https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/trump-dr-mehmet-ozun-kardesi-seval-ozu-abd-ulastirma-bakan-yardimciligina-aday-gosterdi-1094475363.html
Trump, Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı'na aday gösterdi
Trump, Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı'na aday gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, kalp cerrahı ve eski televizyon programcısı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü kritik bir görev için aday olarak gösterdi. ABD... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T13:43+0300
2025-03-13T13:43+0300
2025-03-13T13:43+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevine aday gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın bazı yeni kabine adaylarının isminin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Bu isimler arasında teknoloji ve ulaşım sektöründe önemli kariyer adımları atan Seval Öz de yer aldı. Öz’ün, ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevine atanması halinde ulaşım politikalarında etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.Seval Öz kimdir?Seval Öz, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik mühendisliği eğitimi aldı. Teknoloji alanında başarılı bir kariyer izleyen Öz, Google’da sürücüsüz araç projesinde görev aldı ve otomotiv devi Continental’de üst düzey pozisyonlarda çalıştı. ABD Başkanı Trump daha önce Mehmet Öz’ü, ülkenin en büyük sağlık programları olan Medicare ve Medicaid’in direktörlüğüne aday göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-ciddi-saglik-krizinde-trump-dunyaca-unlu-dr-mehmet-ozu-federal-saglik-hizmetleri-direktorlugune-1090581454.html
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seval öz, seval öz kimdir, mehmet öz kardeşi, abd ulaştırma bakan yardımcısı, trump seval öz, abd bakan adayları, google sürücüsüz araç, seval öz eğitimi, mit mezunu, trump yönetimi
seval öz, seval öz kimdir, mehmet öz kardeşi, abd ulaştırma bakan yardımcısı, trump seval öz, abd bakan adayları, google sürücüsüz araç, seval öz eğitimi, mit mezunu, trump yönetimi
Trump, Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı'na aday gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, kalp cerrahı ve eski televizyon programcısı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü kritik bir görev için aday olarak gösterdi. ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevi için aday olarak gösterilen Seval Öz, Google ve otomotiv devi Continental'da üst düzey görevlerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevine aday gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın bazı yeni kabine adaylarının isminin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
Bu isimler arasında teknoloji ve ulaşım sektöründe önemli kariyer adımları atan Seval Öz de yer aldı. Öz’ün, ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevine atanması halinde ulaşım politikalarında etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Seval Öz, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik mühendisliği eğitimi aldı. Teknoloji alanında başarılı bir kariyer izleyen Öz, Google’da sürücüsüz araç projesinde görev aldı ve otomotiv devi Continental’de üst düzey pozisyonlarda çalıştı.
ABD Başkanı Trump daha önce Mehmet Öz’ü, ülkenin en büyük sağlık programları olan Medicare ve Medicaid’in direktörlüğüne aday göstermişti.