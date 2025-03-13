https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/bakan-tekin-cadilar-bayramini-yasakliyorsunuz-diyenler-ramazan-kutlamasini-niye-yapiyorsunuz-diye-1094492388.html
Bakan Tekin: Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz diyenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz' diye eleştiriyor
Bakan Tekin: Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz diyenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz' diye eleştiriyor
Sputnik Türkiye
Erzincan'da İftar ve Gençlik Programı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattıklarını ve bu hususta... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T20:45+0300
2025-03-13T20:45+0300
2025-03-13T20:45+0300
poli̇ti̇ka
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ramazan
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cadılar bayramı
milli eğitim bakanlığı
meb
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir taraftan altyapı eksikliği olan yerlerin üzerine çalıştıklarını anlatan Tekin, "Bir taraftan da bizi millet olarak bir arada tutan, bizi birlikte yaşama ruhu ile beraber yaşatan, toplumsal değerlerimizi korumak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak mücadele içerisindeyiz" dedi.Ramazan ayının önemine vurgu yapan Tekin, "Ramazan heyecanını okullarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaşatmak, öğrencilerimizin, velilerimizin, gelecek kuşaklarımızın bu heyecanı sürekli yaşaması için okullarımızda bir farkındalık oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.Tekin, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
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milli eğitim bakanlığı (meb), erzincan, yusuf tekin, ramazan, i̇ftar, cadılar bayramı, milli eğitim bakanlığı, meb
milli eğitim bakanlığı (meb), erzincan, yusuf tekin, ramazan, i̇ftar, cadılar bayramı, milli eğitim bakanlığı, meb
Bakan Tekin: Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz diyenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz' diye eleştiriyor
Erzincan'da İftar ve Gençlik Programı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattıklarını ve bu hususta eleştirildiklerini dile getirerek, 'Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz' diye bizi eleştirenler ile 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştirenlerin aynı grup olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir taraftan altyapı eksikliği olan yerlerin üzerine çalıştıklarını anlatan Tekin, "Bir taraftan da bizi millet olarak bir arada tutan, bizi birlikte yaşama ruhu ile beraber yaşatan, toplumsal değerlerimizi korumak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak mücadele içerisindeyiz" dedi.
Ramazan ayının önemine vurgu yapan Tekin, "Ramazan heyecanını okullarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaşatmak, öğrencilerimizin, velilerimizin, gelecek kuşaklarımızın bu heyecanı sürekli yaşaması için okullarımızda bir farkındalık oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.
Tekin, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Okullarda gönüllü bir ramazan farkındalığı eğitimini başlattık. Sonra birileri karşı çıktı, bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler? Okullarımızda Cadılar Bayramı kutlamasını yaşatmadığımız için 'Niye Cadılar Bayramı'nı yasaklıyorsunuz?' diye bizi eleştirenler 'Ramazan kutlamasını niye yapıyorsunuz?' diye eleştiriyor aynı grup. Biz bütün bunlara göğüs gererek çocuklarımızın, evlatlarımızın, gelecek kuşaklarımızın değerleri, bizi bir arada tutan bu atmosferi yaşatsın diye çaba gösteriyoruz. Sizlerin destekleriyle Allah bizi nice böyle bizi bir arada tutan değerlerin yaşatıldığı iftarda sağlıkla huzurla yaşatmayı nasip etsin.