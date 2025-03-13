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İstatistiklerle Yaşlılar: Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu
İstatistiklerle Yaşlılar: Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu
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TÜİK'in 2024 verilerine göre, Türkiye'nin yaşlı nüfusu 9 milyon 112 bin 298'e ulaştı. Yaşlı nüfus oranı yüzde 10.6'ya çıkarak, Türkiye'nin yaş yapısındaki... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T23:37+0300
2025-03-14T04:50+0300
yaşam
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
yaşlılık
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' verilerini yayımladı. Verilerde, Türkiye'nin yaşlı nüfusu, Türkiye nüfusunun yaş yapısı, yaşlı bağımlılık oranı, Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il gibi oranlar yer aldı.Türkiye'nin yaşlı nüfusu artıştaTÜİK verilerine göre, Türkiyenin yaşlı nüfusu 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişiden oluşan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9.1 iken, 2024 yılında yüzde 10.6'ya yükseldi. Ayrıca yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44.6'sını erkek nüfus, yüzde 55.4'ünü kadın nüfusun oluşturduğu açıklandı.Gelecekte yaşlı nüfus nasıl olacak?Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryoda,Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoda ise,Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoda da, Türkiye nüfusunun yaş yapısı değiştiYaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'unu geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olduğu hatırlatılan bültende, Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdiği kaydedildi.Yaşlı bağımlılık oranı arttıÇalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 13.4 iken bu oran 2024 yılında yüzde 15.5'e yükseldi.Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre ise yaşlı bağımlılık oranının 2030 yılında yüzde 19.5, 2040 yılında yüzde 26.5, 2060 yılında yüzde 45.5, 2080 yılında yüzde 61.9 ve 2100 yılında yüzde 61.6 olacağı öngörüldü.Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop olduYaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2024 yılında yüzde 20.8 ile Sinop oldu. Sinop'u sırayla yüzde yüzde 20.2 ile Kastamonu, yüzde 19.1 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.7 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4.3 ile Hakkari, yüzde 4.4 ile Şanlıurfa izledi.
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, yaşlılık
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, yaşlılık

İstatistiklerle Yaşlılar: Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu

23:37 13.03.2025 (güncellendi: 04:50 14.03.2025)
© AAYaşlı- Genç
Yaşlı- Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AA
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TÜİK'in 2024 verilerine göre, Türkiye'nin yaşlı nüfusu 9 milyon 112 bin 298'e ulaştı. Yaşlı nüfus oranı yüzde 10.6'ya çıkarak, Türkiye'nin yaş yapısındaki değişimi ve artan yaşlı bağımlılık oranını gözler önüne serdi. Gelecekte bu oranların daha da yükselmesi bekleniyor. En yüksek yaşlı nüfus oranı ise yüzde 20.8 ile Sinop'ta.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' verilerini yayımladı. Verilerde, Türkiye'nin yaşlı nüfusu, Türkiye nüfusunun yaş yapısı, yaşlı bağımlılık oranı, Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il gibi oranlar yer aldı.

Türkiye'nin yaşlı nüfusu artışta

TÜİK verilerine göre, Türkiyenin yaşlı nüfusu 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişiden oluşan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9.1 iken, 2024 yılında yüzde 10.6'ya yükseldi. Ayrıca yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44.6'sını erkek nüfus, yüzde 55.4'ünü kadın nüfusun oluşturduğu açıklandı.

Gelecekte yaşlı nüfus nasıl olacak?

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryoda,
2030 yılında yüzde 13.5,
2040 yılında yüzde 17.9,
2060 yılında yüzde 27.0,
2080 yılında yüzde 33.4
2100 yılında yüzde 33.6 olacağı öngörüldü.
Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoda ise,
2030 yılında yüzde 13.5,
2040 yılında yüzde 18.2,
2060 yılında yüzde 28.8,
2080 yılında yüzde 38.5
2100 yılında yüzde 42.8 olacağı öngörüldü.
Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoda da,
2030 yılında yüzde 13.4,
2040 yılında yüzde 17.5,
2060 yılında yüzde 25.5,
2080 yılında yüzde 29.8
2100 yılında yüzde 28.2 olacağı öngörüldü.

Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'unu geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olduğu hatırlatılan bültende, Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdiği kaydedildi.

Yaşlı bağımlılık oranı arttı

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 13.4 iken bu oran 2024 yılında yüzde 15.5'e yükseldi.
Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre ise yaşlı bağımlılık oranının 2030 yılında yüzde 19.5, 2040 yılında yüzde 26.5, 2060 yılında yüzde 45.5, 2080 yılında yüzde 61.9 ve 2100 yılında yüzde 61.6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2024 yılında yüzde 20.8 ile Sinop oldu.
Sinop'u sırayla yüzde yüzde 20.2 ile Kastamonu, yüzde 19.1 ile Giresun izledi.
Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.7 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4.3 ile Hakkari, yüzde 4.4 ile Şanlıurfa izledi.
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