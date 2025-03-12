https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/ali-yerlikaya-acikladi-motosiklet-kullaniminda-yeni-donem-yolda-kural-ihlallerine-agir-yaptirimlar-1094431801.html

Ali Yerlikaya açıkladı: Motosiklet kullanımında yeni dönem yolda, kural ihlallerine ağır yaptırımlar geliyor

Ali Yerlikaya açıkladı: Motosiklet kullanımında yeni dönem yolda, kural ihlallerine ağır yaptırımlar geliyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir fuarda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik cezalarını duyurdu. Kask takmayan, akrobatik hareket... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T14:37+0300

2025-03-12T14:37+0300

2025-03-12T15:00+0300

türki̇ye

motosiklet

ali yerlikaya

ceza

tbmm

ehliyet

kırmızı ışık

kask

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Türkiye’de motosiklet kullanımı hızla artarken, bu durum trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik daha sıkı denetimler ve caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu.Yeni taslak, TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerini ağır para cezaları ve sürücü belgesi iptalleri bekliyor.Kask takmayana ceza artıyorHabertürk'ün aktardığına göre, mevcut yasada 993 TL olan kask takmama cezası, yeni düzenlemeyle 1500 TL’ye çıkarılacak. Ancak ceza bununla sınırlı kalmayacak:Tek teker ve trafikte yarışa rekor cezaMotosiklet sürücülerinin en sık yaptığı tehlikeli hareketlerden biri olan "tek teker üzerinde gitme" veya trafikte yarışma gibi akrobatik hareketlere ağır cezalar geliyor.Ehliyetsiz motosiklet kullanmanın cezasıMevcut durumda 18 bin 677 TL olan ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası yeni düzenlemeyle korunacak. Ancak ehliyeti iptal edilen veya geçici olarak geri alınan kişilerin motosiklet kullanması halinde ceza katlanacak.Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

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motosiklet, ali yerlikaya, ceza, tbmm, ehliyet, kırmızı ışık, kask