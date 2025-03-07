https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/besiktas-galatasaray-derbisi-icin-yabanci-hakem-kararini-bekliyor-tff-gun-verdi-1094294125.html
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem kararını bekliyor: TFF gün verdi
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem kararını bekliyor: TFF gün verdi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili TFF'nin kararını bekliyor 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T17:49+0300
2025-03-07T17:49+0300
2025-03-07T17:49+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
yabancı hakem
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Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Yapılan açıklamayla TFF'nin pazartesi günü vereceği kararı beklediklerini duyurdu. Galatasaray derbisi için TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, bu konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.Adalet ilkesi gereği en doğal hakkımız Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı'nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/amedspor-teknik-direktor-servet-cetin-bazi-hakemler-dayagi-hak-ediyor-1094251105.html
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beşiktaş, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı hakem
beşiktaş, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı hakem
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem kararını bekliyor: TFF gün verdi
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili TFF'nin kararını bekliyor
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Yapılan açıklamayla TFF'nin pazartesi günü vereceği kararı beklediklerini duyurdu.
Galatasaray derbisi için TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, bu konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
Adalet ilkesi gereği en doğal hakkımız
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı'nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.
Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.
Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.
Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."