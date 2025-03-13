https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/trump-dr-mehmet-ozun-kardesi-seval-ozu-abd-ulastirma-bakan-yardimciligina-aday-gosterdi-1094475363.html

Trump, Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı'na aday gösterdi

Trump, Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı'na aday gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, kalp cerrahı ve eski televizyon programcısı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü kritik bir görev için aday olarak gösterdi. ABD... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T13:43+0300

2025-03-13T13:43+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevine aday gösterdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın bazı yeni kabine adaylarının isminin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Bu isimler arasında teknoloji ve ulaşım sektöründe önemli kariyer adımları atan Seval Öz de yer aldı. Öz’ün, ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevine atanması halinde ulaşım politikalarında etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.Seval Öz kimdir?Seval Öz, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik mühendisliği eğitimi aldı. Teknoloji alanında başarılı bir kariyer izleyen Öz, Google’da sürücüsüz araç projesinde görev aldı ve otomotiv devi Continental’de üst düzey pozisyonlarda çalıştı. ABD Başkanı Trump daha önce Mehmet Öz’ü, ülkenin en büyük sağlık programları olan Medicare ve Medicaid’in direktörlüğüne aday göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-ciddi-saglik-krizinde-trump-dunyaca-unlu-dr-mehmet-ozu-federal-saglik-hizmetleri-direktorlugune-1090581454.html

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