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Ev kirası en pahalı mahalleler belli oldu: Bebek semti zirveyi bırakmadı
Ev kirası en pahalı mahalleler belli oldu: Bebek semti zirveyi bırakmadı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en pahalı kiralık mahalleleri belli oldu. İstanbul'da Bebek, Nisbetiye ve Ömerli gibi semtlerde kira fiyatları 75 bin TL’ye kadar yükseldi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye’deki kira fiyatları son yıllarda hızla artarken, özellikle büyük şehirlerdeki pahalılık gözle görülür şekilde yükseldi.2025 yılı itibariyle yüzde 45 oranında artan konut kiraları, semtlerde yaşam alanlarının pahalılığına yol açtı. Endeksa'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'un en pahalı mahalleleri arasında Bebek, Nisbetiye (Beşiktaş) ve Ömerli (Çekmeköy) öne çıktı. Türkiye'nin en pahalı mahalleri şu şekilde:
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türkiye, ömerli, caddebostan, kadıköy, bebek, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kiralık, mahalle
türkiye, ömerli, caddebostan, kadıköy, bebek, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kiralık, mahalle

Ev kirası en pahalı mahalleler belli oldu: Bebek semti zirveyi bırakmadı

21:44 10.02.2025
© AAKira zam oranı
Kira zam oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Türkiye’nin en pahalı kiralık mahalleleri belli oldu. İstanbul'da Bebek, Nisbetiye ve Ömerli gibi semtlerde kira fiyatları 75 bin TL’ye kadar yükseldi. Caddebostan (Kadıköy) ve Uskumruköy (Sarıyer) gibi semtlerde de kira bedelleri 60 bin TL ile 67 bin TL arasında değişti. 2025 yılı itibariyle kira fiyatları semtlere göre yüzde 45 oranında arttı.
Türkiye’deki kira fiyatları son yıllarda hızla artarken, özellikle büyük şehirlerdeki pahalılık gözle görülür şekilde yükseldi.
2025 yılı itibariyle yüzde 45 oranında artan konut kiraları, semtlerde yaşam alanlarının pahalılığına yol açtı. Endeksa'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'un en pahalı mahalleleri arasında Bebek, Nisbetiye (Beşiktaş) ve Ömerli (Çekmeköy) öne çıktı.

Türkiye'nin en pahalı mahalleri şu şekilde:

Bebek (Beşiktaş) - 75 bin 500 TL
Nisbetiye (Beşiktaş) - 69 bin TL
Ömerli (Çekmeköy) - 67 bin 900 TL
Sırapınar (Çekmeköy) - 67 bin 600 TL
Caddebostan (Kadıköy) - 67 bin TL
Uskumruköy (Sarıyer) - 64 bin 900 TL
Şahkulu (Beyoğlu) - 64 bin 500 TL
Kuruçeşme (Beşiktaş) - 64 bin 300 TL
Etiler (Beşiktaş) - 64 bin 100 TL
Ayazağa (Sarıyer) - 63 bin 200 TL
Fenerbahçe (Kadıköy) - 62 bin 600 TL
Levent (Beşiktaş) - 62 bin TL
Arnavutköy (Beşiktaş) - 62 bin TL
Suadiye (Kadıköy) - 61 bin 200 TL
Vişnezade (Beşiktaş) - 60 bin 500 TL
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