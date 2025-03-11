https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/turkiyenin-en-populer-isimleri-ve-soyadlari-belli-oldu-1094390551.html

Türkiye’nin en popüler isimleri ve soyadları belli oldu

Türkiye’nin en popüler isimleri ve soyadları belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye’de 2024 yılında en çok kullanılan soyadı "Yılmaz" olurken, erkeklerde "Mehmet", kadınlarda ise "Fatma" isimleri zirvede yer aldı. Adrese Dayalı Nüfus... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

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Türkiye’de en çok kullanılan soyadı belli oldu! Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 1 milyon 174 bin 516 kişi "Yılmaz" soyadını taşıyor. Listede ikinci sırada 894 bin 360 kişiyle "Kaya", üçüncü sırada ise 871 bin 107 kişiyle "Demir" yer alıyor.İlk 10’daki en yaygın soyadları ve kullanıcı sayıları ise şöyle:Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.Erkeklerde en popüler i̇sim: Mehmet2024 yılında Türkiye’de en çok kullanılan erkek ismi "Mehmet" oldu. 1 milyon 285 bin 141 kişi bu ismi taşırken, ikinci sırada 1 milyon 66 bin 554 kişiyle "Mustafa", üçüncü sırada ise 863 bin 817 kişiyle "Ahmet" yer aldı.En yaygın 10 erkek ismi:Bunun yanı sıra Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler de Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri arasında yer alıyor.Türkiye’de en yaygın kadın ismi "Fatma" oldu. 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi taşırken, ikinci sırada 915 bin 587 kişiyle "Ayşe", üçüncü sırada ise 784 bin 176 kişiyle "Emine" yer aldı.En yaygın 10 kadın ismi:Sıralamada ayrıca Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimler de dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-gidalara-dikkat-bakanlik-hileli-markalari-duyurdu-sucuk-salam-kofte-ve-peynirin-icinden-1094389503.html

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