https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dizilerin-bolum-maliyetleri-aciklandi-en-ucuz-ve-en-pahali-diziler-belli-oldu-1094443812.html

Dizilerin bölüm maliyetleri açıklandı: En ucuz ve en pahalı diziler belli oldu

Dizilerin bölüm maliyetleri açıklandı: En ucuz ve en pahalı diziler belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye’de artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle birçok dizi ertelenirken, yapımcıların bölüm başı maliyeti 14 ila 23 milyon TL arasında değişen yapımların... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T17:59+0300

2025-03-12T17:59+0300

2025-03-12T18:04+0300

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Artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle Türkiye’de birçok dizi ertelenirken, ünlü dizilerin maliyetleri de belli oldu.Dünyaya en çok dizi satan ikinci ülke olan Türkiye, artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle dizi dünyasında kriz yaşadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye’de en düşük bütçeli dizilerin bölüm maliyeti 14 milyon TL’ye çıkarken, en yüksek maliyetli diziler arasında Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li 'Eşref Rüya' dizisinin 23 milyon TL’lik maliyetle çekildiği açıklandı. Türk televizyonlarında bir dizinin reklam, ürün yerleştirme ve dijital gelirle zarar etmeden yayın hayatına devam edebilmesi için en az 6 reyting alması gerektiği belirtilirken bu rakama ulaşabilen dizilerin sayısının oldukça az olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025te-13-diziye-final-soku-reyting-yetmedi-yeni-diziler-neden-ertelendi-1092263482.html

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