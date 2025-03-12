Meteoroloji'den kritik alarm: Saat vererek uyardı, İstanbul dahil pek çok şehir sağanak yağışa teslim olacak
07:19 12.03.2025 (güncellendi: 07:20 12.03.2025)
© AASağanak
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve 6 ilde sağanak yağış beklenirken, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi sürüyor. İşte il il hava durumu ve uzmanlardan kritik uyarılar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Mart 2025 hava durumu raporuna göre, İstanbul, Balıkesir ve İzmir’in kuzey kesimleri başta olmak üzere 7 ilde sağanak yağmur etkili olacak. Yurdun geri kalanında ise parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Rapora göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak, bazı bölgelerde yerel sağanaklar ve sisli hava koşulları görülecek.
Rüzgar güçleniyor: 60 km/saat hıza ulaşabilir
Rüzgarın güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 km hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Çığ tehlikesi ve kar eriyor: Doğu Anadolu’da risk artıyor
Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
Uzmanlar, heyelan riski, ulaşımda aksamalar ve ani kar erimeleri nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
İl İl 12 Mart 2025 Hava Durumu Tahmini
Bölge
Hava Durumu
Özel Uyarılar
Marmara
İstanbul ve Balıkesir'de sağanak, diğer illerde parçalı bulutlu
Kuvvetli rüzgar (40-60 km/s)
Ege
İzmir’in kuzeyi yağışlı, diğer illerde açık hava
Rüzgar kuvvetli esecek
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu
Gece ve sabah don riski
Karadeniz
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri bulutlu
Yüksek kesimlerde çığ riski
Doğu Anadolu
Yüksek kesimlerde çığ ve don riski var
Kar erimeleri heyelan oluşturabilir
Güneydoğu Anadolu
Açık ve az bulutlu
Sabah saatlerinde sis bekleniyor
Meteoroloji’den uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun
✅ Sağanak yağış beklenen illerde ani sel riskine karşı önlem alınmalı.
✅ Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar şiddetli eseceği için ulaşım aksayabilir.
✅ Doğu bölgelerinde çığ ve buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunmalı.
✅ Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar şiddetli eseceği için ulaşım aksayabilir.
✅ Doğu bölgelerinde çığ ve buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunmalı.
Denizlerde fırtına bekleniyor
📌 Orta Ege’de 3,5 metreye ulaşan dalgalar ve fırtına riski var.
📌 Batı Karadeniz ve Marmara’da rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
📌 Görüş mesafesi, yağış anında düşebilir ve deniz ulaşımı aksayabilir.
📌 Batı Karadeniz ve Marmara’da rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
📌 Görüş mesafesi, yağış anında düşebilir ve deniz ulaşımı aksayabilir.
Meteoroloji, denizde seyahat edecek olanların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, balıkçılar ve küçük tekneler için risk oluşturabilecek dalga boylarına karşı önlem alınması gerektiğini duyurdu.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis oluşabilir. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
🔹 Edirne °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
🔹 İstanbul °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
🔹 Kırklareli °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
🔹 Kocaeli °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
🔹 Balıkesir °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
🔹 İstanbul °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
🔹 Kırklareli °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
🔹 Kocaeli °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
🔹 Balıkesir °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
🔹 Afyonkarahisar °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Denizli °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 İzmir °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
🔹 Muğla °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Denizli °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 İzmir °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
🔹 Muğla °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabilir.
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
🔹 Ankara °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Eskişehir °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Konya °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Nevşehir °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Eskişehir °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Konya °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Nevşehir °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
🔹 Bolu °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Düzce °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Sinop °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Zonguldak °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Düzce °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Sinop °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Zonguldak °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
🔹 Amasya °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Artvin °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Samsun °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Trabzon °C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Artvin °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Samsun °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Trabzon °C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Çığ riski devam ediyor.
🔹 Erzurum °C, 11°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Kars °C, 14°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Malatya °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Van °C, 9°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Kars °C, 14°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Malatya °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Van °C, 9°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
🔹 Diyarbakır °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Gaziantep °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Siirt °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Şanlıurfa °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Gaziantep °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Siirt °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
🔹 Şanlıurfa °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu