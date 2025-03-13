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İstanbul'un nüfusu yer değiştirdi: Hangi ilçelerde nüfus arttı, hangi ilçelerde azaldı? Hangi ilçe rekor kırdı?
İstanbul'un nüfusu yer değiştirdi: Hangi ilçelerde nüfus arttı, hangi ilçelerde azaldı? Hangi ilçe rekor kırdı?
Sputnik Türkiye
İstanbul'un ilçelerinin sosyoekonomik görünümüne ilişkin rapora göre, İstanbul'un nüfusu hızla batıya kayıyor. Bazı ilçelerdeki azalma dikkat çekerken... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T12:44+0300
2025-03-13T12:44+0300
türki̇ye
i̇stanbul
istanbulun en kalabalık ilçeleri
i̇stanbulun en kalabalık ilçesi
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fatih
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Türkiye'nin en kalabalık ili olan ve nüfusun neredeyse yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İstanbul'da, 39 ilçenin sosyoekonomik görünümü bir rapor hazırlandı. Rapora göre, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde nüfus artışı hızlanırken, Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde ise nüfus azalma eğiliminde. Rapora göre Beylikdüzü, son 10 yılda nüfusunu yüzde 67 artırdı. Nüfusun en yoğun olduğu beş ilçe hangileri?Rapora göre, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinin kent nüfusunun yüzde 25’ini barındırıyor. Raporu hazırlayan İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih'te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” diye konuştu.En düşük kira hangi semtte?Şişli, Kadıköy ve Fatih’in ticaret ve finans merkezi, Esenyurt ve Tuzla’nın ise sanayi merkezi olarak ön plana çıkan ilçeler olduğunu anlatan Öner, ev kiralarında ise en düşük ortalamanın 15 bin 500 lirayla Esenyurt’ta, en yüksek ortalamanın ise 60 bin lirayla Sarıyer’de olduğunu ifade etti.Öner, kentte tek başına yaşamın arttığını, her dört haneden birinde tek yaşandığını söylerken, doğurganlık oranlarının yüksek olduğu ilçelerin Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe olduğunu belirtti.
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i̇stanbul nüfusu, istanbulun en kalabalık ilçesi, istanbulda hangi ilçenin nüfusu arttı, istanbulda nüfusu artan ilçeler, en kalabalık ilçe, hangi ilçede kira düşük, hangi ilçede kira yüksek, beylikdüzü kalabalık mı, esenyurt kalabalık mı
i̇stanbul nüfusu, istanbulun en kalabalık ilçesi, istanbulda hangi ilçenin nüfusu arttı, istanbulda nüfusu artan ilçeler, en kalabalık ilçe, hangi ilçede kira düşük, hangi ilçede kira yüksek, beylikdüzü kalabalık mı, esenyurt kalabalık mı

İstanbul'un nüfusu yer değiştirdi: Hangi ilçelerde nüfus arttı, hangi ilçelerde azaldı? Hangi ilçe rekor kırdı?

12:44 13.03.2025
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AA
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İstanbul'un ilçelerinin sosyoekonomik görünümüne ilişkin rapora göre, İstanbul'un nüfusu hızla batıya kayıyor. Bazı ilçelerdeki azalma dikkat çekerken, Beylikdüzü'nün nüfusu son 10 yılda yüzde 67 arttı.
Türkiye'nin en kalabalık ili olan ve nüfusun neredeyse yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İstanbul'da, 39 ilçenin sosyoekonomik görünümü bir rapor hazırlandı. Rapora göre, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde nüfus artışı hızlanırken, Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde ise nüfus azalma eğiliminde. Rapora göre Beylikdüzü, son 10 yılda nüfusunu yüzde 67 artırdı.

Nüfusun en yoğun olduğu beş ilçe hangileri?

Rapora göre, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinin kent nüfusunun yüzde 25’ini barındırıyor.
Raporu hazırlayan İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih'te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” diye konuştu.

En düşük kira hangi semtte?

Şişli, Kadıköy ve Fatih’in ticaret ve finans merkezi, Esenyurt ve Tuzla’nın ise sanayi merkezi olarak ön plana çıkan ilçeler olduğunu anlatan Öner, ev kiralarında ise en düşük ortalamanın 15 bin 500 lirayla Esenyurt’ta, en yüksek ortalamanın ise 60 bin lirayla Sarıyer’de olduğunu ifade etti.
Öner, kentte tek başına yaşamın arttığını, her dört haneden birinde tek yaşandığını söylerken, doğurganlık oranlarının yüksek olduğu ilçelerin Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe olduğunu belirtti.
Kira zam oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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