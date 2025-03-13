https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/bakan-tekin-cadilar-bayramini-yasakliyorsunuz-diyenler-ramazan-kutlamasini-niye-yapiyorsunuz-diye-1094492388.html

Bakan Tekin: Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz diyenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz' diye eleştiriyor

Bakan Tekin: Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz diyenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz' diye eleştiriyor

Sputnik Türkiye

Erzincan'da İftar ve Gençlik Programı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattıklarını ve bu hususta... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T20:45+0300

2025-03-13T20:45+0300

2025-03-13T20:45+0300

poli̇ti̇ka

milli eğitim bakanlığı (meb)

erzincan

yusuf tekin

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i̇ftar

cadılar bayramı

milli eğitim bakanlığı

meb

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir taraftan altyapı eksikliği olan yerlerin üzerine çalıştıklarını anlatan Tekin, "Bir taraftan da bizi millet olarak bir arada tutan, bizi birlikte yaşama ruhu ile beraber yaşatan, toplumsal değerlerimizi korumak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak mücadele içerisindeyiz" dedi.Ramazan ayının önemine vurgu yapan Tekin, "Ramazan heyecanını okullarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaşatmak, öğrencilerimizin, velilerimizin, gelecek kuşaklarımızın bu heyecanı sürekli yaşaması için okullarımızda bir farkındalık oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.Tekin, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:

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milli eğitim bakanlığı (meb), erzincan, yusuf tekin, ramazan, i̇ftar, cadılar bayramı, milli eğitim bakanlığı, meb