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Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı röportajı krizi: Peş peşe istifalar geldi, Mahiroğlu kendi kanalında yayına alınmadı
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı röportajı krizi: Peş peşe istifalar geldi, Mahiroğlu kendi kanalında yayına alınmadı
Sputnik Türkiye
Halk TV’de yayınlanan Rasim Ozan Kütahyalı röportajı büyük krize yol açtı. Birçok gazeteci tepki göstererek kanaldan ayrıldı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T07:33+0300
2025-03-12T07:33+0300
rasim ozan kütahyalı
cafer mahiroğlu
halk tv
yaşam
serpil yılmaz
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i̇stifa
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Halk TV’nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan söyleşinin yayınlanması, kanalda büyük bir krize neden oldu. Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Timur Soykan gibi isimler sert tepki gösterirken, Şule Aydın ve Serpil Yılmaz istifa ettiklerini duyurdu.Sunucu Şule Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımızı ayırdık" dedi.Gazeteci Serpil Yılmaz ise, "Halk TV, bulunmak istediğim noktadan uzaklaştı. Rasim Ozan Kütahyalı ile aynı çatı altında olmak istemiyorum" diyerek istifa ettiğini duyurdu.Cafer Mahiroğlu: Röportajdan haberim yoktuHalk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşanan krizle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Röportajın kendi bilgisi dışında yayınlandığını belirten Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle ne de Halk TV’nin yayın çizgisiyle bir ilgisi vardır. Bu tamamen bir yol kazasıdır. Eğer bilgim olsaydı, röportaja asla onay vermezdim."Mahiroğlu, Halk TV’nin YouTube kanalının televizyon ve internet sitesinden farklı bir yönetim tarafından idare edildiğini belirterek, programcıların yaptığı eleştirileri doğal karşıladığını ancak kendisine söz hakkı tanınmamasını eleştirdiğini dile getirdi.Kanalın sahibi kendi kanalında yayına alınmadıKrizin büyümesi üzerine Cafer Mahiroğlu, kendi kanalında açıklama yapmak istediğini ancak programcılar tarafından söz hakkının reddedildiğini açıkladı. Mahiroğlu, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:"Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettim, ancak bu talebim kabul edilmedi. Demokratik bir platformda söz hakkı kutsaldır. Ancak bana söz hakkı verilmemesi büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır."Bu gelişmelerin ardından, Halk TV’deki krizin nasıl çözüleceği merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/meteorolojiden-kritik-alarm-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-saganak-teslim-alacak-1094411782.html
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rasim ozan kütahyalı, cafer mahiroğlu, halk tv, serpil yılmaz, istifa, i̇stifa, toplu istifa
rasim ozan kütahyalı, cafer mahiroğlu, halk tv, serpil yılmaz, istifa, i̇stifa, toplu istifa

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı röportajı krizi: Peş peşe istifalar geldi, Mahiroğlu kendi kanalında yayına alınmadı

07:33 12.03.2025
© Fotoğraf : TwitterRasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Halk TV’de yayınlanan Rasim Ozan Kütahyalı röportajı büyük krize yol açtı. Birçok gazeteci tepki göstererek kanaldan ayrıldı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşananlara ilişkin açıklama yaparken, kendi kanalında canlı yayına çıkarılmaması dikkat çekti.
Halk TV’nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan söyleşinin yayınlanması, kanalda büyük bir krize neden oldu. Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Timur Soykan gibi isimler sert tepki gösterirken, Şule Aydın ve Serpil Yılmaz istifa ettiklerini duyurdu.
Sunucu Şule Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımızı ayırdık" dedi.
Gazeteci Serpil Yılmaz ise, "Halk TV, bulunmak istediğim noktadan uzaklaştı. Rasim Ozan Kütahyalı ile aynı çatı altında olmak istemiyorum" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Cafer Mahiroğlu: Röportajdan haberim yoktu

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşanan krizle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Röportajın kendi bilgisi dışında yayınlandığını belirten Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle ne de Halk TV’nin yayın çizgisiyle bir ilgisi vardır. Bu tamamen bir yol kazasıdır. Eğer bilgim olsaydı, röportaja asla onay vermezdim."
Mahiroğlu, Halk TV’nin YouTube kanalının televizyon ve internet sitesinden farklı bir yönetim tarafından idare edildiğini belirterek, programcıların yaptığı eleştirileri doğal karşıladığını ancak kendisine söz hakkı tanınmamasını eleştirdiğini dile getirdi.

Kanalın sahibi kendi kanalında yayına alınmadı

Krizin büyümesi üzerine Cafer Mahiroğlu, kendi kanalında açıklama yapmak istediğini ancak programcılar tarafından söz hakkının reddedildiğini açıkladı. Mahiroğlu, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:
"Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettim, ancak bu talebim kabul edilmedi. Demokratik bir platformda söz hakkı kutsaldır. Ancak bana söz hakkı verilmemesi büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır."
Bu gelişmelerin ardından, Halk TV’deki krizin nasıl çözüleceği merak konusu oldu.
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