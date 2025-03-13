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Kayseri’de esrarengiz olay: Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi de baygın bulundu
Kayseri’de esrarengiz olay: Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi de baygın bulundu
Sputnik Türkiye
Kayseri'de devriye gezen polis ekipleri, boş arazide uzun süre hareketsiz kalan bir araçtan şüphelenerek kontrol etmek istedi. Yapılan incelemede, çalılıklar... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T06:58+0300
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Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, boş arazide uzun süre bekleyen bir aracı fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, aracı kontrol etmek için bölgeye yöneldi.Çalılıklar arasında hareketsiz 4 kişi bulunduAraç çevresini inceleyen polis, yakınlardaki çalılıkların arasında 4 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye polis güçleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.B, R.Ç. ve A.B.’nin baygın olduğu, ancak yapılan ilk müdahaleyle kendilerine geldikleri belirlendi. Ancak Ahmet Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.Ceset otopsiye gönderildiOlay yeri inceleme ekipleri, bölgedeki delilleri toplarken, Ahmet Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.Üzerlerinden uyuşturucu madde çıktıPolis ekipleri, kendine gelen E.B, R.Ç. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Yetkililer, olayın uyuşturucu kullanımı ya da farklı bir nedenle meydana gelip gelmediğini belirlemek için otopsi raporunun beklendiğini ifade etti.
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kayseri, ölüm, şüpheli ölüm, toplu ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski
kayseri, ölüm, şüpheli ölüm, toplu ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski

Kayseri’de esrarengiz olay: Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi de baygın bulundu

06:58 13.03.2025
© İHA / İBRAHİM YETKİNolay yeri - polis -
olay yeri - polis - - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Kayseri'de devriye gezen polis ekipleri, boş arazide uzun süre hareketsiz kalan bir araçtan şüphelenerek kontrol etmek istedi. Yapılan incelemede, çalılıklar arasında baygın halde yatan 4 kişi bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 3 kişi kendine gelirken, 33 yaşındaki Ahmet Ş. hayatını kaybetti.
Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, boş arazide uzun süre bekleyen bir aracı fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, aracı kontrol etmek için bölgeye yöneldi.

Çalılıklar arasında hareketsiz 4 kişi bulundu

Araç çevresini inceleyen polis, yakınlardaki çalılıkların arasında 4 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye polis güçleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.B, R.Ç. ve A.B.’nin baygın olduğu, ancak yapılan ilk müdahaleyle kendilerine geldikleri belirlendi. Ancak Ahmet Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ceset otopsiye gönderildi

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgedeki delilleri toplarken, Ahmet Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı

Polis ekipleri, kendine gelen E.B, R.Ç. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, olayın uyuşturucu kullanımı ya da farklı bir nedenle meydana gelip gelmediğini belirlemek için otopsi raporunun beklendiğini ifade etti.
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