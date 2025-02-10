Türkiye’deki kira fiyatları son yıllarda hızla artarken, özellikle büyük şehirlerdeki pahalılık gözle görülür şekilde yükseldi.2025 yılı itibariyle yüzde 45 oranında artan konut kiraları, semtlerde yaşam alanlarının pahalılığına yol açtı. Endeksa'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'un en pahalı mahalleleri arasında Bebek, Nisbetiye (Beşiktaş) ve Ömerli (Çekmeköy) öne çıktı. Türkiye'nin en pahalı mahalleri şu şekilde:

Türkiye’nin en pahalı kiralık mahalleleri belli oldu. İstanbul'da Bebek, Nisbetiye ve Ömerli gibi semtlerde kira fiyatları 75 bin TL’ye kadar yükseldi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

Ev kirası en pahalı mahalleler belli oldu: Bebek semti zirveyi bırakmadı

© AA Kira zam oranı © AA

Türkiye’nin en pahalı kiralık mahalleleri belli oldu. İstanbul'da Bebek, Nisbetiye ve Ömerli gibi semtlerde kira fiyatları 75 bin TL’ye kadar yükseldi. Caddebostan (Kadıköy) ve Uskumruköy (Sarıyer) gibi semtlerde de kira bedelleri 60 bin TL ile 67 bin TL arasında değişti. 2025 yılı itibariyle kira fiyatları semtlere göre yüzde 45 oranında arttı.