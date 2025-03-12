https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dem-parti-cumhurbaskani-erdogandan-randevu-talebinde-bulundu-1094442460.html
DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu
DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talebinde bulundu. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk, Erdoğan’a... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T17:24+0300
2025-03-12T17:24+0300
2025-03-12T17:40+0300
poli̇ti̇ka
dem parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, randevu açıklamasının ardından DEM Parti harekete geçerek görüşme talebinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşme talebine olumlu yanıt verebileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için resmi randevu talebinde bulundu. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, görüşmenin önemli olduğunu ve Türkiye’nin temel meselelerinin çözümü için diyaloğun şart olduğunu vurguladı. DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk de Erdoğan’a fikirlerini aktarmak istediklerini belirtti. Görüşmenin detayları ve tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dem-partiden-erdogan-ile-gorusme-aciklamasi-heyetimiz-basvuru-yapacak-1094436442.html
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dem parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, randevu, talep, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu
17:24 12.03.2025 (güncellendi: 17:40 12.03.2025)
DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talebinde bulundu. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk, Erdoğan’a fikirlerini aktarmak istediklerini belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, randevu açıklamasının ardından DEM Parti harekete geçerek görüşme talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşme talebine olumlu yanıt verebileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için resmi randevu talebinde bulundu. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, görüşmenin önemli olduğunu ve Türkiye’nin temel meselelerinin çözümü için diyaloğun şart olduğunu vurguladı. DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk de Erdoğan’a fikirlerini aktarmak istediklerini belirtti. Görüşmenin detayları ve tarihinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği açıklandı.