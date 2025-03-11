https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-gidalara-dikkat-bakanlik-hileli-markalari-duyurdu-sucuk-salam-kofte-ve-peynirin-icinden-1094389503.html
Yediğiniz gıdalara dikkat, bakanlık hileli markaları duyurdu: Sucuk, salam, köfte ve peynirin içinden çıktı
Yediğiniz gıdalara dikkat, bakanlık hileli markaları duyurdu: Sucuk, salam, köfte ve peynirin içinden çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı gıdalar listesini güncelledi. Kamuoyuyla paylaşılan listede, salam, sucuk, kasap köfte ve peynirde yapılan... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T12:46+0300
2025-03-11T12:46+0300
2025-03-11T12:46+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
sucuk
köfte
peynir
tereyağı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıdaları içeren yeni listeyi internet sitesinde yayımladı. Tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek bu ürünler arasında salam, sucuk, kasap köfte ve peynir de bulunuyor.Denetimler sonucunda, bazı et ürünlerinde kanatlı eti tespit edilirken, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ kullanımı belirlendi. Uzmanlar, vatandaşların bilinçli tüketici olması ve ürünleri dikkatle incelemesi gerektiğini belirtiyor.İşte sahtecilik tespit edilen ürünlerBakanlık tarafından açıklanan listede usulsüzlük tespit edilen bazı markalar ve ürünleri şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/aycicek-yagi-400-liraya-dayandi-zamlar-devam-edecek-mi-1094380459.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, köfte, peynir, tereyağı
tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, köfte, peynir, tereyağı
Yediğiniz gıdalara dikkat, bakanlık hileli markaları duyurdu: Sucuk, salam, köfte ve peynirin içinden çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı gıdalar listesini güncelledi. Kamuoyuyla paylaşılan listede, salam, sucuk, kasap köfte ve peynirde yapılan usulsüzlükler yer aldı. Bazı ürünlerde kanatlı eti ve bitkisel yağ tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıdaları içeren yeni listeyi internet sitesinde yayımladı. Tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek bu ürünler arasında salam, sucuk, kasap köfte ve peynir de bulunuyor.
Denetimler sonucunda, bazı et ürünlerinde kanatlı eti tespit edilirken, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ kullanımı belirlendi. Uzmanlar, vatandaşların bilinçli tüketici olması ve ürünleri dikkatle incelemesi gerektiğini belirtiyor.
İşte sahtecilik tespit edilen ürünler
Bakanlık tarafından açıklanan listede usulsüzlük tespit edilen bazı markalar ve ürünleri şöyle:
Çetinkaya Et Market-İsmail Çetinkaya
– Kasap Köfte
→ Kanatlı Eti Tespit Edildi
Bolat Sucukları
– Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
→ Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi
Tandoğan
– Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
→ Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi
One Tat
– Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
→ Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi
Salih Et Ürünleri
– Piliç Büfe Salam
→ Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi
Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları
– Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
→ Kanatlı Eti Tespit Edildi
Yiğit Bey
– Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
→ Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi
Karyalı
– Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir
→ Bitkisel Yağ Tespiti