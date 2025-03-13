https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/light-ekmekte-gercek-baska-cikti-40-kalori-yazildi-193-kalori-cikti-1094478951.html
'Light ekmekte' gerçek başka çıktı: 40 kalori yazıldı 193 kalori çıktı
'Light ekmekte' gerçek başka çıktı: 40 kalori yazıldı 193 kalori çıktı
Sputnik Türkiye
Market raflarında denetimlerini sürdüren Tarım Bakanlığı, light yazılı paketli ekmekleri inceleme altına aldı. Ekmeğin paketinde 40 kalori yazarken incelemede... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T14:21+0300
2025-03-13T14:21+0300
2025-03-13T14:21+0300
yaşam
ticaret bakanlığı
light ekmek
diyet
kalori
aydın ağaoğlu
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Ticaret Bakanlığı denetimlerinde 'light' yazılan paketle ekmeklerde incelemeye alındı. İncelemelerde paketin arkasında 40 kalori yazarken ekmeklerin 193 kalori olduğu tespit edildi. Bu duruma isyan eden Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin ekmeğine de el uzattılar" diyerek tepki gösterirken, bakanlık o ekmek firmasına ceza kesti. Marketlerde 'light ekmek' adıyla satılan ve 100 gramında en fazla 40 kalori içermesi gerekirken laboratuvar incelemesinde 100 gramında 193 kalori tespit edilen ekmek firmasına Ticaret Bakanlığı tarafından 86 bin 358 lira para cezası kesilirken o ürüne yönelik reklamlar da durduruldu. Sabah'ın haberine göre O ekmeğin Untad Form Light Ekmek olduğu belirtildi. Tüketicinin ekmeğine de el uzattılar Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketicinin ekmeğine de el uzattılar. Bir o kalmıştı" derken, "Light ekmek diye satılan piyasadaki ekmeklerin light olmadığı, aslında tüketiciyi yanılttığı anlaşılınca firma da cezaya muhatap olmuş. Tüketiciler dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.Ağaoğlu "Ambalajında, reklamlarında ekmek yiyerek de zayıflayabilirsiniz diye aldatıcı ilanlar var. Organik deyip, tam buğday deyip veyahut light deyip tüketiciyi aldatanlara ciddi cezalar var" diye konuştu.
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ticaret bakanlığı, light ekmek, diyet, kalori, aydın ağaoğlu
ticaret bakanlığı, light ekmek, diyet, kalori, aydın ağaoğlu
'Light ekmekte' gerçek başka çıktı: 40 kalori yazıldı 193 kalori çıktı
Market raflarında denetimlerini sürdüren Tarım Bakanlığı, light yazılı paketli ekmekleri inceleme altına aldı. Ekmeğin paketinde 40 kalori yazarken incelemede 193 kalori çıktı.
Ticaret Bakanlığı denetimlerinde 'light' yazılan paketle ekmeklerde incelemeye alındı. İncelemelerde paketin arkasında 40 kalori yazarken ekmeklerin 193 kalori olduğu tespit edildi. Bu duruma isyan eden Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin ekmeğine de el uzattılar" diyerek tepki gösterirken, bakanlık o ekmek firmasına ceza kesti.
Marketlerde 'light ekmek' adıyla satılan ve 100 gramında en fazla 40 kalori içermesi gerekirken laboratuvar incelemesinde 100 gramında 193 kalori tespit edilen ekmek firmasına Ticaret Bakanlığı tarafından 86 bin 358 lira para cezası kesilirken o ürüne yönelik reklamlar da durduruldu. Sabah'ın haberine göre O ekmeğin Untad Form Light Ekmek olduğu belirtildi.
Tüketicinin ekmeğine de el uzattılar
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketicinin ekmeğine de el uzattılar. Bir o kalmıştı" derken, "Light ekmek diye satılan piyasadaki ekmeklerin light olmadığı, aslında tüketiciyi yanılttığı anlaşılınca firma da cezaya muhatap olmuş. Tüketiciler dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu "Ambalajında, reklamlarında ekmek yiyerek de zayıflayabilirsiniz diye aldatıcı ilanlar var. Organik deyip, tam buğday deyip veyahut light deyip tüketiciyi aldatanlara ciddi cezalar var" diye konuştu.