İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek: 2028 yılına kadar 85 tank teslim edilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Demir Demirkan: “Sandık Hikayeleri projesi kapsamında, dört kitabın dört farklı albümü ve 40 yeni şarkısı olacak”
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Kar, yeni haftada etkisini kaybediyor
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2000 model ve daha eski araçları kapsayan "hurda teşviki yasa" teklifi piyasada karaborsa oluşturdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Denetimli serbestlik kuralları değişiyor mu?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Genç işçi ölümleri ve çocuk istismarı: Türkiye'nin yüzleşmesi gereken acı gerçekler
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek oyunlar.
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı uyardı: ‘Fanatizm, şiddet odaklı duygu ve düşünceleri yaygınlaştırabiliyor’
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR HABERLERİ
Son Gelişmeler
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
FUTBOL SAATİ DERBİ ÖZEL
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu
17:36
101 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:17
72 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ilk-altay-tanki-bu-yil-envantere-girecek-2028-yilina-kadar-85-tank-teslim-edilecek-1093946327.html
İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek: 2028 yılına kadar 85 tank teslim edilecek
İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek: 2028 yılına kadar 85 tank teslim edilecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl ilk seri üretimden çıkacak Altay tanklarının teslimatına başlanacağını ve 2028 yılına kadar... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T19:44+0300
2025-02-24T19:44+0300
türkiye
altay
türkiye
tank
tank palet fabrikası
yerli
yerli malı
yerli üretim
yerli ve milli ürünler
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/18/1070106824_0:14:751:436_1920x0_80_0_0_d138f523bdb6ad48bb73e6fef18cc111.jpg
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl ilk seri üretim Altay tanklarının teslimatının yapılacağını açıkladı.Görgün, Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara zırhlı araç üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tesisin hem zırhlı araç üretimi hem de motor ve güç aktarma sistemleri üretimi için hazırlandığını belirten Görgün, inşa faaliyetlerinin hızla devam ettiğini ifade etti. Altay tanklarının teslimat planlarına ilişkin Görgün "Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Ağustos ayı içinde tesisimizi açarak zırhlı araç üretimine başlayacağız. 2025 yılında 3 tank, 2026'da 11 tank, 2027'de 41 tank ve 2028'de 30 tank olmak üzere toplam 85 tankın teslimatını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Altay tankı projesinin yüksek teknoloji içeren bir platform olduğunu vurgulayan Görgün, projede BMC'nin yanı sıra ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi firmaların da yer aldığını belirtti. Toplam 165 tankın 2028 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.Yerlilik ve millilik oranı artırılıyorSavunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Görgün, motor ve güç aktarma sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. 400 beygirden bin 500 beygire kadar farklı güçlerde motorların üretildiğini ifade eden Görgün, "Kara araçlarındaki tüm sistemlerde kendi ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanacağız" dedi. Türkiye'nin kara araçları konusunda dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten Görgün, bugüne kadar 50 ülkeye 4 bin 500'ün üzerinde zırhlı araç teslim edildiğini kaydetti.BMC'den seri üretim açıklamasıBMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise tesislerde yapılacak üretimlerle zırhlı araçların birçoğuna yerli ve milli motor tedarik edileceğini belirterek, "Yeni Altay tankını seri üretime hazır hale getirdik. Tesisteki test alanı ve eğitim merkezi, dünyadaki en gelişmiş örnekler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230725/bmc-genel-muduru-karaaslan-sputnike-detaylari-anlatti-altay-tanki-2025te-seri-uretime-basliyor-1073969601.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/18/1070106824_0:0:581:436_1920x0_80_0_0_9d4766909715d6d7093d7ae9e49903cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altay, türkiye, tank, tank palet fabrikası, yerli, yerli malı, yerli üretim, yerli ve milli ürünler, savaş
altay, türkiye, tank, tank palet fabrikası, yerli, yerli malı, yerli üretim, yerli ve milli ürünler, savaş

İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek: 2028 yılına kadar 85 tank teslim edilecek

19:44 24.02.2025
© AATürkiye'nin vizyon projeleri
Türkiye'nin vizyon projeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl ilk seri üretimden çıkacak Altay tanklarının teslimatına başlanacağını ve 2028 yılına kadar toplam 85 tankın ordumuza teslim edileceğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl ilk seri üretim Altay tanklarının teslimatının yapılacağını açıkladı.
Görgün, Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara zırhlı araç üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tesisin hem zırhlı araç üretimi hem de motor ve güç aktarma sistemleri üretimi için hazırlandığını belirten Görgün, inşa faaliyetlerinin hızla devam ettiğini ifade etti. Altay tanklarının teslimat planlarına ilişkin Görgün "Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Ağustos ayı içinde tesisimizi açarak zırhlı araç üretimine başlayacağız. 2025 yılında 3 tank, 2026'da 11 tank, 2027'de 41 tank ve 2028'de 30 tank olmak üzere toplam 85 tankın teslimatını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Altay tankı projesinin yüksek teknoloji içeren bir platform olduğunu vurgulayan Görgün, projede BMC'nin yanı sıra ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi firmaların da yer aldığını belirtti. Toplam 165 tankın 2028 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Yerlilik ve millilik oranı artırılıyor

Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Görgün, motor ve güç aktarma sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. 400 beygirden bin 500 beygire kadar farklı güçlerde motorların üretildiğini ifade eden Görgün, "Kara araçlarındaki tüm sistemlerde kendi ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanacağız" dedi. Türkiye'nin kara araçları konusunda dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten Görgün, bugüne kadar 50 ülkeye 4 bin 500'ün üzerinde zırhlı araç teslim edildiğini kaydetti.

BMC'den seri üretim açıklaması

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise tesislerde yapılacak üretimlerle zırhlı araçların birçoğuna yerli ve milli motor tedarik edileceğini belirterek, "Yeni Altay tankını seri üretime hazır hale getirdik. Tesisteki test alanı ve eğitim merkezi, dünyadaki en gelişmiş örnekler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
GÖRÜŞ
BMC Genel Müdürü Karaaslan Sputnik’e detayları anlattı: Altay tankı 2025’te seri üretime başlıyor
25 Temmuz 2023, 18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала