https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/alman-otomotiv-devinden-tank-uretme-plani-degerlendiriyoruz-1094491002.html

Alman otomotiv devinden tank üretme planı: 'Değerlendiriyoruz'

Alman otomotiv devinden tank üretme planı: 'Değerlendiriyoruz'

Sputnik Türkiye

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), askeri araç üretimine geri dönmeyi planladıklarını açıkladı. VW'nin Osnabrück fabrikasının, savunma sanayisi için uygun... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T19:52+0300

2025-03-13T19:52+0300

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dünya

almanya

tank

wolswagen

iflas

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i̇cra ve i̇flas kanunu

askeri

askeri faaliyet

araba

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Almanya'da otomotiv endüstrisi, satış kaybı ve düşen talep nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalınca askeri üretime dönmeyi planlıyor.Ünlü otomotiv markası Volkswagen (VW), tank üretimi konusunda yeni bir adım atabileceklerini duyurdu. VW'nin Osnabrück fabrikasının, savunma sanayisi için uygun olduğu belirtilirken, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, VW ile bu konuda sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan VW CEO'su Oliver Blume "Askeri araçlarla ilerlemek için bir seçenek varsa, bu konseptlere bakarız. Teması değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.VW'nin askeri araç üretimi Volswagen, 1978-1988 yılları arasında Alman Silahlı Kuvvetleri ve Belçika Ordusu için 'Iltis' adlı arazi aracı üretmişti. Jip olarak üretilen araç, askeri kullanım için tasarlanmış, özellikle zorlu arazi koşullarında kullanılmıştı.

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almanya, tank, wolswagen, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, askeri, askeri faaliyet, araba, yerli araba, otomobil, otomobil sanayi