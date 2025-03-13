Faizsiz kredide son durum, bankalar güncelledi: Limit 60 bin TL'ye dayandı
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Yüksek faiz oranları nedeniyle nakit ihtiyacını karşılamakta zorlanan tüketiciler için bankalar faizsiz kredi kampanyalarını genişletiyor. 13 Mart 2025 itibarıyla, 8 banka faizsiz kredi sunuyor. Limitler 60 bin TL’ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu miktar ve şartlar farklılık gösteriyor. İşte banka banka faizsiz kredi oranları…
İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek seyri nedeniyle tüketiciler alternatif finansman çözümlerine yönelirken, bankalar faizsiz kredi seçenekleriyle yeni müşteri çekmeye çalışıyor. 13 Mart 2025 itibarıyla bir bankada faizsiz kredi limiti 60 bin TL’ye kadar çıkarken, 4 banka 55 bin TL, 3 banka 50 bin TL ve bir banka ise 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriyor.
Faizsiz kredi kampanyalarının birçoğu yalnızca yeni müşterilere sunulurken, bazı bankalar bu kredileri nakit avans olarak sağlıyor. Kredi kartı ile sunulan nakit avans seçeneklerinde ilerleyen dönemlerde kart aidatı gibi ek maliyetlerin ortaya çıkabileceği unutulmamalı.
Bankaların faizsiz kredi limitleri
İşte güncel faizsiz kredi limitleri ve detayları:
60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunan bankalar35 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi
25 bin TL’ye kadar ek hesap veya nakit avans
25 bin TL’ye kadar ek hesap veya nakit avans
55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veren bankalar30 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi (3-6 ay vadeli)
25 bin TL’ye kadar nakit avans (3 ay vadeli)
25 bin TL’ye kadar nakit avans (3 ay vadeli)
50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlayan bankalar25-30 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi (3-6 ay vadeli)
20-25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
20-25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunan bankalar20 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL’ye kadar nakit avans (3 ay vadeli)
25 bin TL’ye kadar nakit avans (3 ay vadeli)
Kredilerin belirtilen üst limitleri, müşteri kredi notuna ve bankaların değerlendirme kriterlerine göre değişiklik gösterebilir.