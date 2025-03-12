Ali Yerlikaya açıkladı: Motosiklet kullanımında yeni dönem yolda, kural ihlallerine ağır yaptırımlar geliyor

Türkiye
DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme açıklaması: 'Heyetimiz başvuru yapacak'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin şiddet haritası
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
5199 Sayılı kanun gölgesinde zulüm
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
İsimler, anlamları ve öyküleri
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Katliamın arkasında uluslararası istihbarat örgütleri var
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy geri adım attı: Özür diledi
16:18
3 dk
SESLİ HABER
Musk: Hacker saldırısının kaynağı Ukrayna
16:32
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Sudan Virüsü Küresel Salgın Riski Taşıyor
16:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın özel temsilcisi Putin’le görüşmeyi planlıyor
16:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: İstanbul’da çöl tozu etkili olacak
17:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Mart ayında erken yaz havası: Sıcaklıklar yükseliyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de emekli olmak: Avrupa ile aramızdaki uçurum
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çorum’da mühendisin hileli yazılım oyunu
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ceyda Karan: 'Zelenskiy, Cidde’de Macron'un öne atılarak ortaya koyduğu planı oynuyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Tarihimizdeki meşhurların meşhur lakapları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Tarihimizdeki meşhurların meşhur lakapları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Gümrük savaşlarında ilk geri adım Kanada'dan
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan Musk’a destek: Tesla araba aldı
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Para transferinde 'diğer' seçeneğine vergi şoku: Ne yapılmalı?
15:34
2 dk
SESLİ HABER
Trafiğe çıkanlar dikkat: Para cezası uygulanacak, değiştirmeyen trafikten men edilecek
15:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rubio: Ukrayna’nın 2014 sınırlarına dönmesi çok zor
16:05
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin elit birliğinden Yunan komandolarına meskun mahal eğitimi
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Kiracılara 'tadilat masrafı' uyarısı: Evdeki demirbaşları boyayan kiracıların başı ev sahibi ile derde girebilir
16:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/ali-yerlikaya-acikladi-motosiklet-kullaniminda-yeni-donem-yolda-kural-ihlallerine-agir-yaptirimlar-1094431801.html
Ali Yerlikaya açıkladı: Motosiklet kullanımında yeni dönem yolda, kural ihlallerine ağır yaptırımlar geliyor
Ali Yerlikaya açıkladı: Motosiklet kullanımında yeni dönem yolda, kural ihlallerine ağır yaptırımlar geliyor
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir fuarda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik cezalarını duyurdu. Kask takmayan, akrobatik hareket... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T14:37+0300
2025-03-12T15:00+0300
türki̇ye
motosiklet
ali yerlikaya
ceza
tbmm
ehliyet
kırmızı ışık
kask
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094432342_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9ee87018b3b3af821614186d1068a9de.jpg
Türkiye’de motosiklet kullanımı hızla artarken, bu durum trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik daha sıkı denetimler ve caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu.Yeni taslak, TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerini ağır para cezaları ve sürücü belgesi iptalleri bekliyor.Kask takmayana ceza artıyorHabertürk'ün aktardığına göre, mevcut yasada 993 TL olan kask takmama cezası, yeni düzenlemeyle 1500 TL’ye çıkarılacak. Ancak ceza bununla sınırlı kalmayacak:Tek teker ve trafikte yarışa rekor cezaMotosiklet sürücülerinin en sık yaptığı tehlikeli hareketlerden biri olan "tek teker üzerinde gitme" veya trafikte yarışma gibi akrobatik hareketlere ağır cezalar geliyor.Ehliyetsiz motosiklet kullanmanın cezasıMevcut durumda 18 bin 677 TL olan ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası yeni düzenlemeyle korunacak. Ancak ehliyeti iptal edilen veya geçici olarak geri alınan kişilerin motosiklet kullanması halinde ceza katlanacak.Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-ikramiye-tutari-guncellenecek-mi-bakan-isikhandan-net-1094424827.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094432342_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e9ca40a4e4a809cdf8468b6263498cab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motosiklet, ali yerlikaya, ceza, tbmm, ehliyet, kırmızı ışık, kask
motosiklet, ali yerlikaya, ceza, tbmm, ehliyet, kırmızı ışık, kask

Ali Yerlikaya açıkladı: Motosiklet kullanımında yeni dönem yolda, kural ihlallerine ağır yaptırımlar geliyor

14:37 12.03.2025 (güncellendi: 15:00 12.03.2025)
© AAMotosiklet
Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir fuarda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik cezalarını duyurdu. Kask takmayan, akrobatik hareket yapan ve yarışa katılan sürücülere uygulanacak cezalar artırılacak. Taslak, TBMM’de kabul edildikten sonra yasalaşacak.
Türkiye’de motosiklet kullanımı hızla artarken, bu durum trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik daha sıkı denetimler ve caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu.
Yeni taslak, TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerini ağır para cezaları ve sürücü belgesi iptalleri bekliyor.

Kask takmayana ceza artıyor

Habertürk'ün aktardığına göre, mevcut yasada 993 TL olan kask takmama cezası, yeni düzenlemeyle 1500 TL’ye çıkarılacak. Ancak ceza bununla sınırlı kalmayacak:
İlk ihlalde sürücü ve varsa yolcuya (artçıya) ayrı ayrı 1500 TL ceza kesilecek.
Aynı yıl içinde ikinci kez kask takmayanlar 3000 TL ceza ödeyecek.
Üç kez veya daha fazla kask takmayan sürücülere ise ceza 9000 TL’ye kadar çıkacak.

Tek teker ve trafikte yarışa rekor ceza

Motosiklet sürücülerinin en sık yaptığı tehlikeli hareketlerden biri olan "tek teker üzerinde gitme" veya trafikte yarışma gibi akrobatik hareketlere ağır cezalar geliyor.
Tek teker yapan ya da benzeri akrobasi hareketler sergileyen sürücülere 47 bin TL ceza kesilecek.
Bu ihlali yapanların sürücü belgelerine 60 gün el konulacak.
Trafikte yarış yapan sürücüler için ceza çok daha ağır olacak! Yarışa katılan motosikletlilerin sürücü belgeleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.

Ehliyetsiz motosiklet kullanmanın cezası

Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası yeni düzenlemeyle korunacak. Ancak ehliyeti iptal edilen veya geçici olarak geri alınan kişilerin motosiklet kullanması halinde ceza katlanacak.
Sürücü belgesi olmadan motosiklet kullananlara 18 bin 677 TL ceza kesilmeye devam edecek.
Eğer sürücünün ehliyeti iptal edilmiş ya da geçici olarak geri alınmışsa ve yine de motosiklet kullanıyorsa, ceza 186 bin TL’ye çıkacak.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak.
Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. El koyma süresi üçüncü İhlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak.
Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
EKONOMİ
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye tutarı güncellenecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала