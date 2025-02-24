https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ucuslarda-ailelere-ozel-yuzde-15-indirim-bakan-goktas-thy-ile-anlasmayi-duyurdu-sartlari-acikladi-1093928414.html

Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim: Bakan Göktaş THY ile anlaşmayı duyurdu, şartları açıkladı

Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim: Bakan Göktaş THY ile anlaşmayı duyurdu, şartları açıkladı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T12:31+0300

2025-02-24T12:31+0300

2025-02-24T12:31+0300

ekonomi

aile yılı

thy

thy

türk hava yolları (thy)

mahinur özdemir göktaş

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

indirim

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Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacak.Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirimBakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini kaydetti."Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yollarının internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.

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aile yılı, thy, thy, türk hava yolları (thy), mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, indirim