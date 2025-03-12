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Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: Büyük finale kim çıkacak?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: Büyük finale kim çıkacak?
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselen takımların eşleşmeleri belli olmaya başladı. Alman takımlarından Borussia Dortmund, Lille'i 2-1 mağlup ederek... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar netleşmeye başladı.Devler Ligi'nde Borussia Dortmund, Lille'i 2-1 mağlup ederek Barcelona ile eşleşirken, Bayern Münih ise Inter ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final eşleşmelerinin tarihleri 13 Mart Perşembe günü açıklanacak. İlk maçların 8-9 Nisan'da, rövanş maçlarının ise 15-16 Nisan'da oynanacağı belirtildi.Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki takımlar İngiliz ekibi Arsenal, PSV karşısında adını çeyrek finale yazdırırken Atletico-Real Madrid maçının galibini bekliyor. Bu eşleşmenin kazananı, çeyrek finalde ilk maçı Emirates Stadyumu’nda, rövanşı ise Metropolitano veya Bernabeu’da oynayacak.Bir diğer İngiliz takımı Aston Villa, Belçika ekibi Bruges’ü mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Unai Emery’nin ekibi, Liverpool’u penaltılarla eleyerek bu noktaya gelirken, turu geçmesi halinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
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uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, futbol, futbol maçı, bayern münih, bayern münih futbol takımı, inter milan, dortmund, borussia dortmund, barcelona, psg, paris saint-germain (psg)
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: Büyük finale kim çıkacak?

23:46 12.03.2025
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselen takımların eşleşmeleri belli olmaya başladı. Alman takımlarından Borussia Dortmund, Lille'i 2-1 mağlup ederek Barcelona'nın rakibi olurken bir diğer Alman ekibi Bayern Münih ise Inter'le çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final eşleşmelerinin tarihleri ise 13 Mart Perşembe günü açıklanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar netleşmeye başladı.
Devler Ligi'nde Borussia Dortmund, Lille'i 2-1 mağlup ederek Barcelona ile eşleşirken, Bayern Münih ise Inter ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final eşleşmelerinin tarihleri 13 Mart Perşembe günü açıklanacak. İlk maçların 8-9 Nisan'da, rövanş maçlarının ise 15-16 Nisan'da oynanacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki takımlar

İngiliz ekibi Arsenal, PSV karşısında adını çeyrek finale yazdırırken Atletico-Real Madrid maçının galibini bekliyor. Bu eşleşmenin kazananı, çeyrek finalde ilk maçı Emirates Stadyumu’nda, rövanşı ise Metropolitano veya Bernabeu’da oynayacak.
Bir diğer İngiliz takımı Aston Villa, Belçika ekibi Bruges’ü mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Unai Emery’nin ekibi, Liverpool’u penaltılarla eleyerek bu noktaya gelirken, turu geçmesi halinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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