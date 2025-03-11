https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/aycicek-yagi-400-liraya-dayandi-zamlar-devam-edecek-mi-1094380459.html

Ayçiçek yağı 400 liraya dayandı: Zamlar devam edecek mi?

Ayçiçek yağı 400 liraya dayandı: Zamlar devam edecek mi?

Sputnik Türkiye

Ayçiçek yağı fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor! En ucuz 5 litrelik yağ 305 liradan satılırken, markalı ürünlerin fiyatı 400 liraya yaklaştı. İthalat... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T10:46+0300

2025-03-11T10:46+0300

2025-03-11T10:46+0300

ekonomi̇

ayçiçek yağı

yağ

zam

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Son dönemde gıda fiyatlarındaki artış en çok ayçiçek yağı fiyatlarını etkiledi. Zincir marketlerde satılan en düşük fiyatlı 5 litrelik private label (PL) ayçiçek yağı 305 liraya yükselirken, markalı ürünlerin fiyatı 379.95 lirayı buldu ve 400 liraya yaklaştı.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, 5 litrelik yağ fiyatlarının 300 lirayı aşabileceğini belirtmişti. Geldiğimiz noktada ise bu tahminlerin gerçekleştiği ve fiyatların daha da yükselebileceği ifade ediliyor.Yerli ve ithal ayçiçek yağı fiyatlarında büyük artışlar yaşanıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ham yağ fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesi. Son verilere göre, yurt dışında ham yağ fiyatı 1.200 dolara dayandı.Bunun yanı sıra:Fiyatlar daha da yükselebilirUzmanlar, ayçiçek yağı fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği konusunda uyarıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ithalat maliyetleri ve arz sıkıntıları nedeniyle fiyatların 400 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

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ayçiçek yağı, yağ, zam