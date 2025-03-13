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2080 yılından Türkiye’de 4 kişiden birisi yaşlı olacak
2080 yılından Türkiye’de 4 kişiden birisi yaşlı olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2080 yılında yaşlı nüfus oranın yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. Buna göre 2080 yılında... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T12:40+0300
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamaları incelemek amacıyla kurulan komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar, yaşlı nüfusun hızla artışına dikkat çekti. Yapılan bir araştırmaya göre 2080 yılında yaşlı nüfus oranın yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. Buna göre 2080 yılında, Türkiye’de her 4 kişiden birisi yaşlı olacak.Akar, sunumunda Türkiye’deki yaşlı nüfusun artış hızına dikkat çekerek nüfus artış istatistikleri değerlendirilerek hazırlanan tahminleri komisyon üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı. Akar, sunumunda şu ifadeler yer verdi:Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını bugün açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 20,7 artarak geçen yıl 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun, nüfus içindeki oranı 2024 itibarıyla yüzde 10,6'ya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/tuik-2024-verileri-aciklandi-kac-cift-evlendi-kac-cift-bosandi-1093921563.html
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türkiye, yaşlı, yaşlı nüfus, tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yaşlanma
türkiye, yaşlı, yaşlı nüfus, tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yaşlanma

2080 yılından Türkiye’de 4 kişiden birisi yaşlı olacak

12:40 13.03.2025 (güncellendi: 13:41 13.03.2025)
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Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2080 yılında yaşlı nüfus oranın yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. Buna göre 2080 yılında, Türkiye’de her 4 kişiden birisi yaşlı olacak. TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki kişi sayısı 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamaları incelemek amacıyla kurulan komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar, yaşlı nüfusun hızla artışına dikkat çekti. Yapılan bir araştırmaya göre 2080 yılında yaşlı nüfus oranın yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. Buna göre 2080 yılında, Türkiye’de her 4 kişiden birisi yaşlı olacak.
Akar, sunumunda Türkiye’deki yaşlı nüfusun artış hızına dikkat çekerek nüfus artış istatistikleri değerlendirilerek hazırlanan tahminleri komisyon üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı. Akar, sunumunda şu ifadeler yer verdi:

"2023 yılı sonu itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 10'u 65 yaş ve üzeridir, 2023 yılı sonu itibarıyla ülkemizde ise nüfusun yüzde 10,2'si 65 yaş ve üzeridir.

Yaşlı nüfus, son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi olmuştur. Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı ise 2023 yılında yüzde 15'e yükselmiştir.

Nüfus projeksiyonlarına göre ülkemizdeki yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,9, 2080 yılında ise yüzde 25,6 olacağı öngörülmüştür."

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını bugün açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 20,7 artarak geçen yıl 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun, nüfus içindeki oranı 2024 itibarıyla yüzde 10,6'ya çıktı.
© Sputnik2080 yılından Türkiye’de 4 kişiden birisi yaşlı olacak
2080 yılından Türkiye’de 4 kişiden birisi yaşlı olacak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
2080 yılından Türkiye’de 4 kişiden birisi yaşlı olacak
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Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
YAŞAM
TÜİK 2024 verileri açıklandı: Kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?
24 Şubat, 10:42
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