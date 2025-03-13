https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/isvecte-okullarda-telefon-kullanmak-yasaklandi-telefonlar-kasaya-kaldirilacak-1094492706.html

İsveç'te okullarda telefon kullanmak yasaklandı: 'Telefonlar kasaya kaldırılacak'

İsveç'te okullarda telefon kullanmak yasaklandı: 'Telefonlar kasaya kaldırılacak'

Sputnik Türkiye

İsveç Eiğitim Bakanı Lotta Edholm, İsveç'teki okullarda telefonların yasaklandığını, okula telefon getiren öğrencilerin telefonlarının toplanarak kasaya... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

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İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, İsveç'teki ilk ve orta dereceli tüm okullarda telefonların yasaklandığını açıkladı.Açıklamasında Edholdm, yapılan bilimsel araştırmalara göre öğrencilerin cep telefonu olmadan daha iyi hissedeceklerini ifade etti. Ayrıca açıklamada, akıllı cep telefonlarının ciddi dikkat dağıtıcı etken olduğunu ve sınav sonuçlarının olumsuz etkilendiği kaydedildi.'Telefonlar kasaya kaldırılacak'İsveç Eğitim Bakanı, okula telefon getiren öğrencilerin telefonlarının toplanarak bir kasaya kitleneceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin de cep telefonlarını ders boyunca kullanmayacakları bir noktaya bırakacakları açıklandı.İsveç'teki yeni düzenlemenin 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlaması bekleniyor.

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