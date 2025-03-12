https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/rusyada-istiklal-marsinin-kabulunun-104-yili-dolayisiyla-etkinlik-duzenlendi-1094452247.html

Rusya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Rusya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Sputnik Türkiye

Moskova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Ersoy'un hayatına ilişkin detayların da... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T23:53+0300

2025-03-12T23:53+0300

2025-03-12T23:53+0300

dünya

mehmet akif ersoy

tanju bilgiç

moskova yunus emre enstitüsü (yee)

i̇stanbul

i̇stiklal marşı

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Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü etkinliğine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Rus ve Türk vatandaşları katıldı.İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, marşın yazılış süreci ve kabulüyle ilgili konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.Etkinliğin düzenlendiği salonda Rus ressam Valentin Feldman'ın, İstanbul Çamlıca'da yağlı boya ile çizdiği Mehmet Akif Ersoy'un portresinin kopyası sergilendi.Etkinlikte konuşan Bilgiç, milli mücadelenin en çetin döneminde milletin yeniden dirilişini, şahlanışını en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanının ortak sesi olduğunu söyledi.Moskova YEE Koordinatörü Yağcı da yaptığı sunumda, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından detaylar verdi. Ersoy'un yaşamı süresince Rus sanatı ve edebiyatıyla da ilgilendiğini hatırlatan Yağcı, aynı zamanda onun Rus realizmini taşıyan eserleri takdir ettiğini anlattı.İstiklal şairinin, Rus piyanist Leopold Godovskiy'e olan ilgisi hakkında bilgiler paylaşan Yağcı şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye

mehmet akif ersoy, tanju bilgiç, moskova yunus emre enstitüsü (yee), i̇stanbul, i̇stiklal marşı