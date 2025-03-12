https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dem-partiden-erdogan-ile-gorusme-aciklamasi-heyetimiz-basvuru-yapacak-1094436442.html

DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme açıklaması: 'Heyetimiz başvuru yapacak'

DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme açıklaması: 'Heyetimiz başvuru yapacak'

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan "Heyetimiz Erdoğan’la görüşmek için başvuru yapacak" dedi. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T15:28+0300

2025-03-12T15:28+0300

2025-03-12T15:28+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

dem parti

abdullah öcalan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Randevu istenirse veririm' açıklamasının ardından DEM Parti'den de açıklama geldi.DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan "Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından biridir. Heyetimiz başvuru yapacak. Bugün ya da yarın sabah. Daha önceden olması gerekiyordu." dedi.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, dem parti, abdullah öcalan