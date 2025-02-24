TÜİK 2024 verileri açıklandı: Kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?

Türkiye
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Demir Demirkan: “Sandık Hikayeleri projesi kapsamında, dört kitabın dört farklı albümü ve 40 yeni şarkısı olacak”
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Kar, yeni haftada etkisini kaybediyor
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2000 model ve daha eski araçları kapsayan "hurda teşviki yasa" teklifi piyasada karaborsa oluşturdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Denetimli serbestlik kuralları değişiyor mu?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu’na Sahte Diploma Soruşturması
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
FUTBOL SAATİ DERBİ ÖZEL
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu
17:35
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/tuik-2024-verileri-aciklandi-kac-cift-evlendi-kac-cift-bosandi-1093921563.html
TÜİK 2024 verileri açıklandı: Kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?
TÜİK 2024 verileri açıklandı: Kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395'e... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T10:42+0300
2025-02-24T10:42+0300
yaşam
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
evlenme teklifi
evlenmek
boşanma
boşanmak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089424386_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ceebfa1db46c2564c45ba927afb075d3.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ni paylaştı. 2023 yılında 567 bin 11 olan evlenen çift sayısı, 2024'te 568 bin 395'e yükseldi. Boşanan çift sayısı ise 2023'te 173 bin 342 iken, 2024'te 187 bin 343'e çıktı. Bu artış, evlilik ve boşanma oranlarında genel bir yükselişe işaret ediyor.İlk evlenme yaşında yükselmeOrtalama ilk evlenme yaşı, her iki cinsiyette de artış gösterdi. 2024 yılında erkeklerde 28.3, kadınlarda 25.8 olan ilk evlenme yaşı, önceki yıllara göre yükseldi. Erkek ve kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.5 yıl olarak belirlendi.En yüksek ve en düşük evlenme hızlarıKaba evlenme hızı en yüksek olan il, binde 7.76 ile Adıyaman oldu. Bu ili, binde 7.68 ile Gaziantep ve binde 7,66 ile Kilis takip etti. En düşük kaba evlenme hızı ise binde 4.01 ile Tunceli'de kaydedildi.Yabancı uyruklu evlilikler2024 yılında yabancı damatların sayısı 5 bin 923, yabancı gelinlerin sayısı ise 29 bin 115 olarak belirlendi. Yabancı damatlar arasında yüzde 20.6 ile Suriyeliler ilk sırada yer alırken, yabancı gelinler arasında yüzde 12.1 ile Suriyeli ve Özbekler başı çekti.Boşanma hızında Antalya i̇lk sıradaKaba boşanma hızı en yüksek olan il, binde 3.29 ile Antalya oldu. İzmir ve Karaman da yüksek boşanma hızına sahip iller arasında yer aldı. En düşük boşanma hızı ise binde 0.45 ile Hakkari'de kaydedildi.Boşanmaların evlilik süresine göre dağılımı2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33.7'si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21.3'ü ise 6-10 yılı içinde meydana geldi. Bu veriler, evliliğin ilk yıllarının riskli dönemler olduğunu gösteriyor.2024 yılında boşanan 187 bin 343 çiftten, 186 bin 536 çocuk etkilendi. Boşanma davaları sonucunda, çocukların velayetinin yüzde 74.4'ü anneye, yüzde 25.6'sı ise babaya verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/emekliye-bayram-ikramiyesi-2025-ne-kadar-olacak-kulislerde-konusulan-rakam-ortaya-cikti-1093919003.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089424386_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_baa4aa1450f31843dbc09e21e77c194b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), evlenme teklifi, evlenmek, boşanma, boşanmak
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), evlenme teklifi, evlenmek, boşanma, boşanmak

TÜİK 2024 verileri açıklandı: Kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?

10:42 24.02.2025
© AAEvlilik
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395'e, boşanan çiftlerin sayısı ise 187 bin 343'e yükseldi. Ayrıca, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28.3, kadınlarda 25.8 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ni paylaştı. 2023 yılında 567 bin 11 olan evlenen çift sayısı, 2024'te 568 bin 395'e yükseldi. Boşanan çift sayısı ise 2023'te 173 bin 342 iken, 2024'te 187 bin 343'e çıktı. Bu artış, evlilik ve boşanma oranlarında genel bir yükselişe işaret ediyor.

İlk evlenme yaşında yükselme

Ortalama ilk evlenme yaşı, her iki cinsiyette de artış gösterdi. 2024 yılında erkeklerde 28.3, kadınlarda 25.8 olan ilk evlenme yaşı, önceki yıllara göre yükseldi. Erkek ve kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.5 yıl olarak belirlendi.

En yüksek ve en düşük evlenme hızları

Kaba evlenme hızı en yüksek olan il, binde 7.76 ile Adıyaman oldu. Bu ili, binde 7.68 ile Gaziantep ve binde 7,66 ile Kilis takip etti. En düşük kaba evlenme hızı ise binde 4.01 ile Tunceli'de kaydedildi.

Yabancı uyruklu evlilikler

2024 yılında yabancı damatların sayısı 5 bin 923, yabancı gelinlerin sayısı ise 29 bin 115 olarak belirlendi. Yabancı damatlar arasında yüzde 20.6 ile Suriyeliler ilk sırada yer alırken, yabancı gelinler arasında yüzde 12.1 ile Suriyeli ve Özbekler başı çekti.

Boşanma hızında Antalya i̇lk sırada

Kaba boşanma hızı en yüksek olan il, binde 3.29 ile Antalya oldu. İzmir ve Karaman da yüksek boşanma hızına sahip iller arasında yer aldı. En düşük boşanma hızı ise binde 0.45 ile Hakkari'de kaydedildi.

Boşanmaların evlilik süresine göre dağılımı

2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33.7'si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21.3'ü ise 6-10 yılı içinde meydana geldi. Bu veriler, evliliğin ilk yıllarının riskli dönemler olduğunu gösteriyor.
2024 yılında boşanan 187 bin 343 çiftten, 186 bin 536 çocuk etkilendi. Boşanma davaları sonucunda, çocukların velayetinin yüzde 74.4'ü anneye, yüzde 25.6'sı ise babaya verildi.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
EKONOMİ
Emekliye bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала