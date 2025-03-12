https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/herkes-memleketinde-kalsaydi-en-buyuk-sehir-bambaska-olacakti-sivas-beklenirken-zirve-hangi-kentin-1094442549.html

Herkes memleketinde kalsaydı en kalabalık şehir bambaşka olacaktı: Sivas beklenirken zirve hangi kentin oldu?

Herkes memleketinde kalsaydı en kalabalık şehir bambaşka olacaktı: Sivas beklenirken zirve hangi kentin oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, herkes doğduğu şehirde yaşasaydı Türkiye’nin nüfus... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T17:28+0300

2025-03-12T17:28+0300

2025-03-12T17:29+0300

türki̇ye

sivas

nüfus

diyarbakır

şanlıurfa

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

i̇stanbul

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, herkes kütüğüne kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı, Türkiye’nin en kalabalık şehri Şanlıurfa olacaktı. 3 milyon 147 bin 997 kişinin yaşadığı şehir, mevcut durumda Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olmasa da, potansiyel nüfusu açısından zirvede yer alıyor.İstanbul, Konya’nın gerisinde kalıyorBu alternatif senaryoya göre, Konya 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri olacaktı. İstanbul ise 2 milyon 609 bin 762 kişiyle üçüncü sıraya gerileyecekti. Diyarbakır 2 milyon 456 bin 17 kişiyle dördüncü, Ankara 2 milyon 72 bin 813 kişiyle beşinci sırada yer alacaktı.Sivas, Türkiye’nin en büyük 10 şehri arasına giriyorTürkiye’nin en büyük şehirleri arasında sürpriz bir isim dikkat çekiyor: Sivas. Bugün nüfus açısından orta sıralarda yer alan Sivas, eğer herkes doğduğu topraklarda yaşasaydı 1 milyon 984 bin 375 kişiye ulaşarak Türkiye'nin en kalabalık 7. şehri olacaktı.İlk 10’un geri kalanıBu senaryoda Samsun (2 milyon 24 bin 484 kişi), Erzurum (1 milyon 975 bin 24 kişi), İzmir (1 milyon 950 bin 877 kişi) ve Hatay (1 milyon 881 bin 744 kişi) en kalabalık şehirler arasına giriyor. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin gerilemesi, göç hareketlerinin Türkiye'nin demografik yapısını nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/turkiyenin-en-populer-isimleri-ve-soyadlari-belli-oldu-1094390551.html

türki̇ye

sivas

diyarbakır

şanlıurfa

i̇stanbul

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