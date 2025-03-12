https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/zamli-emekli-bayram-ikramiyesi-kimlere-verilecek-ikramiye-ne-zaman-hesaplara-yatacak-odeme-1094417445.html

Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu

Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 4.000 liraya çıkarıldı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplam 8.000 TL ödeme yapılacak. Ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak? İşte detaylar!

2025-03-12T10:06+0300

2025-03-12T10:06+0300

2025-03-12T10:06+0300

ekonomi̇

emekli

emekli bayram ikramiyesi

bayram ikramiyesi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ramazan bayramı

kurban bayramı

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Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. Bayram öncesi bir miktar ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla, bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 8 bin lira ödeme yapılacak.Yaklaşık 16.5 milyon emekli bu ikramiyeden faydalanacak. Kanun teklifi Meclis'e sunuldu ve önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Ödemeler bayramlardan hemen önce hesaplara yatırılacak. Peki, kimler bu ikramiyeden yararlanacak, ödemeler ne zaman yapılacak ve yeni emekli olanlar ikramiyeden faydalanabilecek mi? İşte tüm detaylar…İlk kez 2018'de başladı, şimdi 8 bin lira olduBayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı ve ilk etapta 1.000 lira olarak belirlenmişti. Sonrasında;Bu zamla birlikte emeklilere toplamda 8.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek.Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek grupları şöyle sıraladı:SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,Şehit yakınları ve gaziler,Güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve şampiyon sporcular,Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar.Dul ve yetimler i̇çin hisse oranı uygulanacakDul ve yetim aylığı alanlara hisse oranına göre ikramiye yatırılacak. Örneğin:Yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?Emeklilik dilekçesini 15 Mart’a kadar verenler, her iki bayramda da 4’er bin lira ikramiye alacak.1 Nisan’dan sonra emeklilik başvurusu yapanlar, sadece Kurban Bayramı’ndaki ödemeden faydalanacak.Özel banka ve sigorta sandıklarından emekli olanlar, bu ikramiyeden yararlanamayacak.Bayram i̇kramiyesi ne zaman yatacak?Ödemeler bayramlardan hemen önce hesaplara yatırılacak. Bu yıl da bayram ikramiyesi ödemelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ödemeler, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yapılacak.Emekliler, ikramiyelerini maaş aldıkları banka hesapları üzerinden çekebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/bir-sigara-grubuna-gelen-zam-yansidi-en-ucuz-ve-pahalisi-ne-kadar-oldu-12-mart-zamli-sigara-1094415153.html

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