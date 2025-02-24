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Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim: Bakan Göktaş THY ile anlaşmayı duyurdu, şartları açıkladı
Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim: Bakan Göktaş THY ile anlaşmayı duyurdu, şartları açıkladı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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türk hava yolları (thy)
mahinur özdemir göktaş
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Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacak.Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirimBakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini kaydetti."Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yollarının internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.
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aile yılı, thy, thy, türk hava yolları (thy), mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, indirim

Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim: Bakan Göktaş THY ile anlaşmayı duyurdu, şartları açıkladı

12:31 24.02.2025
© İHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını bildirdi.
Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacak.

Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.
Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini kaydetti.
"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yollarının internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.
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