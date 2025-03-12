https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dizilerin-bolum-maliyetleri-aciklandi-en-ucuz-ve-en-pahali-diziler-belli-oldu-1094443812.html
Dizilerin bölüm maliyetleri açıklandı: En ucuz ve en pahalı diziler belli oldu
Dizilerin bölüm maliyetleri açıklandı: En ucuz ve en pahalı diziler belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye’de artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle birçok dizi ertelenirken, yapımcıların bölüm başı maliyeti 14 ila 23 milyon TL arasında değişen yapımların... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T17:59+0300
2025-03-12T17:59+0300
2025-03-12T18:04+0300
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dizi
orijinal dizi
tv dizisi
türk dizileri
yapım
yapımcı
film yapımcıları meslek birliği (fi̇yab)
reyting
oyuncu
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Artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle Türkiye’de birçok dizi ertelenirken, ünlü dizilerin maliyetleri de belli oldu.Dünyaya en çok dizi satan ikinci ülke olan Türkiye, artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle dizi dünyasında kriz yaşadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye’de en düşük bütçeli dizilerin bölüm maliyeti 14 milyon TL’ye çıkarken, en yüksek maliyetli diziler arasında Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li 'Eşref Rüya' dizisinin 23 milyon TL’lik maliyetle çekildiği açıklandı. Türk televizyonlarında bir dizinin reklam, ürün yerleştirme ve dijital gelirle zarar etmeden yayın hayatına devam edebilmesi için en az 6 reyting alması gerektiği belirtilirken bu rakama ulaşabilen dizilerin sayısının oldukça az olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025te-13-diziye-final-soku-reyting-yetmedi-yeni-diziler-neden-ertelendi-1092263482.html
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dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, yapım, yapımcı, film yapımcıları meslek birliği (fi̇yab), reyting, oyuncu, yerli oyuncu, yabancı oyuncu, kadın oyuncu, en iyi oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, profesyonel oyuncu
dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, yapım, yapımcı, film yapımcıları meslek birliği (fi̇yab), reyting, oyuncu, yerli oyuncu, yabancı oyuncu, kadın oyuncu, en iyi oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, profesyonel oyuncu
Dizilerin bölüm maliyetleri açıklandı: En ucuz ve en pahalı diziler belli oldu
17:59 12.03.2025 (güncellendi: 18:04 12.03.2025)
Türkiye’de artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle birçok dizi ertelenirken, yapımcıların bölüm başı maliyeti 14 ila 23 milyon TL arasında değişen yapımların bütçelerini karşılamakta zorlandığı belirtildi. Bu kapsamda 'Ben Leman' dizisi de yeni sezona ertelenirken, yapımcılar en az 6 reyting alamayan projeler için maliyet kısıtlamalarına gitti.
Artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle Türkiye’de birçok dizi ertelenirken, ünlü dizilerin maliyetleri de belli oldu.
Dünyaya en çok dizi satan ikinci ülke olan Türkiye, artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle dizi dünyasında kriz yaşadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye’de en düşük bütçeli dizilerin bölüm maliyeti 14 milyon TL’ye çıkarken, en yüksek maliyetli diziler arasında Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li 'Eşref Rüya' dizisinin 23 milyon TL’lik maliyetle çekildiği açıklandı.
Türk televizyonlarında bir dizinin reklam, ürün yerleştirme ve dijital gelirle zarar etmeden yayın hayatına devam edebilmesi için en az 6 reyting alması gerektiği belirtilirken bu rakama ulaşabilen dizilerin sayısının oldukça az olduğu ifade edildi.