https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dem-partiden-erdogan-ile-gorusme-aciklamasi-heyetimiz-basvuru-yapacak-1094436442.html
DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme açıklaması: 'Heyetimiz başvuru yapacak'
DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme açıklaması: 'Heyetimiz başvuru yapacak'
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan "Heyetimiz Erdoğan’la görüşmek için başvuru yapacak" dedi. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T15:28+0300
2025-03-12T15:28+0300
2025-03-12T15:28+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
dem parti
abdullah öcalan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Randevu istenirse veririm' açıklamasının ardından DEM Parti'den de açıklama geldi.DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan "Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından biridir. Heyetimiz başvuru yapacak. Bugün ya da yarın sabah. Daha önceden olması gerekiyordu." dedi.
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recep tayyip erdoğan, dem parti, abdullah öcalan
recep tayyip erdoğan, dem parti, abdullah öcalan
DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme açıklaması: 'Heyetimiz başvuru yapacak'
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan "Heyetimiz Erdoğan’la görüşmek için başvuru yapacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Randevu istenirse veririm' açıklamasının ardından DEM Parti'den de açıklama geldi.
DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan "Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından biridir. Heyetimiz başvuru yapacak. Bugün ya da yarın sabah. Daha önceden olması gerekiyordu." dedi.