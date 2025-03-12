Ali Yerlikaya açıkladı: Motosiklet kullanımında yeni dönem yolda, kural ihlallerine ağır yaptırımlar geliyor
14:37 12.03.2025 (güncellendi: 15:00 12.03.2025)
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© AA
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir fuarda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik cezalarını duyurdu. Kask takmayan, akrobatik hareket yapan ve yarışa katılan sürücülere uygulanacak cezalar artırılacak. Taslak, TBMM’de kabul edildikten sonra yasalaşacak.
Türkiye’de motosiklet kullanımı hızla artarken, bu durum trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik daha sıkı denetimler ve caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu.
Yeni taslak, TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerini ağır para cezaları ve sürücü belgesi iptalleri bekliyor.
Kask takmayana ceza artıyor
Habertürk'ün aktardığına göre, mevcut yasada 993 TL olan kask takmama cezası, yeni düzenlemeyle 1500 TL’ye çıkarılacak. Ancak ceza bununla sınırlı kalmayacak:
İlk ihlalde sürücü ve varsa yolcuya (artçıya) ayrı ayrı 1500 TL ceza kesilecek.
Aynı yıl içinde ikinci kez kask takmayanlar 3000 TL ceza ödeyecek.
Üç kez veya daha fazla kask takmayan sürücülere ise ceza 9000 TL’ye kadar çıkacak.
Tek teker ve trafikte yarışa rekor ceza
Motosiklet sürücülerinin en sık yaptığı tehlikeli hareketlerden biri olan "tek teker üzerinde gitme" veya trafikte yarışma gibi akrobatik hareketlere ağır cezalar geliyor.
Tek teker yapan ya da benzeri akrobasi hareketler sergileyen sürücülere 47 bin TL ceza kesilecek.
Bu ihlali yapanların sürücü belgelerine 60 gün el konulacak.
Trafikte yarış yapan sürücüler için ceza çok daha ağır olacak! Yarışa katılan motosikletlilerin sürücü belgeleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.
Ehliyetsiz motosiklet kullanmanın cezası
Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası yeni düzenlemeyle korunacak. Ancak ehliyeti iptal edilen veya geçici olarak geri alınan kişilerin motosiklet kullanması halinde ceza katlanacak.
Sürücü belgesi olmadan motosiklet kullananlara 18 bin 677 TL ceza kesilmeye devam edecek.
Eğer sürücünün ehliyeti iptal edilmiş ya da geçici olarak geri alınmışsa ve yine de motosiklet kullanıyorsa, ceza 186 bin TL’ye çıkacak.
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak.
Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. El koyma süresi üçüncü İhlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak.
Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek.