https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/istanbulun-nufusu-yer-degistirdi-hangi-ilcelerde-nufus-artti-hangi-ilcelerde-azaldi-hangi-ilce-1094474189.html

İstanbul'un nüfusu yer değiştirdi: Hangi ilçelerde nüfus arttı, hangi ilçelerde azaldı? Hangi ilçe rekor kırdı?

İstanbul'un nüfusu yer değiştirdi: Hangi ilçelerde nüfus arttı, hangi ilçelerde azaldı? Hangi ilçe rekor kırdı?

Sputnik Türkiye

İstanbul'un ilçelerinin sosyoekonomik görünümüne ilişkin rapora göre, İstanbul'un nüfusu hızla batıya kayıyor. Bazı ilçelerdeki azalma dikkat çekerken... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T12:44+0300

2025-03-13T12:44+0300

2025-03-13T12:44+0300

türki̇ye

i̇stanbul

istanbulun en kalabalık ilçeleri

i̇stanbulun en kalabalık ilçesi

esenyurt

fatih

beşiktaş

beylikdüzü

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Türkiye'nin en kalabalık ili olan ve nüfusun neredeyse yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İstanbul'da, 39 ilçenin sosyoekonomik görünümü bir rapor hazırlandı. Rapora göre, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde nüfus artışı hızlanırken, Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde ise nüfus azalma eğiliminde. Rapora göre Beylikdüzü, son 10 yılda nüfusunu yüzde 67 artırdı. Nüfusun en yoğun olduğu beş ilçe hangileri?Rapora göre, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinin kent nüfusunun yüzde 25’ini barındırıyor. Raporu hazırlayan İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih'te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” diye konuştu.En düşük kira hangi semtte?Şişli, Kadıköy ve Fatih’in ticaret ve finans merkezi, Esenyurt ve Tuzla’nın ise sanayi merkezi olarak ön plana çıkan ilçeler olduğunu anlatan Öner, ev kiralarında ise en düşük ortalamanın 15 bin 500 lirayla Esenyurt’ta, en yüksek ortalamanın ise 60 bin lirayla Sarıyer’de olduğunu ifade etti.Öner, kentte tek başına yaşamın arttığını, her dört haneden birinde tek yaşandığını söylerken, doğurganlık oranlarının yüksek olduğu ilçelerin Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ev-kirasi-en-pahali-mahalleler-belli-oldu-bebek-semti-zirveyi-birakmadi-1093547789.html

türki̇ye

i̇stanbul

esenyurt

fatih

beylikdüzü

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