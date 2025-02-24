https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ilk-altay-tanki-bu-yil-envantere-girecek-2028-yilina-kadar-85-tank-teslim-edilecek-1093946327.html

İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek: 2028 yılına kadar 85 tank teslim edilecek

İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek: 2028 yılına kadar 85 tank teslim edilecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl ilk seri üretimden çıkacak Altay tanklarının teslimatına başlanacağını ve 2028 yılına kadar... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T19:44+0300

2025-02-24T19:44+0300

2025-02-24T19:44+0300

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl ilk seri üretim Altay tanklarının teslimatının yapılacağını açıkladı.Görgün, Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara zırhlı araç üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tesisin hem zırhlı araç üretimi hem de motor ve güç aktarma sistemleri üretimi için hazırlandığını belirten Görgün, inşa faaliyetlerinin hızla devam ettiğini ifade etti. Altay tanklarının teslimat planlarına ilişkin Görgün "Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Ağustos ayı içinde tesisimizi açarak zırhlı araç üretimine başlayacağız. 2025 yılında 3 tank, 2026'da 11 tank, 2027'de 41 tank ve 2028'de 30 tank olmak üzere toplam 85 tankın teslimatını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Altay tankı projesinin yüksek teknoloji içeren bir platform olduğunu vurgulayan Görgün, projede BMC'nin yanı sıra ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi firmaların da yer aldığını belirtti. Toplam 165 tankın 2028 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.Yerlilik ve millilik oranı artırılıyorSavunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Görgün, motor ve güç aktarma sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. 400 beygirden bin 500 beygire kadar farklı güçlerde motorların üretildiğini ifade eden Görgün, "Kara araçlarındaki tüm sistemlerde kendi ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanacağız" dedi. Türkiye'nin kara araçları konusunda dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten Görgün, bugüne kadar 50 ülkeye 4 bin 500'ün üzerinde zırhlı araç teslim edildiğini kaydetti.BMC'den seri üretim açıklamasıBMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise tesislerde yapılacak üretimlerle zırhlı araçların birçoğuna yerli ve milli motor tedarik edileceğini belirterek, "Yeni Altay tankını seri üretime hazır hale getirdik. Tesisteki test alanı ve eğitim merkezi, dünyadaki en gelişmiş örnekler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230725/bmc-genel-muduru-karaaslan-sputnike-detaylari-anlatti-altay-tanki-2025te-seri-uretime-basliyor-1073969601.html

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