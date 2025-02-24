https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ucuslarda-ailelere-ozel-yuzde-15-indirim-bakan-goktas-thy-ile-anlasmayi-duyurdu-sartlari-acikladi-1093928414.html
Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim: Bakan Göktaş THY ile anlaşmayı duyurdu, şartları açıkladı
Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim: Bakan Göktaş THY ile anlaşmayı duyurdu, şartları açıkladı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T12:31+0300
2025-02-24T12:31+0300
2025-02-24T12:31+0300
ekonomi
aile yılı
thy
thy
türk hava yolları (thy)
mahinur özdemir göktaş
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
indirim
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Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacak.Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirimBakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini kaydetti."Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yollarının internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.
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aile yılı, thy, thy, türk hava yolları (thy), mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, indirim
aile yılı, thy, thy, türk hava yolları (thy), mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, indirim
Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim: Bakan Göktaş THY ile anlaşmayı duyurdu, şartları açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını bildirdi.
Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacak.
Uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.
Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini kaydetti.
"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yollarının internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.