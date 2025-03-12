https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/siber-guvenlik-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1094451340.html
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Sputnik Türkiye
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T23:27+0300
2025-03-12T23:27+0300
2025-03-12T23:27+0300
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ayrıntılar geliyor
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.