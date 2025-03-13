https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/uefa-duyurdu-futbolda-penalti-kurali-degisebilir-1094494315.html
UEFA duyurdu: Futbolda penaltı kuralı değişebilir
UEFA duyurdu: Futbolda penaltı kuralı değişebilir
Sputnik Türkiye
UEFA, Atletico Madridli Julian Alvarez’in Real Madrid maçında iptal edilen penaltı golüne sebep olan çift vuruş kuralının gözden geçirileceğini duyurdu... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T22:50+0300
2025-03-13T22:50+0300
2025-03-13T22:51+0300
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UEFA, penaltı atışlarında çift vuruş kuralını FIFA ve IFAB ile birlikte gözden geçireceğini açıkladı.Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta, seri penaltı atışlarına gidildi. Atletico Madrid’in ikinci penaltısını kullanan Julian Alvarez, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası Arjantinli futbolcunun vuruş anında destek ayağının topa minimal düzeyde temas ettiği tespit edilerek gol geçersiz sayıldı. UEFA yaptığı açıklamada, Oyun Kuralları’nın 14.1 maddesi gereğince VAR hakeminin golü iptal etme kararının doğru olduğunu belirtti. Ancak çift vuruşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın değiştirilip değiştirilmeyeceğini değerlendirmek adına UEFA’nın FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile görüşmelere başlayacağı duyuruldu.Alvarez’in penaltısının iptal edilmesi Atletico Madrid’in şansını zora sokarken, seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid çeyrek finale yükselmeyi başardı. UEFA’nın yapacağı değerlendirmeler sonucunda çift vuruş kuralında değişiklik olup olmayacağı ilerleyen süreçte netlik kazanacak.
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atletico madrid, uefa, real madrid, fifa, uefa avrupa ligi, uefa şampiyonlar ligi, penaltı, maç, tarihi maç, maç yayını, kural, kural hatası
atletico madrid, uefa, real madrid, fifa, uefa avrupa ligi, uefa şampiyonlar ligi, penaltı, maç, tarihi maç, maç yayını, kural, kural hatası
UEFA duyurdu: Futbolda penaltı kuralı değişebilir
22:50 13.03.2025 (güncellendi: 22:51 13.03.2025)
UEFA, Atletico Madridli Julian Alvarez’in Real Madrid maçında iptal edilen penaltı golüne sebep olan çift vuruş kuralının gözden geçirileceğini duyurdu. Atletico Madrid'in başvurusu sonrası UEFA, FIFA ve IFAB ile bu kuralın incelenmesi için görüşmelere başlayacak.
UEFA, penaltı atışlarında çift vuruş kuralını FIFA ve IFAB ile birlikte gözden geçireceğini açıkladı.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta, seri penaltı atışlarına gidildi. Atletico Madrid’in ikinci penaltısını kullanan Julian Alvarez, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası Arjantinli futbolcunun vuruş anında destek ayağının topa minimal düzeyde temas ettiği tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.
UEFA yaptığı açıklamada, Oyun Kuralları’nın 14.1 maddesi gereğince VAR hakeminin golü iptal etme kararının doğru olduğunu belirtti. Ancak çift vuruşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın değiştirilip değiştirilmeyeceğini değerlendirmek adına UEFA’nın FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile görüşmelere başlayacağı duyuruldu.
Alvarez’in penaltısının iptal edilmesi Atletico Madrid’in şansını zora sokarken, seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid çeyrek finale yükselmeyi başardı. UEFA’nın yapacağı değerlendirmeler sonucunda çift vuruş kuralında değişiklik olup olmayacağı ilerleyen süreçte netlik kazanacak.