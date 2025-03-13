https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/faizsiz-kredide-son-durum-bankalar-guncelledi-limit-60-bin-tlye-dayandi-1094467873.html

Faizsiz kredide son durum, bankalar güncelledi: Limit 60 bin TL'ye dayandı

Faizsiz kredide son durum, bankalar güncelledi: Limit 60 bin TL'ye dayandı

Sputnik Türkiye

Yüksek faiz oranları nedeniyle nakit ihtiyacını karşılamakta zorlanan tüketiciler için bankalar faizsiz kredi kampanyalarını genişletiyor. 13 Mart 2025... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T11:06+0300

2025-03-13T11:06+0300

2025-03-13T11:06+0300

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İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek seyri nedeniyle tüketiciler alternatif finansman çözümlerine yönelirken, bankalar faizsiz kredi seçenekleriyle yeni müşteri çekmeye çalışıyor. 13 Mart 2025 itibarıyla bir bankada faizsiz kredi limiti 60 bin TL’ye kadar çıkarken, 4 banka 55 bin TL, 3 banka 50 bin TL ve bir banka ise 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriyor.Faizsiz kredi kampanyalarının birçoğu yalnızca yeni müşterilere sunulurken, bazı bankalar bu kredileri nakit avans olarak sağlıyor. Kredi kartı ile sunulan nakit avans seçeneklerinde ilerleyen dönemlerde kart aidatı gibi ek maliyetlerin ortaya çıkabileceği unutulmamalı.Bankaların faizsiz kredi limitleriİşte güncel faizsiz kredi limitleri ve detayları:Kredilerin belirtilen üst limitleri, müşteri kredi notuna ve bankaların değerlendirme kriterlerine göre değişiklik gösterebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/akaryakita-yeni-zam-yarindan-itibaren-benzinin-fiyati-artacak-motorine-zam-gelecek-mi-1094459954.html

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