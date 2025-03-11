https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/aycicek-yagi-400-liraya-dayandi-zamlar-devam-edecek-mi-1094380459.html
Ayçiçek yağı 400 liraya dayandı: Zamlar devam edecek mi?
Ayçiçek yağı 400 liraya dayandı: Zamlar devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
Ayçiçek yağı fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor! En ucuz 5 litrelik yağ 305 liradan satılırken, markalı ürünlerin fiyatı 400 liraya yaklaştı. İthalat... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T10:46+0300
2025-03-11T10:46+0300
2025-03-11T10:46+0300
ekonomi̇
ayçiçek yağı
yağ
zam
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Son dönemde gıda fiyatlarındaki artış en çok ayçiçek yağı fiyatlarını etkiledi. Zincir marketlerde satılan en düşük fiyatlı 5 litrelik private label (PL) ayçiçek yağı 305 liraya yükselirken, markalı ürünlerin fiyatı 379.95 lirayı buldu ve 400 liraya yaklaştı.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, 5 litrelik yağ fiyatlarının 300 lirayı aşabileceğini belirtmişti. Geldiğimiz noktada ise bu tahminlerin gerçekleştiği ve fiyatların daha da yükselebileceği ifade ediliyor.Yerli ve ithal ayçiçek yağı fiyatlarında büyük artışlar yaşanıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ham yağ fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesi. Son verilere göre, yurt dışında ham yağ fiyatı 1.200 dolara dayandı.Bunun yanı sıra:Fiyatlar daha da yükselebilirUzmanlar, ayçiçek yağı fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği konusunda uyarıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ithalat maliyetleri ve arz sıkıntıları nedeniyle fiyatların 400 liranın üzerine çıkması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yeni-duzenleme-mecliste-bir-hata-yuzunden-1-yil-ehliyetinize-el-konulabilir-1094376791.html
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ayçiçek yağı, yağ, zam
Ayçiçek yağı 400 liraya dayandı: Zamlar devam edecek mi?
Ayçiçek yağı fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor! En ucuz 5 litrelik yağ 305 liradan satılırken, markalı ürünlerin fiyatı 400 liraya yaklaştı. İthalat vergileri ve ham yağ fiyatlarındaki artış, zamların devam edeceğine işaret ediyor.
Son dönemde gıda fiyatlarındaki artış en çok ayçiçek yağı fiyatlarını etkiledi. Zincir marketlerde satılan en düşük fiyatlı 5 litrelik private label (PL) ayçiçek yağı 305 liraya yükselirken, markalı ürünlerin fiyatı 379.95 lirayı buldu ve 400 liraya yaklaştı.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, 5 litrelik yağ fiyatlarının 300 lirayı aşabileceğini belirtmişti. Geldiğimiz noktada ise bu tahminlerin gerçekleştiği ve fiyatların daha da yükselebileceği ifade ediliyor.
Yerli ve ithal ayçiçek yağı fiyatlarında büyük artışlar yaşanıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ham yağ fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesi. Son verilere göre, yurt dışında ham yağ fiyatı 1.200 dolara dayandı.
Türkiye’de iç pazarda çekirdek stoklarının azalması
,
İthalat vergilerinin yükselmesi
,
Üretim maliyetlerindeki artış
,
gibi faktörler raf fiyatlarının giderek yükselmesine yol açıyor.
Fiyatlar daha da yükselebilir
Uzmanlar, ayçiçek yağı fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği konusunda uyarıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ithalat maliyetleri ve arz sıkıntıları nedeniyle fiyatların 400 liranın üzerine çıkması bekleniyor.