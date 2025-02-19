https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/yenidogan-cetesi-davasinda-yargilanan-doktorlar-icin-yeni-karar-meslekten-3-yil-men-edildiler-1093801226.html

Yenidoğan çetesi davasında yargılanan doktorlar için yeni karar: Meslekten 3 yıl men edildiler

Yenidoğan çetesi davasında yargılanan doktorlar için yeni karar: Meslekten 3 yıl men edildiler

Sputnik Türkiye

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T13:57+0300

2025-02-19T13:57+0300

2025-02-19T13:59+0300

türkiye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

doktor

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İstanbul’da bebekleri, anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine sebep oldukları öne sürülen Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü duruşma ikinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında çete yöneticilerinin de bulunduğu 46 sanık yargılanıyor.Mahkeme salonunda bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, sanıkların yoklaması alındığı sırada gerginlik yaşandı.Mahkemede gergin anlarSanık yoklamaları sırasında, bir sanık avukatı, müvekkiline su vermek istedi. Ancak jandarma, güvenlik prosedürleri nedeniyle duruma müdahale etti. Diğer sanık avukatları da tepki gösterince, mahkemede kısa süreli bir gerginlik yaşandı.Salonda bulunan polis ekipleri olayın büyümesini önlemek için devreye girdi. Taraflar sakinleştirildikten sonra, duruşma sanıkların yoklamalarının alınmasıyla devam etti.Yargılanan doktorlar 3 yıl meslekten men edildiSağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu, Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan doktorlarla ilgili kritik bir karar aldı. Kurul, söz konusu doktorların 3 yıl boyunca mesleklerini icra etmelerini yasakladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/sultangazi-okullar-tatil-mi-19-subat-sultangazi-okullar-tatil-mi-istanbul-okullar-tatil-mi-20-subat-1093799107.html

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