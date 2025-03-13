https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/sirnakta-yilin-doktoru-dolandiriciliktan-tutuklandi-hastalara-hamilesin-diyerek-parayla-kurtaj-1094486948.html

Şırnak'ta yılın doktoru dolandırıcılıktan tutuklandı: Hastalara 'hamilesin' diyerek parayla kürtaj yaptı

Şırnak'ta yılın doktoru dolandırıcılıktan tutuklandı: Hastalara 'hamilesin' diyerek parayla kürtaj yaptı

Sputnik Türkiye

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Dr. İsmet B., sahte hamilelik teşhisi koyup kürtaj yaparak dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Soruşturmada, ameliyat sonrası... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T17:25+0300

2025-03-13T17:25+0300

2025-03-13T17:30+0300

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Şırnak’ta Dr. İsmet B., sahte hamilelik teşhisi koyup kürtaj yaparak hastalarını dolandırdığı tespit edildi.Şırnak’ın Silopi ilçesinde kadın doğum uzmanı Dr. İsmet B., sahte testlerle hamile olduklarını söylediği kadınlara kürtaj yaparak yüklü miktarda para almak suçundan tutuklandı. Sabah'ın haberine göre; Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmalarda, hastalara verilen fetüslerin onlara ait olmadığı ve kullanılan ilaçların test sonuçlarını yanıltarak hamilelik gösterdiği tespit edildi. Şırnak, Aydın ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda doktor ve 4 klinik çalışanı gözaltına alınırken, Dr. İsmet B. nitelikli dolandırıcılık suçundan cezaevine gönderildi.2006 yılında 'Yılın Doktoru' seçildiİsmet B.’nin geçmişi incelendiğinde, bunun onun ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Daha önce de çeşitli usulsüzlüklere karışan doktor, 12 yıl Silopi’de görev yapmış ve 2006 yılında 'Yılın Doktoru' ödülü almıştı. Ancak Mayıs 2007’de, 2 doktor arkadaşıyla birlikte ilaç yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.Geçmişte yürütülen soruşturmada, İsmet B.’nin 7 aylık hasta protokol defterinde 25 bin 600 hastaya baktığı ve reçete yazdığı belirlenmişti. 2005 yılında Silopi Devlet Hastanesi’ne toplam 49 bin hasta başvururken, bunun 25 bin 600’ünün İsmet B. tarafından muayene edilmesi, doktorun günde ortalama 171 hastaya baktığını gösterdi.Ayrıca, mesai saatleri dışında kiralanan bir dairede, yaklaşık 300 Yeşil Kart ve sağlık karnesi üzerine ilaç yazıldığı da tespit edilmişti. Doktorların, ameliyat edilecek hasta ve yakınlarıyla 'bıçak parası' pazarlığı yaptığı belirlenmiş, soruşturma sonucunda İsmet B.’nin Ankara’da 15 ayrı daire ve gayrimenkul sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/yenidogan-cetesi-davasinda-yargilanan-doktorlar-icin-yeni-karar-meslekten-3-yil-men-edildiler-1093801226.html

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