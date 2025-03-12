https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/rusyada-istiklal-marsinin-kabulunun-104-yili-dolayisiyla-etkinlik-duzenlendi-1094452247.html
Rusya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Rusya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Sputnik Türkiye
Moskova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Ersoy'un hayatına ilişkin detayların da... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T23:53+0300
2025-03-12T23:53+0300
2025-03-12T23:53+0300
dünya
mehmet akif ersoy
tanju bilgiç
moskova yunus emre enstitüsü (yee)
i̇stanbul
i̇stiklal marşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094452353_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f57f0efb1a2ce102b08273fee77220dc.jpg
Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü etkinliğine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Rus ve Türk vatandaşları katıldı.İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, marşın yazılış süreci ve kabulüyle ilgili konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.Etkinliğin düzenlendiği salonda Rus ressam Valentin Feldman'ın, İstanbul Çamlıca'da yağlı boya ile çizdiği Mehmet Akif Ersoy'un portresinin kopyası sergilendi.Etkinlikte konuşan Bilgiç, milli mücadelenin en çetin döneminde milletin yeniden dirilişini, şahlanışını en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanının ortak sesi olduğunu söyledi.Moskova YEE Koordinatörü Yağcı da yaptığı sunumda, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından detaylar verdi. Ersoy'un yaşamı süresince Rus sanatı ve edebiyatıyla da ilgilendiğini hatırlatan Yağcı, aynı zamanda onun Rus realizmini taşıyan eserleri takdir ettiğini anlattı.İstiklal şairinin, Rus piyanist Leopold Godovskiy'e olan ilgisi hakkında bilgiler paylaşan Yağcı şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/durumu-stabil-denmisti-papa-turkiyeye-seyahat-etmek-istiyor-1094449978.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094452353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9825fdbca27002730cf8fa51e76a6139.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet akif ersoy, tanju bilgiç, moskova yunus emre enstitüsü (yee), i̇stanbul, i̇stiklal marşı
mehmet akif ersoy, tanju bilgiç, moskova yunus emre enstitüsü (yee), i̇stanbul, i̇stiklal marşı
Rusya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Moskova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Ersoy'un hayatına ilişkin detayların da paylaşıldığı etkinlikte Rus sanatı ve edebiyatına ilgisi anlatıldı.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü etkinliğine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Rus ve Türk vatandaşları katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, marşın yazılış süreci ve kabulüyle ilgili konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.
Etkinliğin düzenlendiği salonda Rus ressam Valentin Feldman'ın, İstanbul Çamlıca'da yağlı boya ile çizdiği Mehmet Akif Ersoy'un portresinin kopyası sergilendi.
Etkinlikte konuşan Bilgiç, milli mücadelenin en çetin döneminde milletin yeniden dirilişini, şahlanışını en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanının ortak sesi olduğunu söyledi.
Moskova YEE Koordinatörü Yağcı da yaptığı sunumda, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından detaylar verdi. Ersoy'un yaşamı süresince Rus sanatı ve edebiyatıyla da ilgilendiğini hatırlatan Yağcı, aynı zamanda onun Rus realizmini taşıyan eserleri takdir ettiğini anlattı.
İstiklal şairinin, Rus piyanist Leopold Godovskiy'e olan ilgisi hakkında bilgiler paylaşan Yağcı şunları söyledi:
"Yaşamının son günlerini İstanbul'da geçiren Mehmet Akif'in en yakını ve yanı başındaki kişi de Rus hasta bakıcı Mari Mançenko'dur. Yazar Mithat Cemal eserlerinde Mari Mançenko'nun Akif'e bir çocuk gibi baktığını ve hayatını kaybettiğinde günlerce yas tuttuğunu belirtmişti."