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Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu
Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 4.000 liraya çıkarıldı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplam 8.000 TL ödeme yapılacak. Ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak? İşte detaylar!
2025-03-12T10:06+0300
2025-03-12T10:06+0300
ekonomi̇
emekli
emekli bayram ikramiyesi
bayram ikramiyesi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ramazan bayramı
kurban bayramı
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Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. Bayram öncesi bir miktar ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla, bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 8 bin lira ödeme yapılacak.Yaklaşık 16.5 milyon emekli bu ikramiyeden faydalanacak. Kanun teklifi Meclis'e sunuldu ve önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Ödemeler bayramlardan hemen önce hesaplara yatırılacak. Peki, kimler bu ikramiyeden yararlanacak, ödemeler ne zaman yapılacak ve yeni emekli olanlar ikramiyeden faydalanabilecek mi? İşte tüm detaylar…İlk kez 2018'de başladı, şimdi 8 bin lira olduBayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı ve ilk etapta 1.000 lira olarak belirlenmişti. Sonrasında;Bu zamla birlikte emeklilere toplamda 8.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek.Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek grupları şöyle sıraladı:SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,Şehit yakınları ve gaziler,Güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve şampiyon sporcular,Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar.Dul ve yetimler i̇çin hisse oranı uygulanacakDul ve yetim aylığı alanlara hisse oranına göre ikramiye yatırılacak. Örneğin:Yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?Emeklilik dilekçesini 15 Mart’a kadar verenler, her iki bayramda da 4’er bin lira ikramiye alacak.1 Nisan’dan sonra emeklilik başvurusu yapanlar, sadece Kurban Bayramı’ndaki ödemeden faydalanacak.Özel banka ve sigorta sandıklarından emekli olanlar, bu ikramiyeden yararlanamayacak.Bayram i̇kramiyesi ne zaman yatacak?Ödemeler bayramlardan hemen önce hesaplara yatırılacak. Bu yıl da bayram ikramiyesi ödemelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ödemeler, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yapılacak.Emekliler, ikramiyelerini maaş aldıkları banka hesapları üzerinden çekebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/bir-sigara-grubuna-gelen-zam-yansidi-en-ucuz-ve-pahalisi-ne-kadar-oldu-12-mart-zamli-sigara-1094415153.html
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Zamlı emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu

10:06 12.03.2025
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Emeklilerin beklediği haber geldi. Bayram ikramiyeleri yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 8 bin lira ödenecek. 16.5 milyon emekli bu ikramiyeden yararlanacak. Peki, kimler emekli ikramiyesi alabilecek ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. Bayram öncesi bir miktar ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla, bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 8 bin lira ödeme yapılacak.
Yaklaşık 16.5 milyon emekli bu ikramiyeden faydalanacak. Kanun teklifi Meclis'e sunuldu ve önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Ödemeler bayramlardan hemen önce hesaplara yatırılacak. Peki, kimler bu ikramiyeden yararlanacak, ödemeler ne zaman yapılacak ve yeni emekli olanlar ikramiyeden faydalanabilecek mi? İşte tüm detaylar…

İlk kez 2018'de başladı, şimdi 8 bin lira oldu

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı ve ilk etapta 1.000 lira olarak belirlenmişti. Sonrasında;
2021 yılında 1.100 liraya,
2023 yılında 2.000 liraya,
2024 yılında 3.000 liraya,
2025 yılında ise 4.000 liraya çıkarıldı.
Bu zamla birlikte emeklilere toplamda 8.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek grupları şöyle sıraladı:
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar.

Dul ve yetimler i̇çin hisse oranı uygulanacak

Dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranına göre ikramiye yatırılacak. Örneğin:
Yüzde 50 hisse oranında aylık alanlara 2.000 lira,
Yüzde 75 hisse oranında aylık alanlara 3.000 lira,
Yüzde 25 hisse oranında aylık alanlara 1.000 lira ödenecek.

Yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Emeklilik dilekçesini 15 Mart’a kadar verenler, her iki bayramda da 4’er bin lira ikramiye alacak.
1 Nisan’dan sonra emeklilik başvurusu yapanlar, sadece Kurban Bayramı’ndaki ödemeden faydalanacak.
Özel banka ve sigorta sandıklarından emekli olanlar, bu ikramiyeden yararlanamayacak.

Bayram i̇kramiyesi ne zaman yatacak?

Ödemeler bayramlardan hemen önce hesaplara yatırılacak. Bu yıl da bayram ikramiyesi ödemelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ödemeler, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yapılacak.
Ramazan Bayramı için 30 Mart’a kadar,
Kurban Bayramı için 6 Haziran’a kadar ödemeler yapılacak.
Emekliler, ikramiyelerini maaş aldıkları banka hesapları üzerinden çekebilecek.
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