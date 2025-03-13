https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/rangers-fenerbahce-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1094493756.html
Rangers-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Rangers-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanşında Rangers ile 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. İskoçya’da oynanacak kritik... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T22:23+0300
2025-03-13T22:23+0300
2025-03-13T22:27+0300
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak.Fenerbahçe, İstanbul'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Rangers’la mücadele edecek. Ibrox Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, Rangers karşısında iki farklı galibiyet elde etmesi durumunda maçı uzatmalara taşıyacak.Takımın önemli savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle kritik mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'inde ise Edin Dzeko ve Tadic yer almadı.Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kimler olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/rangers-maci-icin-fenerbahceden-fred-ve-osayi-karari-muhtemel-11ler-beli-oldu-mac-ne-zaman-1094457669.html
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çağlar söyüncü, rangers, fenerbahçe, trt 1, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, kadro, kadro dışı
çağlar söyüncü, rangers, fenerbahçe, trt 1, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, kadro, kadro dışı
Rangers-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
22:23 13.03.2025 (güncellendi: 22:27 13.03.2025)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanşında Rangers ile 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. İskoçya’da oynanacak kritik mücadele TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak.
Fenerbahçe, İstanbul'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Rangers’la mücadele edecek. Ibrox Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, Rangers karşısında iki farklı galibiyet elde etmesi durumunda maçı uzatmalara taşıyacak.
Takımın önemli savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle kritik mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'inde ise Edin Dzeko ve Tadic yer almadı.
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kimler olacak?
Defans:
Mert, Skriniar, Yusuf
Orta Saha:
Osayi-Samuel, Kostic, Amrabat, Fred
Hücum:
Szymanski, Talisca, En-Nesyri