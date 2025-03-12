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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-ikramiye-tutari-guncellenecek-mi-bakan-isikhandan-net-1094424827.html
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye tutarı güncellenecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye tutarı güncellenecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33 artırılarak 4 bin TL’ye yükseltildi. Emeklinin beklediği ikramiyeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında farklı... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T12:03+0300
2025-03-12T12:10+0300
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33 oranında artırılarak 4.000 TL olarak belirlendi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak olan ödemeler için gözler ödeme takvimine çevrildi.Ödemeler tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak. İkramiyelerden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak. Ayrıca, şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ödemeler hisseleri oranında yapılacak. Örneğin, maaşın yüzde 50’sini alan bir hak sahibi 2 bin TL ikramiye alırken, yüzde 25’ini alanlar bin TL alacak. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri tutarı güncellenecek mi? Yeni zam yapılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Işıkhan: Güncelleme söz konusu değilÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Işıkhan’a, ikramiyelerin artırılıp artırılmayacağı soruldu. Konuyla ilgili net konuşan Bakan, şu ifadeleri kullandı:“Rakam netleşti zaten, bunun dışında bir güncelleme söz konusu değil."Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/zamli-emekli-bayram-ikramiyesi-kimlere-verilecek-ikramiye-ne-zaman-hesaplara-yatacak-odeme-1094417445.html
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye tutarı güncellenecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama

12:03 12.03.2025 (güncellendi: 12:10 12.03.2025)
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Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33 artırılarak 4 bin TL’ye yükseltildi. Emeklinin beklediği ikramiyeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında farklı tarihlerde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Rakam netleşti, güncelleme söz konusu değil” dedi. İkramiyeler kanunun Meclis'ten geçmesinin ardından yatacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33 oranında artırılarak 4.000 TL olarak belirlendi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak olan ödemeler için gözler ödeme takvimine çevrildi.
Ödemeler tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak. İkramiyelerden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak. Ayrıca, şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ödemeler hisseleri oranında yapılacak. Örneğin, maaşın yüzde 50’sini alan bir hak sahibi 2 bin TL ikramiye alırken, yüzde 25’ini alanlar bin TL alacak.
Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri tutarı güncellenecek mi? Yeni zam yapılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan: Güncelleme söz konusu değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan’a, ikramiyelerin artırılıp artırılmayacağı soruldu. Konuyla ilgili net konuşan Bakan, şu ifadeleri kullandı:
“Rakam netleşti zaten, bunun dışında bir güncelleme söz konusu değil."

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
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EKONOMİ
Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu
10:06
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