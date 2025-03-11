Türkiye’nin en popüler isimleri ve soyadları belli oldu
13:29 11.03.2025 (güncellendi: 13:31 11.03.2025)
© AAKalabalık
© AA
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Türkiye’de 2024 yılında en çok kullanılan soyadı "Yılmaz" olurken, erkeklerde "Mehmet", kadınlarda ise "Fatma" isimleri zirvede yer aldı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, en yaygın soyadları arasında Kaya, Demir, Çelik ve Yıldız da bulunuyor.
Türkiye’de en çok kullanılan soyadı belli oldu! Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 1 milyon 174 bin 516 kişi "Yılmaz" soyadını taşıyor. Listede ikinci sırada 894 bin 360 kişiyle "Kaya", üçüncü sırada ise 871 bin 107 kişiyle "Demir" yer alıyor.
İlk 10’daki en yaygın soyadları ve kullanıcı sayıları ise şöyle:
Çelik – 714 bin 184 kişi
Yıldız – 693 bin 634 kişi
Şahin – 685 bin 727 kişi
Yıldırım – 664 bin 229 kişi
Öztürk – 585 bin 53 kişi
Aydın – 579 bin 161 kişi
Özdemir – 554 bin 724 kişi
Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.
Erkeklerde en popüler i̇sim: Mehmet
2024 yılında Türkiye’de en çok kullanılan erkek ismi "Mehmet" oldu. 1 milyon 285 bin 141 kişi bu ismi taşırken, ikinci sırada 1 milyon 66 bin 554 kişiyle "Mustafa", üçüncü sırada ise 863 bin 817 kişiyle "Ahmet" yer aldı.
En yaygın 10 erkek ismi:
Ali – 742 bin 542 kişi
Hüseyin – 577 bin 808 kişi
Hasan – 537 bin 184 kişi
Murat – 529 bin 21 kişi
Yusuf – 524 bin 246 kişi
İbrahim – 508 bin 362 kişi
İsmail – 438 bin 668 kişi
Bunun yanı sıra Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler de Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri arasında yer alıyor.
Türkiye’de en yaygın kadın ismi "Fatma" oldu. 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi taşırken, ikinci sırada 915 bin 587 kişiyle "Ayşe", üçüncü sırada ise 784 bin 176 kişiyle "Emine" yer aldı.
En yaygın 10 kadın ismi:
Hatice – 714 bin 977 kişi
Zeynep – 704 bin 355 kişi
Elif – 553 bin 984 kişi
Meryem – 319 bin 635 kişi
Merve – 293 bin 302 kişi
Zehra – 268 bin 273 kişi
Esra – 248 bin 215 kişi
Sıralamada ayrıca Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimler de dikkat çekti.