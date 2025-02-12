https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/gunde-22-litre-sut-icen-adam-yogun-bakima-alindi-doktorlar-kaninin-sutlu-oldugunu-acikladi-1093610736.html
Günde 22 litre süt içen adam yoğun bakıma alındı: Doktorlar, kanının 'sütlü' olduğunu açıkladı
Günde 22 litre süt içen adam yoğun bakıma alındı: Doktorlar, kanının 'sütlü' olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan 54 yaşındaki bir adam, aşırı süt tüketimi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Adamın... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T19:11+0300
2025-02-12T19:11+0300
2025-02-12T19:11+0300
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Günde 22 litre süt içen adam, aşırı kalsiyum alımı nedeniyle hiperkalsemi ve böbrek hasarı yaşayarak yoğun bakıma alındı.Rotterdam'daki Masstaad Hastanesi'ne getirilen 54 yaşındaki bir hastanın diyabet hastalığı nedeniyle susuzluk yaşayarak günde 22 litre süt içtiği ifade edildi. Doktorlar, aşırı süt tüketiminin kandaki kalsiyum seviyelerinin tehlikeli derecede yükselmesine (hiperkalsemi) neden olduğunu açıkladı. Hiperkalsemi, mide bulantısı, kusma, halsizlik ve kafa karışıklığı gibi semptomlara yol açtı. Sonunda, böbreklerinde ciddi hasar oluşan adamın yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.Hastanede yapılan incelemelerde, adamın son birkaç gündür günde yaklaşık 22 litre tam yağlı süt içtiği ortaya çıktı. Miktarın sadece iki günde bin 540 gram protein, bin 980 gram şeker ve bin 496 gram yağ alımı anlamına denk geldiği ifade edildi. Doktorlar, adamın kanının 'sütlü' bir görünümde olduğunu ve bunun kandaki yağ konsantrasyonunun aşırı artmasından kaynaklandığını belirtti. Yoğun bakıma alınan adamın kalsiyum seviyelerini düşürmek için acilen ilaç tedavisine başlandı. Doktorlar, bu tür vakaların nadir görüldüğünü ancak dengesiz beslenmenin tehlikelerine dikkat çekmek açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.
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Günde 22 litre süt içen adam yoğun bakıma alındı: Doktorlar, kanının 'sütlü' olduğunu açıkladı
Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan 54 yaşındaki bir adam, aşırı süt tüketimi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Adamın günde 22 litreye varan süt tüketimi, hiperkalsemi (kanda aşırı kalsiyum birikmesi) ve böbrek hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açtı. Doktorlar, adamın kanının sütlü olduğunu duyurdu.
Günde 22 litre süt içen adam, aşırı kalsiyum alımı nedeniyle hiperkalsemi ve böbrek hasarı yaşayarak yoğun bakıma alındı.
Rotterdam'daki Masstaad Hastanesi'ne getirilen 54 yaşındaki bir hastanın diyabet hastalığı nedeniyle susuzluk yaşayarak günde 22 litre süt içtiği ifade edildi. Doktorlar, aşırı süt tüketiminin kandaki kalsiyum seviyelerinin tehlikeli derecede yükselmesine (hiperkalsemi) neden olduğunu açıkladı. Hiperkalsemi, mide bulantısı, kusma, halsizlik ve kafa karışıklığı gibi semptomlara yol açtı. Sonunda, böbreklerinde ciddi hasar oluşan adamın yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.
Hastanede yapılan incelemelerde, adamın son birkaç gündür günde yaklaşık 22 litre tam yağlı süt içtiği ortaya çıktı. Miktarın sadece iki günde bin 540 gram protein, bin 980 gram şeker ve bin 496 gram yağ alımı anlamına denk geldiği ifade edildi. Doktorlar, adamın kanının 'sütlü' bir görünümde olduğunu ve bunun kandaki yağ konsantrasyonunun aşırı artmasından kaynaklandığını belirtti.
Yoğun bakıma alınan adamın kalsiyum seviyelerini düşürmek için acilen ilaç tedavisine başlandı. Doktorlar, bu tür vakaların nadir görüldüğünü ancak dengesiz beslenmenin tehlikelerine dikkat çekmek açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.