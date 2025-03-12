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Durumu 'stabil' denmişti: Papa Türkiye'ye seyahat etmek istiyor
Durumu 'stabil' denmişti: Papa Türkiye'ye seyahat etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili için Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etmek istiyor. Vatikan... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T22:11+0300
2025-03-12T22:11+0300
dünya
türkiye
vatikan
bursa
papa francis
fener rum patriği bartholomeos
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 14 Şubat'tan bu yana solunum yollarında yaşadığı krizler sebebiyle hastanede yattığı ve şu anki durumunun stabil ve iyileşme yönünde olduğu bilinirken, kendisinin Türkiye'ye seyahat etmek istediği açıklandı.Papa'nın gerçekleştirmek istediği Türkiye ziyaretinin sebebi ise Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı Bursa'nın İznik ilçesine Hristiyan piskoposlar konseyinin bin 700. yıldönümü kutlaması olarak biliniyor.Papa'nın Türkiye ziyareti Mayıs ayı için planlanmışken Vatikan yetkilileri, Papa'nın Mayıs ayından sonraya ertelense bile seyahatin gerçekleştirilmesi için baskı yapacağını tahmin ediyor.Fener Rum Patriği Bartholomeos açıklamıştıFener Rum Patriği Bartholomeos, geçtiğimiz yıl Papa Francis'in Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını ve ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın da bu konuda yakında Türk hükümetiyle temasa geçeceğini söylemişti.Ayrıca, geçtiğimiz Aralık ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Bartholomeos, 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili ve Papa'nın ziyareti hakkında konuşulduğunu bildirmişti.
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Durumu 'stabil' denmişti: Papa Türkiye'ye seyahat etmek istiyor

22:11 12.03.2025
© AP Photo / Achmad IbrahimPapa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi
Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili için Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etmek istiyor. Vatikan yetkilileri, Papa'nın planlanan vakitten sonrasına ziyaret etme durumunda dahi gitmek istediğini açıkladı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 14 Şubat'tan bu yana solunum yollarında yaşadığı krizler sebebiyle hastanede yattığı ve şu anki durumunun stabil ve iyileşme yönünde olduğu bilinirken, kendisinin Türkiye'ye seyahat etmek istediği açıklandı.
Papa'nın gerçekleştirmek istediği Türkiye ziyaretinin sebebi ise Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı Bursa'nın İznik ilçesine Hristiyan piskoposlar konseyinin bin 700. yıldönümü kutlaması olarak biliniyor.
Papa'nın Türkiye ziyareti Mayıs ayı için planlanmışken Vatikan yetkilileri, Papa'nın Mayıs ayından sonraya ertelense bile seyahatin gerçekleştirilmesi için baskı yapacağını tahmin ediyor.

Fener Rum Patriği Bartholomeos açıklamıştı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, geçtiğimiz yıl Papa Francis'in Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını ve ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın da bu konuda yakında Türk hükümetiyle temasa geçeceğini söylemişti.
Ayrıca, geçtiğimiz Aralık ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Bartholomeos, 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili ve Papa'nın ziyareti hakkında konuşulduğunu bildirmişti.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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Vatikan'dan Papa'nın durumuna ilişkin açıklama: 'Biraz daha iyi'
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