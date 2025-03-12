https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/meteorolojiden-kritik-alarm-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-saganak-teslim-alacak-1094411782.html

Meteoroloji'den kritik alarm: Saat vererek uyardı, İstanbul dahil pek çok şehir sağanak yağışa teslim olacak

Meteoroloji'den kritik alarm: Saat vererek uyardı, İstanbul dahil pek çok şehir sağanak yağışa teslim olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve 6 ilde sağanak yağış beklenirken, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T07:19+0300

2025-03-12T07:19+0300

2025-03-12T07:20+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Mart 2025 hava durumu raporuna göre, İstanbul, Balıkesir ve İzmir’in kuzey kesimleri başta olmak üzere 7 ilde sağanak yağmur etkili olacak. Yurdun geri kalanında ise parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeRapora göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak, bazı bölgelerde yerel sağanaklar ve sisli hava koşulları görülecek.Rüzgar güçleniyor: 60 km/saat hıza ulaşabilirRüzgarın güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 km hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Çığ tehlikesi ve kar eriyor: Doğu Anadolu’da risk artıyorÖzellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.Uzmanlar, heyelan riski, ulaşımda aksamalar ve ani kar erimeleri nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.Meteoroloji’den uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun✅ Sağanak yağış beklenen illerde ani sel riskine karşı önlem alınmalı.✅ Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar şiddetli eseceği için ulaşım aksayabilir.✅ Doğu bölgelerinde çığ ve buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunmalı.Denizlerde fırtına bekleniyor📌 Orta Ege’de 3,5 metreye ulaşan dalgalar ve fırtına riski var.📌 Batı Karadeniz ve Marmara’da rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.📌 Görüş mesafesi, yağış anında düşebilir ve deniz ulaşımı aksayabilir.Meteoroloji, denizde seyahat edecek olanların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, balıkçılar ve küçük tekneler için risk oluşturabilecek dalga boylarına karşı önlem alınması gerektiğini duyurdu.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis oluşabilir. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.🔹 Edirne °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu🔹 İstanbul °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı🔹 Kırklareli °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu🔹 Kocaeli °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu🔹 Balıkesir °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir’in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabilir. Kuzey Ege’de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.🔹 Afyonkarahisar °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Denizli °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 İzmir °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı🔹 Muğla °C, 20°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZBölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabilir.🔹 Adana °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Antalya °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Hatay °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Mersin °C, 22°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUBölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.🔹 Ankara °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Eskişehir °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Konya °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Nevşehir °C, 22°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.🔹 Bolu °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Düzce °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Sinop °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Zonguldak °C, 21°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZBölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.🔹 Amasya °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Artvin °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Samsun °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Trabzon °C, 19°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUBölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Çığ riski devam ediyor.🔹 Erzurum °C, 11°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Kars °C, 14°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Malatya °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Van °C, 9°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUBölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.🔹 Diyarbakır °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Gaziantep °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Siirt °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu🔹 Şanlıurfa °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/altin-fiyatlarinda-yeni-dalgalanma-resmen-cakildi-gramda-2025-yil-sonu-beklentisini-islam-memis-1094411072.html

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