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Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar çakılacak' uyarısı: Kar alarmı verildi, kara kış geri geliyor
Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar çakılacak' uyarısı: Kar alarmı verildi, kara kış geri geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-15 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Ancak bu sıcak hava uzun sürmeyecek... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T07:20+0300
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Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar birçok kentte 30°C’yi aşacak. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana gibi şehirlerde yazdan kalma günler yaşanacak. Ancak 18 Mart itibarıyla Kuzey Avrupa’dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye’yi Karadeniz üzerinden etkisi altına alacak.İstanbul’da sıcaklık 6-7°C’ye düşecekMeteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcaklıkların İstanbul’da 30°C seviyelerinden bir anda 6-7°C’ye gerileyeceğini belirtti. Ankara’da ise sıcaklık 0°C’ye kadar düşebilir. Bu ani değişim, sağlık sorunlarını ve soğuk algınlığı vakalarını artırabilir.Kar yağışı geri dönüyor! Hangi şehirlerde kar bekleniyor?Soğuk hava dalgası, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışına neden olacak. Kar yağışı beklenen şehirler şunlar:Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ riski ve kar yağışı etkili olabilir.Karadeniz’de don tehlikesi! Fındık üreticileri dikkatSoğuk hava dalgası, Karadeniz bölgesinde don tehlikesi yaratabilir. Ordu, Giresun ve Trabzon’da 18-19-20 Mart gecelerinde sıcaklıkların 0°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Fındık üreticilerinin don tehlikesine karşı önlem alması gerektiği belirtiliyor.İzmir ve Ege’de ani soğuklar kapıdaİzmir ve Ege Bölgesi’nde birkaç gün sürecek yaz havasının ardından sıcaklıklar sert bir şekilde düşecek. Manisa, Uşak ve Kütahya gibi illerde gece sıcaklıkları 0°C’nin altına inebilir.Rüzgar kuvvetlenecek, ulaşımda aksamalar olabilirMeteoroloji, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Rüzgar hızının 40-70 km/saat arasında olması bekleniyor. Özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.Soğuk hava tarımı nasıl etkileyecek?Ani sıcaklık düşüşü, özellikle Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’da tarımsal zarar oluşturabilir. Çiftçilerin zirai don tehlikesine karşı önlem alması gerektiği vurgulanıyor.Sağanak yağış ve sis uyarısıİstanbul, Bursa ve Marmara’nın güneybatısında sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve sis etkili olabilir.Uyarı: Önümüzdeki 10 gün dikkatli olunUzmanlar, ani sıcaklık değişikliklerinin grip, nezle ve soğuk algınlığı vakalarını artırabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca hava şartlarına uygun giyinmek ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak önemli olacak.Bugün hava nasıl olacak?Marmara’da sağanak yağış görülecekMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış görülebilir. Rüzgar, bölgenin batısında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıEge Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde sağanak yağış görülebilir. Özellikle Kuzey Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Akdeniz’de ilık ve huzurlu bir havaAkdeniz Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Batı kesimlerde zaman zaman bulutlanma artacak.İç Anadolu’da don ve buzlanma tehlikesi!İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak don ve buzlanma görülebilir.Batı ve Doğu Karadeniz’de pus ve sis etkili olacakBatı ve Doğu Karadeniz’de genellikle parçalı ve az bulutlu hava hakim. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.Doğu Anadolu’da çığ ve buzlanma riskiDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.Güneydoğu Anadolu’da hava ilık ve açıkGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.Denizlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyorDenizlerde hava durumu kritik! Özellikle Ege ve Marmara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.Marmara Denizi:Ege Denizi:Karadeniz:
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13 mart hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar çakılacak' uyarısı: Kar alarmı verildi, kara kış geri geliyor

07:20 13.03.2025
© AA / Uğur SubaşıTürkiye'de kar yağışı
Türkiye'de kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AA / Uğur Subaşı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-15 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Ancak bu sıcak hava uzun sürmeyecek. 18 Mart Salı günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar tek hanelere düşecek ve sağanak yağışlar etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar birçok kentte 30°C’yi aşacak. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana gibi şehirlerde yazdan kalma günler yaşanacak. Ancak 18 Mart itibarıyla Kuzey Avrupa’dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye’yi Karadeniz üzerinden etkisi altına alacak.

