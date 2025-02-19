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Yenidoğan çetesi davasında yargılanan doktorlar için yeni karar: Meslekten 3 yıl men edildiler
Yenidoğan çetesi davasında yargılanan doktorlar için yeni karar: Meslekten 3 yıl men edildiler
Sputnik Türkiye
Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T13:57+0300
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İstanbul’da bebekleri, anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine sebep oldukları öne sürülen Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü duruşma ikinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında çete yöneticilerinin de bulunduğu 46 sanık yargılanıyor.Mahkeme salonunda bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, sanıkların yoklaması alındığı sırada gerginlik yaşandı.Mahkemede gergin anlarSanık yoklamaları sırasında, bir sanık avukatı, müvekkiline su vermek istedi. Ancak jandarma, güvenlik prosedürleri nedeniyle duruma müdahale etti. Diğer sanık avukatları da tepki gösterince, mahkemede kısa süreli bir gerginlik yaşandı.Salonda bulunan polis ekipleri olayın büyümesini önlemek için devreye girdi. Taraflar sakinleştirildikten sonra, duruşma sanıkların yoklamalarının alınmasıyla devam etti.Yargılanan doktorlar 3 yıl meslekten men edildiSağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu, Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan doktorlarla ilgili kritik bir karar aldı. Kurul, söz konusu doktorların 3 yıl boyunca mesleklerini icra etmelerini yasakladı.
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Yenidoğan çetesi davasında yargılanan doktorlar için yeni karar: Meslekten 3 yıl men edildiler

13:57 19.02.2025 (güncellendi: 13:59 19.02.2025)
© İHAYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü duruşma devam ediyor. 46 sanığın yargılandığı davada, mahkemede gergin anlar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, yargılanan doktorları 3 yıl meslekten men etti.
İstanbul’da bebekleri, anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine sebep oldukları öne sürülen Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü duruşma ikinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında çete yöneticilerinin de bulunduğu 46 sanık yargılanıyor.
Mahkeme salonunda bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, sanıkların yoklaması alındığı sırada gerginlik yaşandı.

Mahkemede gergin anlar

Sanık yoklamaları sırasında, bir sanık avukatı, müvekkiline su vermek istedi. Ancak jandarma, güvenlik prosedürleri nedeniyle duruma müdahale etti. Diğer sanık avukatları da tepki gösterince, mahkemede kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Salonda bulunan polis ekipleri olayın büyümesini önlemek için devreye girdi. Taraflar sakinleştirildikten sonra, duruşma sanıkların yoklamalarının alınmasıyla devam etti.

Yargılanan doktorlar 3 yıl meslekten men edildi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu, Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan doktorlarla ilgili kritik bir karar aldı. Kurul, söz konusu doktorların 3 yıl boyunca mesleklerini icra etmelerini yasakladı.
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