliyor, ancak kesin bir açıklama yapılmadı.Astronotlar planlanandan 9 ay fazla kaldı5 Haziran 2024’te sekiz günlük bir görev için uzaya gönderilen Sunita Williams ve Butch Wilmore, teknik sorunlar nedeniyle ISS’te planlanandan aylarca daha fazla kalmak zorunda kaldı.Williams ve Wilmore, ISS’te kalmaya alıştıklarını ve beklenmeyen durumlara hazırlıklı olduklarını belirtirken, dönüşleriyle ilgili belirsizlik devam ediyor.SpaceX: Teknik sorun çözülecek, ama kesin tarih yokSpaceX, Falcon 9’un fırlatılmasının neden ertelendiğini şu açıklamayla duyurdu:Falcon 9’un ISS’e varmasının ardından astronotların birkaç gün içinde dönüşe geçebileceği belirtiliyor.Astronotlar ISS’te günlük hayatlarına devam ediyor58 yaşındaki Sunita Williams ve 61 yaşındaki Butch Wilmore, Eylül ayında yaptıkları basın toplantısında, belirsizliğe rağmen morallerinin iyi olduğunu ifade etmişti.Uzayda kalış süreleri uzasa da tarih boyunca daha uzun süre ISS’te kalan astronotlar oldu.Uzayda en uzun süre kalan astronotlarWilliams ve Wilmore, planlanandan 9 ay fazla ISS’te kalmış olsa da bu, insanlık tarihinde bir ilk değil.Williams ve Wilmore’un ne zaman Dünya’ya döneceği belirsizliğini koruyor, ancak NASA ve SpaceX’in çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/kayseride-esrarengiz-olay-bos-arazide-1-kisi-olu-3-kisi-de-baygin-bulundu-1094454957.html

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