Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransa Ermenistan'ı yeni savaşa sürüklüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada, Paris'in Erivan'a yeni silahlar sağladığını belirterek bu durum Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edindiğini belirterek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı" dedi.Aliyev, Bakü'de düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bazı Batı ülkelerinden yapılan karalama kampanyalarından bahsetti.Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek, Associated Press gibi 'yalan haber yayımlayan' kaynakların ABD Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığı değerlendirmesinde bulunan Aliyev, yine Le Monde ve Figaro gibi basın kuruluşlarının da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığını kaydetti.'Ermenistan'a güvenimiz sıfır'Aliyev, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyalarının nedenini ise "Çünkü onlar, egemenlik ve toprak bütünlüğümüzün tam sağlanmasına yönelik politikamızı değiştiremediler. Çünkü onlar, Kafkasya'da kendi çıkarlarını savunan ve 'büyük patronların' önünde her zaman 'evet, efendim' demeyen bir ülke olduğunu kabullenmek istemediler" şeklinde açıkladı.Aliyev konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine dikkati çekerek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı. Bugün Ermenistan'a, başka yerlerde ihtiyaç duyulabilecek Sezar obüsleri gönderiliyor. Eğer barış istiyorlarsa buna gerek yok" dedi.

