https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/kayseride-esrarengiz-olay-bos-arazide-1-kisi-olu-3-kisi-de-baygin-bulundu-1094454957.html

Kayseri’de esrarengiz olay: Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi de baygın bulundu

Kayseri’de esrarengiz olay: Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi de baygın bulundu

Sputnik Türkiye

Kayseri'de devriye gezen polis ekipleri, boş arazide uzun süre hareketsiz kalan bir araçtan şüphelenerek kontrol etmek istedi. Yapılan incelemede, çalılıklar... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T06:58+0300

2025-03-13T06:58+0300

2025-03-13T06:58+0300

yaşam

kayseri

ölüm

şüpheli ölüm

toplu ölüm

ölüm nedeni

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Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, boş arazide uzun süre bekleyen bir aracı fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, aracı kontrol etmek için bölgeye yöneldi.Çalılıklar arasında hareketsiz 4 kişi bulunduAraç çevresini inceleyen polis, yakınlardaki çalılıkların arasında 4 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye polis güçleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.B, R.Ç. ve A.B.’nin baygın olduğu, ancak yapılan ilk müdahaleyle kendilerine geldikleri belirlendi. Ancak Ahmet Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.Ceset otopsiye gönderildiOlay yeri inceleme ekipleri, bölgedeki delilleri toplarken, Ahmet Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.Üzerlerinden uyuşturucu madde çıktıPolis ekipleri, kendine gelen E.B, R.Ç. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Yetkililer, olayın uyuşturucu kullanımı ya da farklı bir nedenle meydana gelip gelmediğini belirlemek için otopsi raporunun beklendiğini ifade etti.

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kayseri, ölüm, şüpheli ölüm, toplu ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski