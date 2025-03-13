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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransa Ermenistan'ı yeni savaşa sürüklüyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransa Ermenistan'ı yeni savaşa sürüklüyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada, Paris'in Erivan'a yeni silahlar sağladığını belirterek bu durum Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T23:41+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edindiğini belirterek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı" dedi.Aliyev, Bakü'de düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bazı Batı ülkelerinden yapılan karalama kampanyalarından bahsetti.Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek, Associated Press gibi 'yalan haber yayımlayan' kaynakların ABD Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığı değerlendirmesinde bulunan Aliyev, yine Le Monde ve Figaro gibi basın kuruluşlarının da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığını kaydetti.'Ermenistan'a güvenimiz sıfır'Aliyev, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyalarının nedenini ise "Çünkü onlar, egemenlik ve toprak bütünlüğümüzün tam sağlanmasına yönelik politikamızı değiştiremediler. Çünkü onlar, Kafkasya'da kendi çıkarlarını savunan ve 'büyük patronların' önünde her zaman 'evet, efendim' demeyen bir ülke olduğunu kabullenmek istemediler" şeklinde açıkladı.Aliyev konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine dikkati çekerek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı. Bugün Ermenistan'a, başka yerlerde ihtiyaç duyulabilecek Sezar obüsleri gönderiliyor. Eğer barış istiyorlarsa buna gerek yok" dedi.
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ermenistan, fransa, i̇lham aliyev, washington post, politico, newsweek, new york times, azerbaycan, haydar aliyev, emmanuel macron
ermenistan, fransa, i̇lham aliyev, washington post, politico, newsweek, new york times, azerbaycan, haydar aliyev, emmanuel macron

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransa Ermenistan'ı yeni savaşa sürüklüyor

23:41 13.03.2025
© SputnikAliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’
Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© Sputnik
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada, Paris'in Erivan'a yeni silahlar sağladığını belirterek bu durum Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını gösterdiğini ve bunu Fransa ve Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edindiğini belirterek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı" dedi.
Aliyev, Bakü'de düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bazı Batı ülkelerinden yapılan karalama kampanyalarından bahsetti.
Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek, Associated Press gibi 'yalan haber yayımlayan' kaynakların ABD Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığı değerlendirmesinde bulunan Aliyev, yine Le Monde ve Figaro gibi basın kuruluşlarının da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığını kaydetti.

'Ermenistan'a güvenimiz sıfır'

Aliyev, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyalarının nedenini ise "Çünkü onlar, egemenlik ve toprak bütünlüğümüzün tam sağlanmasına yönelik politikamızı değiştiremediler. Çünkü onlar, Kafkasya'da kendi çıkarlarını savunan ve 'büyük patronların' önünde her zaman 'evet, efendim' demeyen bir ülke olduğunu kabullenmek istemediler" şeklinde açıkladı.
Aliyev konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır. O yüzden onların söylediklerine inanmıyoruz. Onların dediklerinin bizim için hiçbir önemi yok. Belgelere, yazılı evraklara ihtiyacımız var. Anayasalarında Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının olmamasını istiyoruz. AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerekiyor.

Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine dikkati çekerek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı. Bugün Ermenistan'a, başka yerlerde ihtiyaç duyulabilecek Sezar obüsleri gönderiliyor. Eğer barış istiyorlarsa buna gerek yok" dedi.
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