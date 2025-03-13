https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/rangers-maci-icin-fenerbahceden-fred-ve-osayi-karari-muhtemel-11ler-beli-oldu-mac-ne-zaman-1094457669.html

Rangers maçı için Fenerbahçe'den Fred ve Osayi kararı: Muhtemel 11'ler beli oldu, maç ne zaman oynanacak?

Rangers maçı için Fenerbahçe'den Fred ve Osayi kararı: Muhtemel 11'ler beli oldu, maç ne zaman oynanacak?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Rangers’a konuk oluyor! İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselmek için en az 2 farklı galibiyet almak zorunda. Maç saati, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar!

2025-03-13T07:59+0300

2025-03-13T07:59+0300

2025-03-13T07:59+0300

spor

jose mourinho

çağlar söyüncü

mert müldür

i̇skoçya

kadıköy

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

rangers

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Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Maçın 2 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.Fred ve Osayi i̇lk 11’e geri dönüyorTeknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçtaki mağlubiyetin ardından kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Fred ve Osayi-Samuel’in ilk 11’e dönmesi beklenirken, Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı nedeniyle defans hattında yeniden yapılanmaya gidilecek.Mourinho’nun, atak gücünü artırmak için hücum ağırlıklı bir dizilişle sahaya çıkması bekleniyor.Fenerbahçe Avrupa’da 286. maçına çıkıyorFenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında 285 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda:UEFA Avrupa Ligi’nde ise 147 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 63 galibiyet, 46 mağlubiyet ve 38 beraberlik aldı.Fenerbahçe'de hedef çeyrek finalTarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde önemli başarılar elde eden Fenerbahçe, İskoçya’da zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Mourinho’nun takımı, güçlü Rangers karşısında erken gol bularak maça üstünlükle başlamak istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sampiyonlar-ligi-ceyrek-final-eslesmeleri-belli-oldu-buyuk-finale-kim-cikacak-1094452111.html

i̇skoçya

kadıköy

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