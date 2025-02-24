https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/tuik-2024-verileri-aciklandi-kac-cift-evlendi-kac-cift-bosandi-1093921563.html

TÜİK 2024 verileri açıklandı: Kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?

TÜİK 2024 verileri açıklandı: Kaç çift evlendi, kaç çift boşandı?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395'e... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T10:42+0300

2025-02-24T10:42+0300

2025-02-24T10:42+0300

yaşam

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

evlenme teklifi

evlenmek

boşanma

boşanmak

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ni paylaştı. 2023 yılında 567 bin 11 olan evlenen çift sayısı, 2024'te 568 bin 395'e yükseldi. Boşanan çift sayısı ise 2023'te 173 bin 342 iken, 2024'te 187 bin 343'e çıktı. Bu artış, evlilik ve boşanma oranlarında genel bir yükselişe işaret ediyor.İlk evlenme yaşında yükselmeOrtalama ilk evlenme yaşı, her iki cinsiyette de artış gösterdi. 2024 yılında erkeklerde 28.3, kadınlarda 25.8 olan ilk evlenme yaşı, önceki yıllara göre yükseldi. Erkek ve kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2.5 yıl olarak belirlendi.En yüksek ve en düşük evlenme hızlarıKaba evlenme hızı en yüksek olan il, binde 7.76 ile Adıyaman oldu. Bu ili, binde 7.68 ile Gaziantep ve binde 7,66 ile Kilis takip etti. En düşük kaba evlenme hızı ise binde 4.01 ile Tunceli'de kaydedildi.Yabancı uyruklu evlilikler2024 yılında yabancı damatların sayısı 5 bin 923, yabancı gelinlerin sayısı ise 29 bin 115 olarak belirlendi. Yabancı damatlar arasında yüzde 20.6 ile Suriyeliler ilk sırada yer alırken, yabancı gelinler arasında yüzde 12.1 ile Suriyeli ve Özbekler başı çekti.Boşanma hızında Antalya i̇lk sıradaKaba boşanma hızı en yüksek olan il, binde 3.29 ile Antalya oldu. İzmir ve Karaman da yüksek boşanma hızına sahip iller arasında yer aldı. En düşük boşanma hızı ise binde 0.45 ile Hakkari'de kaydedildi.Boşanmaların evlilik süresine göre dağılımı2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33.7'si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21.3'ü ise 6-10 yılı içinde meydana geldi. Bu veriler, evliliğin ilk yıllarının riskli dönemler olduğunu gösteriyor.2024 yılında boşanan 187 bin 343 çiftten, 186 bin 536 çocuk etkilendi. Boşanma davaları sonucunda, çocukların velayetinin yüzde 74.4'ü anneye, yüzde 25.6'sı ise babaya verildi.

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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), evlenme teklifi, evlenmek, boşanma, boşanmak