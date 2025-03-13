https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/alman-otomotiv-devinden-tank-uretme-plani-degerlendiriyoruz-1094491002.html
Alman otomotiv devinden tank üretme planı: 'Değerlendiriyoruz'
Alman otomotiv devinden tank üretme planı: 'Değerlendiriyoruz'
Sputnik Türkiye
Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), askeri araç üretimine geri dönmeyi planladıklarını açıkladı. VW'nin Osnabrück fabrikasının, savunma sanayisi için uygun... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T19:52+0300
2025-03-13T19:52+0300
2025-03-13T19:52+0300
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tank
wolswagen
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
askeri
askeri faaliyet
araba
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Almanya'da otomotiv endüstrisi, satış kaybı ve düşen talep nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalınca askeri üretime dönmeyi planlıyor.Ünlü otomotiv markası Volkswagen (VW), tank üretimi konusunda yeni bir adım atabileceklerini duyurdu. VW'nin Osnabrück fabrikasının, savunma sanayisi için uygun olduğu belirtilirken, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, VW ile bu konuda sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan VW CEO'su Oliver Blume "Askeri araçlarla ilerlemek için bir seçenek varsa, bu konseptlere bakarız. Teması değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.VW'nin askeri araç üretimi Volswagen, 1978-1988 yılları arasında Alman Silahlı Kuvvetleri ve Belçika Ordusu için 'Iltis' adlı arazi aracı üretmişti. Jip olarak üretilen araç, askeri kullanım için tasarlanmış, özellikle zorlu arazi koşullarında kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ilk-altay-tanki-bu-yil-envantere-girecek-2028-yilina-kadar-85-tank-teslim-edilecek-1093946327.html
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almanya, tank, wolswagen, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, askeri, askeri faaliyet, araba, yerli araba, otomobil, otomobil sanayi
almanya, tank, wolswagen, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, askeri, askeri faaliyet, araba, yerli araba, otomobil, otomobil sanayi
Alman otomotiv devinden tank üretme planı: 'Değerlendiriyoruz'
Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), askeri araç üretimine geri dönmeyi planladıklarını açıkladı. VW'nin Osnabrück fabrikasının, savunma sanayisi için uygun olduğu belirtilirken, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, VW ile bu konuda sürekli iletişim halinde olduklarını açıkladı. WV CEO'su Oliver Blume üretimi değerlendirdiklerini duyurdu.
Almanya'da otomotiv endüstrisi, satış kaybı ve düşen talep nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalınca askeri üretime dönmeyi planlıyor.
Ünlü otomotiv markası Volkswagen (VW), tank üretimi konusunda yeni bir adım atabileceklerini duyurdu. VW'nin Osnabrück fabrikasının, savunma sanayisi için uygun olduğu belirtilirken, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, VW ile bu konuda sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan VW CEO'su Oliver Blume "Askeri araçlarla ilerlemek için bir seçenek varsa, bu konseptlere bakarız. Teması değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
VW'nin askeri araç üretimi
Volswagen, 1978-1988 yılları arasında Alman Silahlı Kuvvetleri ve Belçika Ordusu için 'Iltis' adlı arazi aracı üretmişti. Jip olarak üretilen araç, askeri kullanım için tasarlanmış, özellikle zorlu arazi koşullarında kullanılmıştı.