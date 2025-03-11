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TFF duyurdu: Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
TFF duyurdu: Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda yeni sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftası 8-11 Ağustos... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025/26 sezonu için futbol takvimini duyurdu. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8-11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlarken, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos'ta, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül'de sezonu açacak. Liglerle ilgili detaylı sezon planlamasının ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.Futbolda yeni sezon takvimi belli olduTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025/26 sezonu için liglerin başlama tarihleri netleşti. Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, dört farklı profesyonel lig şu tarihlerde start alacak:TFF'nin açıklamasında, liglerin başlangıç tarihlerinin netleştiği ancak sezon planlamasının ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi. Kulüpler, fikstür ve takvim detayları için TFF'nin duyurularını takip edecek.
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türkiye futbol federasyonu (tff), lig, süper lig, trendyol süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff), lig, süper lig, trendyol süper lig

TFF duyurdu: Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu

16:31 11.03.2025 (güncellendi: 17:05 11.03.2025)
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Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda yeni sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftası 8-11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025/26 sezonu için futbol takvimini duyurdu. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8-11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlarken, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos'ta, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül'de sezonu açacak. Liglerle ilgili detaylı sezon planlamasının ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

Futbolda yeni sezon takvimi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025/26 sezonu için liglerin başlama tarihleri netleşti. Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, dört farklı profesyonel lig şu tarihlerde start alacak:
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig: 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025
Nesine 2. Lig: 30-31 Ağustos 2025
Nesine 3. Lig: 6-7 Eylül 2025
TFF'nin açıklamasında, liglerin başlangıç tarihlerinin netleştiği ancak sezon planlamasının ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi. Kulüpler, fikstür ve takvim detayları için TFF'nin duyurularını takip edecek.
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