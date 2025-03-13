https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/2080-yilindan-turkiyede-4-kisiden-birisi-yasli-olacak-1094470985.html

2080 yılından Türkiye’de 4 kişiden birisi yaşlı olacak

2080 yılından Türkiye’de 4 kişiden birisi yaşlı olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2080 yılında yaşlı nüfus oranın yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. Buna göre 2080 yılında... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T12:40+0300

2025-03-13T12:40+0300

2025-03-13T13:41+0300

türki̇ye

türkiye

yaşlı

yaşlı nüfus

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

yaşlanma

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamaları incelemek amacıyla kurulan komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar, yaşlı nüfusun hızla artışına dikkat çekti. Yapılan bir araştırmaya göre 2080 yılında yaşlı nüfus oranın yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. Buna göre 2080 yılında, Türkiye’de her 4 kişiden birisi yaşlı olacak.Akar, sunumunda Türkiye’deki yaşlı nüfusun artış hızına dikkat çekerek nüfus artış istatistikleri değerlendirilerek hazırlanan tahminleri komisyon üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı. Akar, sunumunda şu ifadeler yer verdi:Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını bugün açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 20,7 artarak geçen yıl 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun, nüfus içindeki oranı 2024 itibarıyla yüzde 10,6'ya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/tuik-2024-verileri-aciklandi-kac-cift-evlendi-kac-cift-bosandi-1093921563.html

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türkiye, yaşlı, yaşlı nüfus, tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yaşlanma