https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/durumu-stabil-denmisti-papa-turkiyeye-seyahat-etmek-istiyor-1094449978.html

Durumu 'stabil' denmişti: Papa Türkiye'ye seyahat etmek istiyor

Durumu 'stabil' denmişti: Papa Türkiye'ye seyahat etmek istiyor

Sputnik Türkiye

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili için Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etmek istiyor. Vatikan... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T22:11+0300

2025-03-12T22:11+0300

2025-03-12T22:11+0300

dünya

türkiye

vatikan

bursa

papa francis

fener rum patriği bartholomeos

bartholomeos

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 14 Şubat'tan bu yana solunum yollarında yaşadığı krizler sebebiyle hastanede yattığı ve şu anki durumunun stabil ve iyileşme yönünde olduğu bilinirken, kendisinin Türkiye'ye seyahat etmek istediği açıklandı.Papa'nın gerçekleştirmek istediği Türkiye ziyaretinin sebebi ise Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı Bursa'nın İznik ilçesine Hristiyan piskoposlar konseyinin bin 700. yıldönümü kutlaması olarak biliniyor.Papa'nın Türkiye ziyareti Mayıs ayı için planlanmışken Vatikan yetkilileri, Papa'nın Mayıs ayından sonraya ertelense bile seyahatin gerçekleştirilmesi için baskı yapacağını tahmin ediyor.Fener Rum Patriği Bartholomeos açıklamıştıFener Rum Patriği Bartholomeos, geçtiğimiz yıl Papa Francis'in Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını ve ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın da bu konuda yakında Türk hükümetiyle temasa geçeceğini söylemişti.Ayrıca, geçtiğimiz Aralık ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Bartholomeos, 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili ve Papa'nın ziyareti hakkında konuşulduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/vatikandan-papanin-durumuna-iliskin-aciklama-biraz-daha-iyi-1094325531.html

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