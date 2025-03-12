https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dem-parti-cumhurbaskani-erdogandan-randevu-talebinde-bulundu-1094442460.html

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talebinde bulundu. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk, Erdoğan’a... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T17:24+0300

2025-03-12T17:24+0300

2025-03-12T17:40+0300

poli̇ti̇ka

dem parti

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

randevu

talep

i̇mralı

i̇mralı cezaevi

i̇mralı heyeti

dem parti i̇mralı çağrısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092311083_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_bace0101f5f9ce9eacb9b0cacb66f147.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, randevu açıklamasının ardından DEM Parti harekete geçerek görüşme talebinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşme talebine olumlu yanıt verebileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için resmi randevu talebinde bulundu. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, görüşmenin önemli olduğunu ve Türkiye’nin temel meselelerinin çözümü için diyaloğun şart olduğunu vurguladı. DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk de Erdoğan’a fikirlerini aktarmak istediklerini belirtti. Görüşmenin detayları ve tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dem-partiden-erdogan-ile-gorusme-aciklamasi-heyetimiz-basvuru-yapacak-1094436442.html

i̇mralı

i̇mralı cezaevi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, randevu, talep, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti