https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-ciddi-saglik-krizinde-trump-dunyaca-unlu-dr-mehmet-ozu-federal-saglik-hizmetleri-direktorlugune-1090581454.html
'ABD ciddi sağlık krizinde': Trump, dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ü federal sağlık hizmetleri direktörlüğüne aday gösterdi
'ABD ciddi sağlık krizinde': Trump, dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ü federal sağlık hizmetleri direktörlüğüne aday gösterdi
Sputnik Türkiye
Donald Trump, ABD'nin ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, doktor Mehmet Öz'ü, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS)... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T01:16+0300
2024-11-20T01:16+0300
2024-11-20T01:37+0300
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, doktor Mehmet Öz'ü, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı.'ABD ciddi sağlık krizinde'Trump, ABD'nin ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla başa çıkabilecek en nitelikli doktorun Dr. Mehmet Öz olduğunu belirtti. Ayrıca, Öz'ün Harvard Üniversitesi'nde başlayan eğitim hayatı ve sağlık kariyerini hatırlatarak, ABD sağlık sistemindeki birçok sorunu çözme kapasitesine sahip olduğuna vurgu yaptı. Dr. Mehmet Öz kimdir?Türk asıllı Amerikalı kardiyolog ve televizyon sunucusu Dr. Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960'ta Cleveland, Ohio'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Columbia Üniversitesi'nde kardiyoloji ihtisası yaparak tıp doktoru unvanı kazandı. En çok, The Dr. Oz Show adlı televizyon programıyla tanınan Öz, sağlık, beslenme ve yaşam tarzı konularındaki tavsiyeleriyle geniş bir izleyici kitlesi edindi. Dr. Öz, aynı zamanda sağlık üzerine çok sayıda kitap yazmış ve 2022'de Pensilvanya senatörlük seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olmuştu.
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'ABD ciddi sağlık krizinde': Trump, dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ü federal sağlık hizmetleri direktörlüğüne aday gösterdi
01:16 20.11.2024 (güncellendi: 01:37 20.11.2024)
Donald Trump, ABD'nin ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, doktor Mehmet Öz'ü, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiğini duyurdu.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, doktor Mehmet Öz'ü, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı.
'ABD ciddi sağlık krizinde'
Trump, ABD'nin ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla başa çıkabilecek en nitelikli doktorun Dr. Mehmet Öz olduğunu belirtti. Ayrıca, Öz'ün Harvard Üniversitesi'nde başlayan eğitim hayatı ve sağlık kariyerini hatırlatarak, ABD sağlık sistemindeki birçok sorunu çözme kapasitesine sahip olduğuna vurgu yaptı.
Türk asıllı Amerikalı kardiyolog ve televizyon sunucusu Dr. Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960'ta Cleveland, Ohio'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Columbia Üniversitesi'nde kardiyoloji ihtisası yaparak tıp doktoru unvanı kazandı.
En çok, The Dr. Oz Show adlı televizyon programıyla tanınan Öz, sağlık, beslenme ve yaşam tarzı konularındaki tavsiyeleriyle geniş bir izleyici kitlesi edindi.
Dr. Öz, aynı zamanda sağlık üzerine çok sayıda kitap yazmış ve 2022'de Pensilvanya senatörlük seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olmuştu.