İstanbul’da sıcaklık 6-7°C’ye düşecek

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcaklıkların İstanbul’da 30°C seviyelerinden bir anda 6-7°C’ye gerileyeceğini belirtti. Ankara’da ise sıcaklık 0°C’ye kadar düşebilir. Bu ani değişim, sağlık sorunlarını ve soğuk algınlığı vakalarını artırabilir.

Kar yağışı geri dönüyor! Hangi şehirlerde kar bekleniyor?

Soğuk hava dalgası, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışına neden olacak. Kar yağışı beklenen şehirler şunlar:
Ankara
Eskişehir
Konya
Sivas
Kayseri
Niğde
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ riski ve kar yağışı etkili olabilir.

Karadeniz’de don tehlikesi! Fındık üreticileri dikkat

Soğuk hava dalgası, Karadeniz bölgesinde don tehlikesi yaratabilir. Ordu, Giresun ve Trabzon’da 18-19-20 Mart gecelerinde sıcaklıkların 0°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Fındık üreticilerinin don tehlikesine karşı önlem alması gerektiği belirtiliyor.

İzmir ve Ege’de ani soğuklar kapıda

İzmir ve Ege Bölgesi’nde birkaç gün sürecek yaz havasının ardından sıcaklıklar sert bir şekilde düşecek. Manisa, Uşak ve Kütahya gibi illerde gece sıcaklıkları 0°C’nin altına inebilir.

Rüzgar kuvvetlenecek, ulaşımda aksamalar olabilir

Meteoroloji, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Rüzgar hızının 40-70 km/saat arasında olması bekleniyor. Özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

Soğuk hava tarımı nasıl etkileyecek?

Ani sıcaklık düşüşü, özellikle Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’da tarımsal zarar oluşturabilir. Çiftçilerin zirai don tehlikesine karşı önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

Sağanak yağış ve sis uyarısı

İstanbul, Bursa ve Marmara’nın güneybatısında sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve sis etkili olabilir.

Uyarı: Önümüzdeki 10 gün dikkatli olun

Uzmanlar, ani sıcaklık değişikliklerinin grip, nezle ve soğuk algınlığı vakalarını artırabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca hava şartlarına uygun giyinmek ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak önemli olacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara’da sağanak yağış görülecek

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış görülebilir. Rüzgar, bölgenin batısında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.
İstanbul: Parçalı bulutlu, 19°C
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C
Kocaeli: Parçalı bulutlu, 24°C

Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ege Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde sağanak yağış görülebilir. Özellikle Kuzey Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 23°C
Muğla: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
Denizli: Parçalı bulutlu, 24°C
Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu, 21°C

Akdeniz’de ilık ve huzurlu bir hava

Akdeniz Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Batı kesimlerde zaman zaman bulutlanma artacak.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 28°C
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 26°C
Mersin: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

İç Anadolu’da don ve buzlanma tehlikesi!

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak don ve buzlanma görülebilir.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 24°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 23°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 24°C
Nevşehir: Parçalı ve az bulutlu, 22°C

Batı ve Doğu Karadeniz’de pus ve sis etkili olacak

Batı ve Doğu Karadeniz’de genellikle parçalı ve az bulutlu hava hakim. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 26°C
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
Artvin: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Doğu Anadolu’da çığ ve buzlanma riski

Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 22°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, 9°C

Güneydoğu Anadolu’da hava ilık ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 24°C
Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 24°C
Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 25°C
Siirt: Parçalı ve az bulutlu, 23°C

Denizlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Denizlerde hava durumu kritik! Özellikle Ege ve Marmara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Marmara Denizi:

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,0 metre
Görüş: İyi

Ege Denizi:

Hava Durumu: Sabah saatlerinde sağanak yağış
Rüzgar: Kuzey Ege’de 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına
Dalga: 2,0 ila 3,5 metre
Görüş: İyi, yağış anında orta

Karadeniz:

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Batı Karadeniz’de güneybatıdan 4 ila 6, doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde
Dalga: 1,0 ila 2,5 metre
Görüş: İyi
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