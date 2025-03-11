https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-gidalara-dikkat-bakanlik-hileli-markalari-duyurdu-sucuk-salam-kofte-ve-peynirin-icinden-1094389503.html

Yediğiniz gıdalara dikkat, bakanlık hileli markaları duyurdu: Sucuk, salam, köfte ve peynirin içinden çıktı

Yediğiniz gıdalara dikkat, bakanlık hileli markaları duyurdu: Sucuk, salam, köfte ve peynirin içinden çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı gıdalar listesini güncelledi. Kamuoyuyla paylaşılan listede, salam, sucuk, kasap köfte ve peynirde yapılan... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T12:46+0300

2025-03-11T12:46+0300

2025-03-11T12:46+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

sucuk

köfte

peynir

tereyağı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıdaları içeren yeni listeyi internet sitesinde yayımladı. Tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek bu ürünler arasında salam, sucuk, kasap köfte ve peynir de bulunuyor.Denetimler sonucunda, bazı et ürünlerinde kanatlı eti tespit edilirken, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ kullanımı belirlendi. Uzmanlar, vatandaşların bilinçli tüketici olması ve ürünleri dikkatle incelemesi gerektiğini belirtiyor.İşte sahtecilik tespit edilen ürünlerBakanlık tarafından açıklanan listede usulsüzlük tespit edilen bazı markalar ve ürünleri şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/aycicek-yagi-400-liraya-dayandi-zamlar-devam-edecek-mi-1094380459.html

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Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, köfte, peynir, tereyağı