https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/rangers-maci-icin-fenerbahceden-fred-ve-osayi-karari-muhtemel-11ler-beli-oldu-mac-ne-zaman-1094457669.html
Rangers maçı için Fenerbahçe'den Fred ve Osayi kararı: Muhtemel 11'ler beli oldu, maç ne zaman oynanacak?
Rangers maçı için Fenerbahçe'den Fred ve Osayi kararı: Muhtemel 11'ler beli oldu, maç ne zaman oynanacak?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Rangers’a konuk oluyor! İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselmek için en az 2 farklı galibiyet almak zorunda. Maç saati, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar!
2025-03-13T07:59+0300
2025-03-13T07:59+0300
2025-03-13T07:59+0300
spor
jose mourinho
çağlar söyüncü
mert müldür
i̇skoçya
kadıköy
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
rangers
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Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Maçın 2 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.Fred ve Osayi i̇lk 11’e geri dönüyorTeknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçtaki mağlubiyetin ardından kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Fred ve Osayi-Samuel’in ilk 11’e dönmesi beklenirken, Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı nedeniyle defans hattında yeniden yapılanmaya gidilecek.Mourinho’nun, atak gücünü artırmak için hücum ağırlıklı bir dizilişle sahaya çıkması bekleniyor.Fenerbahçe Avrupa’da 286. maçına çıkıyorFenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında 285 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda:UEFA Avrupa Ligi’nde ise 147 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 63 galibiyet, 46 mağlubiyet ve 38 beraberlik aldı.Fenerbahçe'de hedef çeyrek finalTarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde önemli başarılar elde eden Fenerbahçe, İskoçya’da zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Mourinho’nun takımı, güçlü Rangers karşısında erken gol bularak maça üstünlükle başlamak istiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sampiyonlar-ligi-ceyrek-final-eslesmeleri-belli-oldu-buyuk-finale-kim-cikacak-1094452111.html
i̇skoçya
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Rangers maçı için Fenerbahçe'den Fred ve Osayi kararı: Muhtemel 11'ler beli oldu, maç ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers’a konuk oluyor. İlk karşılaşmada Kadıköy’de 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselmek için İskoçya’dan en az iki farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Maç ne zaman oynanacak, işte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i.
Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Maçın 2 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
Fenerbahçe en az 3 farklı galibiyet alırsa doğrudan tur atlayacak. Tek farklı galibiyet veya beraberlik Rangers’ı çeyrek finale taşıyacak.
Fred ve Osayi i̇lk 11’e geri dönüyor
Teknik Direktör Jose Mourinho
, ilk maçtaki mağlubiyetin ardından kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Fred ve Osayi-Samuel’in ilk 11’e dönmesi beklenirken, Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı nedeniyle defans hattında yeniden yapılanmaya gidilecek.
Kalede:
İrfan Can Eğribayat
Defansta: Mert Müldür
, Skriniar, Yusuf Akçay
Kanatlarda:
Osayi-Samuel (sağ), Kostic (sol)
Orta sahada: Fred
, Szymanski
10 numara pozisyonunda:
Talisca
Forvette:
Dzeko, En Nesyri
Mourinho’nun, atak gücünü artırmak için hücum ağırlıklı bir dizilişle sahaya çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe Avrupa’da 286. maçına çıkıyor
Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında 285 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda:
112 galibiyet, 112 mağlubiyet, 61 beraberlik aldı. 389 gol atarken, kalesinde 407 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 147 maça çıkan sarı-lacivertliler
, bu mücadelelerde 63 galibiyet, 46 mağlubiyet ve 38 beraberlik aldı
.
Fenerbahçe'de hedef çeyrek final
Tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde önemli başarılar elde eden
Fenerbahçe, İskoçya’da zorlu bir mücadeleye çıkıyor
. Mourinho’nun takımı, güçlü Rangers karşısında erken gol bularak maça üstünlükle başlamak istiyor
.