https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/tren-seferlerinde-aileler-ve-yeni-evli-ciftlere-ozel-indirim-yarin-basliyor-1094281849.html

Tren seferlerinde aileler ve yeni evli çiftlere özel indirim yarın başlıyor

Tren seferlerinde aileler ve yeni evli çiftlere özel indirim yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

Aile Yılı kapsamında tren seferlerinde ailelere ve yeni evli çiftlere özel indirim kampanyası yarın başlıyor. 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T12:36+0300

2025-03-07T12:36+0300

2025-03-07T12:36+0300

ekonomi̇

abdulkadir uraloğlu

tren

hızlı tren

indirim

aile yılı

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Tren seferlerinde aile ve yeni evli çiftlere özel "Aile Yılı" indirimi yarın başlayacak. Aileler, trenlerde yüzde 15 indirimli biletle seyahat edebilecek, yeni evli çiftlerde ise indirim oranı yüzde 50 olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aile Yılı" kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirim uygulamasının yarın başlayacağını belirttti. Aile büyükleri de kampanyadan yararlanabilecekBakan Uraloğlu, yıl boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:"En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulamayla aileler yüzde 15 indirimle ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025'te evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarifeyle yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek."Diğer indirimler de sürecekTCDD Taşımacılık AŞ'nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirten Uraloğlu, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini hatırlattı.Uraloğlu, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını ifade ederek, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının sürdüğünü kaydetti.

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Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, tren, hızlı tren, indirim, aile yılı