https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/isvecte-okullarda-telefon-kullanmak-yasaklandi-telefonlar-kasaya-kaldirilacak-1094492706.html
İsveç'te okullarda telefon kullanmak yasaklandı: 'Telefonlar kasaya kaldırılacak'
İsveç'te okullarda telefon kullanmak yasaklandı: 'Telefonlar kasaya kaldırılacak'
Sputnik Türkiye
İsveç Eiğitim Bakanı Lotta Edholm, İsveç'teki okullarda telefonların yasaklandığını, okula telefon getiren öğrencilerin telefonlarının toplanarak kasaya... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T21:18+0300
2025-03-13T21:18+0300
2025-03-13T21:18+0300
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i̇sveç
okul
ilkokul
ortaokul
telefon
akıllı telefon
yasak
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İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, İsveç'teki ilk ve orta dereceli tüm okullarda telefonların yasaklandığını açıkladı.Açıklamasında Edholdm, yapılan bilimsel araştırmalara göre öğrencilerin cep telefonu olmadan daha iyi hissedeceklerini ifade etti. Ayrıca açıklamada, akıllı cep telefonlarının ciddi dikkat dağıtıcı etken olduğunu ve sınav sonuçlarının olumsuz etkilendiği kaydedildi.'Telefonlar kasaya kaldırılacak'İsveç Eğitim Bakanı, okula telefon getiren öğrencilerin telefonlarının toplanarak bir kasaya kitleneceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin de cep telefonlarını ders boyunca kullanmayacakları bir noktaya bırakacakları açıklandı.İsveç'teki yeni düzenlemenin 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/bakan-tekin-cadilar-bayramini-yasakliyorsunuz-diyenler-ramazan-kutlamasini-niye-yapiyorsunuz-diye-1094492388.html
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i̇sveç, okul, ilkokul, ortaokul, telefon, akıllı telefon, yasak
i̇sveç, okul, ilkokul, ortaokul, telefon, akıllı telefon, yasak
İsveç'te okullarda telefon kullanmak yasaklandı: 'Telefonlar kasaya kaldırılacak'
İsveç Eiğitim Bakanı Lotta Edholm, İsveç'teki okullarda telefonların yasaklandığını, okula telefon getiren öğrencilerin telefonlarının toplanarak kasaya kitleneceğini açıkladı.
İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, İsveç'teki ilk ve orta dereceli tüm okullarda telefonların yasaklandığını açıkladı.
Açıklamasında Edholdm, yapılan bilimsel araştırmalara göre öğrencilerin cep telefonu olmadan daha iyi hissedeceklerini ifade etti. Ayrıca açıklamada, akıllı cep telefonlarının ciddi dikkat dağıtıcı etken olduğunu ve sınav sonuçlarının olumsuz etkilendiği kaydedildi.
'Telefonlar kasaya kaldırılacak'
İsveç Eğitim Bakanı, okula telefon getiren öğrencilerin telefonlarının toplanarak bir kasaya kitleneceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin de cep telefonlarını ders boyunca kullanmayacakları bir noktaya bırakacakları açıklandı.
İsveç'teki yeni düzenlemenin 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlaması bekleniyor.